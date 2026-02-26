Redwood AI kündigt aktualisierte Cloud-basierte Reactosphere-Plattform mit verbesserter Sicherheit und erweiterten Kernfunktionen an

Verbesserungen erweitern die Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich und anderen sensiblen Branchen

Vancouver, Kanada – 9. April 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (Frankfurt: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass Reactosphere (die Software oder Plattform), seine KI-gesteuerte chemische Syntheseplattform, jetzt vollständig in der Cloud bereitgestellt wird und Nutzern über eine verbesserte, produktionsbereite Softwareumgebung zugänglich ist. Dieses Upgrade von Reactosphere, das auf einer skalierbaren und sicheren Architektur aufbaut, markiert die nächste Stufe in Redwoods Software-Entwicklung und künftiger Vermarktungsstrategie. Gleichzeitig bietet es Nutzern Zugang zu einer stabileren, zuverlässigeren und erweiterungsfähigeren Plattform und schafft die technische Basis für eine breitere operative Nutzung. Die Verbesserungen an der Architektur und am Sicherheitsrahmen sollen darüber hinaus die Relevanz und den potenziellen Nutzen der Plattform für Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich, für Organisationen der öffentlichen Sicherheit sowie für andere in Hochsicherheitsumgebungen tätige Organisationen erhöhen, einschließlich Organisationen, die sich mit chemischer Analyse, Bedrohungsanalyse und missionskritischen Operationen befassen.

Diese jüngste Entwicklung stellt einen wichtigen Übergang von der Prototyp-Funktionalität zu einer ausgereiften operativen Plattform dar. Reactosphere läuft nun in dedizierten Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Diese Struktur ist darauf ausgelegt, die Systemstabilität zu verbessern, die Qualitätssicherung zu unterstützen und eine reibungslosere Bereitstellung künftiger Updates und Funktionen zu ermöglichen. Durch die Einführung dieser modernen Architektur schafft Redwood eine stärkere technische Grundlage für langfristige Leistung, Wartbarkeit und Skalierbarkeit.

Reactosphere bietet eine sichere Anmeldung, rollenbasierte Zugangskontrollen und zusätzliche Sicherheitsfunktionen, um Kundendaten und den Zugang zur Plattform zu schützen. Innerhalb der gemeinsamen Architektur sorgen strenge Zugangskontrollen und eine logische Datentrennung dafür, dass die Informationen der einzelnen Organisationen strikt voneinander getrennt bleiben. Im gesamten System sind zudem sichere Netzwerkpraktiken und die Verschlüsselung gespeicherter und übertragener Daten implementiert. Diese Maßnahmen sollen die Bereitschaft von Unternehmen unterstützen, während Redwood die Verfügbarkeit der Plattform weiter ausbaut.

Reactosphere bietet nun zusätzlich zur verbesserten Infrastruktur auch die wichtigsten, bereits im Prototyp nachgewiesenen Funktionen in einer robusteren, produktionsbereiten Umgebung. Nutzer können ihre Projekte jetzt speichern, ihre Fortschritte im Zeitverlauf verfolgen und nahtlos zur laufenden Arbeit zurückkehren. Dies ermöglicht eine kontinuierliche und praktische Benutzererfahrung. Redwood möchte mit diesen Verbesserungen die praktische Anwendbarkeit der Plattform erhöhen und die Einführung künftiger Funktionen auf einer solideren Softwarebasis vorbereiten.

Der Aufbau von Reactosphere in einer sichereren und skalierbaren Cloud-Umgebung verbessert die Leistung der Plattform heute ebenso wie unsere Möglichkeiten, sie in Zukunft weiterzuentwickeln. Diese stärkere technische Grundlage gibt uns mehr Flexibilität, um die Plattform zu verfeinern, neue Funktionen einzuführen, Nutzer konsequenter zu unterstützen und eine breitere Nutzung zu ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass diese Verbesserungen auch wichtig sind, um die potenzielle Nutzung der Plattform durch Unternehmen aus dem Verteidigungsbereich und Organisationen der öffentlichen Sicherheit, die chemiegestützte Analysen und Entscheidungen benötigen, sowie durch Organisationen, die von ihren Softwareplattformen ein Höchstmaß an Sicherheit, Zuverlässigkeit und operativer Resilienz verlangen, zu unterstützen, sagte Louis Dron, CEO von Redwood AI.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ermöglicht eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

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