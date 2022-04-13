Redwood AI wird im Investor Showcase von Innovate BC vorgestellt: Auf dem Event werden die 25 attraktivsten Unternehmen für Investoren in BC präsentiert

Vancouver, Kanada – 11. Mai 2026 / IRW-Press / Redwood AI Corp. (CSE: AIRX) (OTCQB: RDWCF) (FWB: Y0N, WKN: A422EZ) (Redwood oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen als eins der 25 attraktivsten Unternehmen für Investoren in British Columbia in den Investor Showcase www.innovatebc.ca/en/news/connecting-british-columbias-most-investible-ventures-with-global-capital

von Innovate BC aufgenommen wurde. Es wurden ausgewählte Technologieunternehmen aus British Columbia eingeladen, sich in diesem Rahmen internationalen Investoren und Kapitalpartnern zu präsentieren. Der von Innovate BC präsentierte Investor Showcase stellt 25 vielversprechende Technologieunternehmen in einem Pitch-Format vor, um die ausgewählten BC-Unternehmen mit internationalen Investoren und Kapitalpartnern zu verbinden. Die Veranstaltung ist Teil der Road to Web Summit Vancouver-Kampagne von Innovate BC, einer Initiative, die Innovatoren aus British Columbia dabei unterstützen soll, auf dem Web Summit Vancouver erfolgreich zu sein.

Laut Innovate BC stellen die ausgewählten Unternehmen einige der investitionswürdigsten Technologieunternehmen der Region dar, die in Zusammenarbeit mit lokalen Branchenverbänden anhand einer Bewertung von Wachstum, Umfang und globalem Potenzial ermittelt wurden. Die vorgestellten Unternehmen stammen aus Branchen wie künstliche Intelligenz, Biowissenschaften, Cleantech, Robotik und Gesundheitswesen sowie anderen Bereichen der Innovationswirtschaft in British Columbia.

Die Teilnahme von Redwood bietet dem Unternehmen die Gelegenheit, seine KI-gestützte Chemieplattform Reactosphere während einer für Technologie und Innovation bedeutenden Woche in Vancouver (British Columbia) einem gezielten Publikum aus Investoren und Akteuren des Ökosystems vorzustellen. Reactosphere wurde entwickelt, um die Entdeckung und Entwicklung chemischer Stoffe zu unterstützen, indem Forschungsteams dabei unterstützt werden, chemische Wege zu evaluieren, Syntheseoptionen zu bewerten und die experimentelle Planung mithilfe sicherer, skalierbarer KI-gestützter Tools zu verbessern.

Die Teilnahme am Investor Showcase von Innovate BC bot Redwood eine wichtige Gelegenheit, unsere Arbeit einem globalen Investorenpublikum während eines der bedeutendsten Technologie-Treffen dieses Jahres in Vancouver (BC) vorzustellen. British Columbia hat sich zu einem zunehmend aktiven Drehkreuz für KI, Biowissenschaften und angewandte Innovation entwickelt. Wir sind stolz darauf, Teil einer Initiative zu sein, die die Stärke der in dieser Provinz entstehenden Unternehmen widerspiegelt, sagte Louis Dron, Chief Executive Officer von Redwood AI.

Der Investor Showcase fand am 11. Mai 2026 in Vancouver, British Columbia, im Rahmen des Web Summit Vancouver vom 11. bis 14. Mai 2026 statt, der Tausende von globalen Investoren, Gründern und Technologiegrößen nach British Columbia bringen soll, darunter mehr als 700 Investoren aus aller Welt. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass seine Einbeziehung in den Investor Showcase von Innovate BC die Positionierung von Redwood innerhalb des wachsenden KI- und Biowissenschaften-Ökosystems von British Columbia positiv hervorhebt.

Über Redwood AI Corp.

Redwood AI nutzt fortschrittliche künstliche Intelligenz, um Forschung und Entwicklung in der Chemie zu beschleunigen, mit dem Ziel, die Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu unterstützen sowie Lösungen für Verteidigung und Sicherheit voranzubringen. Das Unternehmen kombiniert Fachkenntnisse in den Bereichen Chemie, KI und Fertigung, um die Synthese und Skalierung von Arzneimitteln zu optimieren. Die Plattform von Redwood AI ist darauf ausgelegt, eine schnellere und effizientere Entwicklung neuer Therapien und chemiegesteuerter Anwendungen zu ermöglichen.

IM NAMEN VON REDWOOD AI CORP.,

Louis Dron

Chief Executive Officer

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Louis Dron

Chief Executive Officer

Tel: +1 888 530 8488

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