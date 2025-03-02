Redwood AI-CEO Louis Dron spricht bei Conversations That Matter über die KI-Chemieplattform und ihre breiteren Anwendungsmöglichkeiten

Vancouver, Kanada – 17. März 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer, Louis Dron, kürzlich in einem exklusiven Interview bei Conversations That Matter vorgestellt wurde, einem populären Langformat-Programm, das Führungspersönlichkeiten vorstellt, die wichtige Branchen und Ideen prägen. Das Programm wird in der Vancouver Sun vorgestellt und auf mehreren Fernsehsendern in British Columbia, Kanada, ausgestrahlt, darunter CHEK-TV, sowie auf digitalen Plattformen. Im Interview erläuterte Dron, wie das in Vancouver ansässige Unternehmen Redwood AI eine KI-Plattform entwickelt, die dazu beitragen soll, einen der größten Engpässe der Pharmaindustrie zu überwinden, indem die Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen Entdeckung bis zur Kommerzialisierung verbessert wird. Dabei hob er auch die breitere Anwendbarkeit der Chemie-KI-Plattform von Redwood in Bereichen wie der Verteidigung hervor, in denen schnelle chemische Analysen, Risikobewertungen und sichere Implementierungen von Bedeutung sein können.

Im Interview erklärte Dron, wie Redwoods Plattform KI, Chemoinformatik und groß angelegte Reaktionsdaten einsetzt, um Chemikern zu ermöglichen, Herstellungswege in Sekundenschnelle zu bewerten, Vor- und Nachteile in Bezug auf Kosten, Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung gegeneinander abzuwägen und schneller fundierte Entscheidungen über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg zu treffen. Er sprach auch über die wachsende Herausforderung für Pharmaunternehmen, Zehntausende und in einigen Fällen Millionen von Wirkstoffen prüfen zu müssen, um herauszufinden, welche es wert sind, weiterverfolgt zu werden.

Im Gespräch wurde auch die über die pharmazeutische Entwicklung hinausgehende Bedeutung der Technologie von Redwood angesprochen. Dron wies darauf hin, dass die Chemie das Herzstück vieler Branchen bildet, darunter Umweltanwendungen, Materialwissenschaften, Agrartechnologie und verteidigungsbezogene Bereiche. Redwood verzeichnet mittlerweile Interesse an seiner KI-Chemieplattform seitens Organisationen, die potenzielle Anwendungsmöglichkeiten in Bereichen wie dem Screening chemischer Gefahren und Bedrohungen, der schnellen Charakterisierung unbekannter Verbindungen, der Analyse chemischer Signaturen und der Bewertung von Lieferketten für chemische Vorläufer prüfen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dieses wachsende branchenübergreifende Interesse die Flexibilität derselben Kerntechnologie widerspiegelt, die es für die pharmazeutische Forschung, Entwicklung und Herstellung entwickelt.

Dron ging auch auf den Schwerpunkt von Redwood auf eine effiziente und sichere Bereitstellung ein. Er wies darauf hin, dass die auf Chemie ausgerichteten Modelle des Unternehmens lokal installiert werden können, auch in isolierten Umgebungen, was dort von Bedeutung sein kann, wo Sicherheit, Eigenständigkeit und der Schutz geistigen Eigentums zentrale Aspekte sind.

Bei Conversations That Matter vorgestellt zu werden, gab uns eine wertvolle Gelegenheit, das Problem zu erläutern und zu zeigen, wie wir es lösen, sagte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI. Wir konzentrieren uns darauf, die chemische Entscheidungsfindung in der Arzneimittelentwicklung zu verbessern, und sind ermutigt durch das zunehmende Interesse daran, wie diese Technologie auch andere chemiebasierte Anwendungen unterstützen könnte, einschließlich potenzieller Einsatzmöglichkeiten in Verteidigung und öffentlicher Sicherheit.

Das Interview kann online auf der Conversations That Matter-Website, dem YouTube-Kanal, der Facebook-Seite und der Vancouver Sun-Website abgerufen werden. Es wird auch auf den in British Columbia ansässigen Sendern CHEK-TV, CFTK-TV, CJDC-TV und CKFR-AM ausgestrahlt. Bitte prüfen Sie die Websites der jeweiligen Sender für konkrete Sendedaten und -zeiten.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

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