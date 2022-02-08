Redwood AI unterzeichnet Absichtserklärung zur Erforschung der Nachverfolgung von Krankheitserregern mittels KI-Genomik an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo

Redwood AI unterzeichnet Absichtserklärung zur Erforschung der Nachverfolgung von Krankheitserregern mittels KI-Genomik an der Grenze zwischen Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo mit dem Ziel, möglicherweise die Ausbreitung des Ebola-Virus nachzuverfolgen

Vancouver, Kanada – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich, die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung (Letter of Intent, LOI) mit Dr. Placide Sesonga von der University of Global Health Equity (UGHE) in Ruanda bekannt zu geben.

Mit der vorgeschlagenen Zusammenarbeit soll die Entwicklung einer regionalen Initiative zur Nachverfolgung von Krankheitserregern und KI-gestützten Ausbruchsnachrichten unterstützt werden, die sich auf die Stärkung der Vorsorge und Früherkennung von neu auftretenden und wieder auftretenden Infektionskrankheiten in Zentral- und Ostafrika konzentriert. Die Absichtserklärung ist unverbindlich und soll die gemeinsame Planung, die Ausarbeitung von Leitlinien sowie die Gespräche über die Finanzierung im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Initiative unterstützen. Etwaige künftige verbindliche Verpflichtungen, für die es keine Garantie oder Gewissheit gibt, würden gesonderten endgültigen Vereinbarungen zwischen den beteiligten Parteien unterliegen.

Die Initiative soll sich zunächst auf besonders wichtige Überwachungsregionen und Mobilitätskorridore in Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo (DRK) konzentrieren. Die Parteien beabsichtigen, den Einsatz einer One-Health-Infrastruktur zur Nachverfolgung von Krankheitserregern an wichtigen und sekundären Grenzübergängen, Verkehrsknotenpunkten, Ballungszentren und anderen Mobilitätskorridoren mit hohem Risiko zu prüfen. One-Health bezieht sich auf die Untersuchung des Potenzials für Zoonosen zwischen Tieren und Menschen.

Das vorgeschlagene System würde die Überwachung von Krankheitserregern, die metagenomische Sequenzierung, räumliche und epidemiologische Analysen und Redwoods KI-gestützte Predictive Intelligence-Plattform kombinieren, um eine frühe Identifizierung abnormer Krankheitserregeraktivität und neuer Ausbruchssignale auf Bevölkerungsebene zu unterstützen.

Die Parteien sind sich einig, dass der jüngste Ebola-Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo und in den Nachbarländern die dringende Notwendigkeit früherer und besser koordinierter regionaler Ausbruchmeldesysteme unterstreicht, mit denen neu entstehende Infektionskrankheiten erkannt werden können, bevor es zu einer erheblichen Übertragung durch die Bevölkerung und einer grenzüberschreitenden Ausbreitung kommt. Zwar diente Ebola als wichtiger Auslöser für die Diskussionen rund um die Initiative, doch soll die vorgeschlagene Infrastruktur umfassendere langfristige Vorsorgemaßnahmen für eine Vielzahl neu auftretender und wieder auftretender Infektionskrankheiten von regionaler und globaler Bedeutung für die öffentliche Gesundheit unterstützen.

Im Rahmen der LOI beabsichtigen die Parteien, bei der Ausarbeitung eines formellen Projektprotokolls und eines Rahmens für die operative Umsetzung sowie bei der Ermittlung und Priorisierung von Überwachungsstandorten und Mobilitätskorridoren mit hohem Risiko zusammenzuarbeiten. Die Parteien beabsichtigen ferner, technische und analytische Workflows für die Nachverfolgung von Krankheitserregern und KI-gestützte Ausbruchsermittlung zu entwickeln und gleichzeitig mit dem ruandischen Gesundheitsministerium, nationalen Gesundheitsinstituten, regionalen Gesundheitsbehörden, Laboren, akademischen Partnern und Durchführungsorganisationen zusammenzuarbeiten.

Die Stärkung der regionalen Überwachung von Krankheitserregern und der Ausbruchsbereitschaft erfordert eine engere Integration von Umweltüberwachung, Laborwissenschaft, Genomik, Epidemiologie und Entscheidungsfindung im Bereich öffentliche Gesundheit. Wir begrüßen die Gelegenheit, innovative Ansätze zu erproben, die eine frühzeitigere Erkennung neu auftretender Bedrohungen durch Infektionskrankheiten ermöglichen und die regionalen Vorsorgebemühungen in ganz Zentralafrika stärken könnten, sagte Dr. Placide Sesonga, Arzt und Genomikspezialist, der die ruandischen Überwachungsbemühungen leitet und UGHE vertritt.

Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Dr. Sesonga und seinem Team diese wichtige Initiative zu sondieren. UGHE hat eine entscheidende Rolle in einigen der weltweit wichtigsten Erregerüberwachungs-, Ausbruchs- und Forschungsprogramme gespielt. Wir sind der Ansicht, dass Fortschritte bei der Erregerüberwachung, Sequenzierungstechnologien, georäumlichen Analysen und KI-gestützten Informationssystemen eine bedeutende Möglichkeit bieten, die regionale Infrastruktur zur Vorbereitung auf Krankheitsausbrüche zu stärken und eine frühzeitigere sowie besser koordinierte Entscheidungsfindung im Bereich der öffentlichen Gesundheit bei neu auftretenden Bedrohungen durch Infektionskrankheiten zu unterstützen, so Kristian Thorlund, President von Redwood AI.

Das Unternehmen gibt außerdem den sofortigen Rücktritt von Graydon Bensler aus dem Board of Directors bekannt. Das Board of Directors dankt Herrn Bensler für seinen Beitrag und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

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