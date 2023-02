Redner Thorsten Jost hält Online Vortrag vor Bundesverband Der Mittelstand

Thorsten Jost hat am 24.01.23 einen Online Vortag vor Mitgliedern des Bundesverbandes – Der Mittelstand und externen Interessierten zum Thema Mitarbeitermotivation gehalten.

Redner und Autor Thorsten Jost hat am 24.01.23 einen Online Vortrag vor Mitgliedern des Bundesverbandes – Der Mittelstand und externen Interessierten zum Thema Mitarbeitermotivation gehalten. In seinem Vortrag hat er ehemalige Seefahrer über seine Zeit als Führungskraft an Bord eines Kreuzfahrtschiffes referiert.

Redner Thorsten Jost war sechs Jahre lang als Moderator und Entertainment Manager an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. In seinem Vortrag „Machen Sie Ihre Mitarbeiter zu Stars“ sprach er über die Erfahrungen die er sammeln konnte. Er war als Führungskraft für ein internationales Team verantwortlich und hat von den Herausforderungen erzählt, die der Job an Bord mit sich bringt.

Seefahrer sind mehrere Monate am Stück an Bord, ohne freien Tag und ohne Wochenende. Da gilt es die Motivation der Mitarbeiter hochzuhalten. „Es sind oft die einfachen Dinge, die da schon eine große Wirkung haben“, so der Redner bei seinem Online Vortrag. „Als Führungskraft haben wir ja oft das Gefühl, wir müssen uns einen ewig langen Termin im Kalender freischaufeln, um mit Mitarbeitern zu sprechen. Das muss überhaupt nicht sein.“ Der Autor des Buches ‚Alle in einem Boot – Was Führungskräfte von Seefahrern lernen können‘ untermauerte diesen Satz mit einem einfachen Beispiel. An Bord hat es sich Thorsten Jost zur Aufgabe gemacht, täglich durch das Schiff zu laufen und mehreren seiner Mitarbeiter ein Lob auszusprechen. „Drei Sätze, in der Ich-Form und ein konkretes Ereignis – so sieht ein perfektes Feedback aus. Mich kostet das zehn Sekunden meiner Zeit. Für die Mitarbeiter bedeutet das sehr viel und ich habe jedes Mal beobachtet, wie die Kollegen gewachsen sind und sich gefreut haben“, teilte der Redner seine Erfahrungen von Bord. Es gibt viele weitere Beispiele, über die der Redner in seinen Vorträgen spricht, die zeigen, wie einfach es sein kann.

Das manager magazin hat in einem Online Bericht hilfreiche Tipps, über Komplimente geben und Komplimente annehmen, veröffentlicht. „Es ist keine Wissenschaft, sondern eigentlich recht simpel. Wenn mehr Führungskräfte das Loben ihrer Mitarbeiter in ihren Arbeitsalltag integrieren würden, dann wirkt sich das definitiv positiv auf die Motivation aus. Menschen begeistern ist einfach“, so der Redner zum Ende seines Vortrags.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thorsten Jost

Herr Thorsten Jost

Ludwig-Thoma-Straße 25

83435 Bad Reichenhall

Deutschland

fon ..: 01705230879

web ..: https://www.redner-motivation-seefahrer-begeisterung.de/

email : info@thorstenjost.com

Pressekontakt:

Thorsten Jost

Herr Thorsten Jost

Ludwig-Thoma-Straße 25

83435 Bad Reichenhall

fon ..: 01705230879

web ..: https://www.redner-motivation-seefahrer-begeisterung.de/

email : info@thorstenjost.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HighQuality Sicherheitsschlösser für die Industrie