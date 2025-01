Refined Energy Corp. gibt Einzelheiten zum geplanten Sommerprogramm auf den Projekten Basin und Milner bekannt

Vancouver, British Columbia, 29. Januar 2025 / IRW-Press / Refined Energy Corp. (CSE: RUU; OTC: RFMCF; FWB: CWA0) (Refined oder das Unternehmen) freut sich, Einzelheiten zu einem geplanten Sommerprogramm in den Konzessionsgebieten Basin und Milner bekannt zu geben, für die Searchlight Resources Inc. (Searchlight) eine Option an das Unternehmen vergeben hat. Refined hat die Option, jedes der Konzessionsgebiete vollständig zu erwerben, wie in der Pressemitteilung vom 7. August 2024 beschrieben.

Die Konzessionsgebiete Basin und Milner

Das Konzessionsgebiet Basin ist aussichtsreich für eine in der Diskordanz und im Grundgebirge beherbergte Uranmineralisierung und ist noch nicht ausreichend erkundet, während der Schwerpunkt im Konzessionsgebiet Milner auf dem zutage tretenden Pegmatit und der strukturell damit verbundenen Mineralisierung liegen wird. Das Unternehmen erwägt die effektivsten geophysikalischen Explorationsmethoden aus einer Vielzahl von Methoden, die sich im Athabasca-Becken als effektiv erwiesen haben. Dazu gehören elektromagnetische und magnetische Untersuchungen sowie Widerstands-, radiometrische und Gravitationsmessungen zur Abgrenzung aussichtsreicher Leiter und Alterationssignaturen. Auch geochemische Probenahmen über bestimmten Strukturen und Leitern werden in Betracht gezogen. Ziel dieser Explorationsarbeiten ist es, Anomalien für die Bohrzielerstellung zu identifizieren.

Das Konzessionsgebiet Basin befindet sich in unmittelbarer Nähe des Highway 905 und liegt im nordöstlichen Teil des Athabasca-Beckens. Bei früheren Explorationsarbeiten wurden radioaktive Anomalien im Zusammenhang mit linearen und leitfähigen Merkmalen identifiziert. Zu den identifizierten strukturellen Merkmalen gehören Verwerfungen, Intrusionsgänge, Lagergänge und lithologische Kontakte.

Das Konzessionsgebiet Milner befindet sich etwa 5 Kilometer westlich von Missinipe und dem Highway 102 und 60 Kilometer nördlich von La Ronge, Saskatchewan. Im Konzessionsgebiet Milner wurden 1,4 km nordöstlich des nördlichen Endes des Milner Lake von einem früheren Betreiber des Konzessionsgebietes Milner uranbedingte Verfärbungen festgestellt. Schlitzproben aus diesem Gebiet ergaben eine Uranmineralisierung, hauptsächlich Uranophan und Autunit, die am Kontakt von Granitgneis und Pegmatit auftritt. Die siebzehn Schlitzproben aus einem 15,2 m langen Schürfgraben wiesen Gehalte zwischen 0,003 % und 0,500 % U3O8 auf, im Durchschnitt 0,072 % U3O8. In einer sekundären Seitengrube in diesem Gebiet wurde eine hohe Konzentration von Uranmineralen in Vergesellschaftung mit Fluoritgängchen freigelegt. Fünf Proben aus dieser Grube lieferten Gehalte von 0,60 %, 1,17 % und 1,39 % U3O8. Eine Probe, die einer spektrochemischen Analyse unterzogen wurde, enthielt 1,38 % U3O8.

Im Konzessionsgebiet Milner wurde in einem Pegmatitausbiss ein zweites Vorkommen festgestellt. Die Uranmineralisierung, hauptsächlich Uranophan und Autunit, tritt an diesem Ausbiss auf der Ostseite einer Scherung auf. Stichproben, die von einem früheren Betreiber des Konzessionsgebietes Milner aus den Biotit- und Feldspatphasen entnommen wurden, enthielten 0,70 % bzw. 0,127 % U3O8. Darüber hinaus lieferten 26 Schlitzproben, die in Abschnitten von 1,5 m entlang eines 24,4 m langen Schürfgrabens entnommen wurden, Gehalte zwischen 0,003 % und 0,126 % U3O8, im Durchschnitt 0,022 % U3O8.

Mark Fields, Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte: Die Konzessionsgebiete Basin und Milner ergänzen unser Vorzeigeprojekt Dufferin, für das wir in diesem Frühjahr ein Bohrprogramm planen, und zeigen unser Engagement für den Erwerb attraktiver Explorationsmöglichkeiten für das Unternehmen. Wir haben die Konzessionsgebiete Basin und Milner im vergangenen Sommer in unser Projektportfolio aufgenommen. Wir sind der Ansicht, dass diese Konzessionsgebiete noch nicht ausreichend erkundet sind und eine weitere attraktive Explorationsmöglichkeit bieten. Diese Akquisitionen unterstützen die Strategie des Unternehmens, ein robustes, auf Uran fokussiertes Portfolio in der Region des Athabasca-Beckens, die für ihre hochgradigen Uranvorkommen und seine traditionsreiche Geschichte der Exploration, Entdeckung und Entwicklung bekannt ist, zusammenzustellen.

Qualifizierte Sachverständige

Stephen Wallace, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects sowie ein Direktor von Searchlight, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Über Refined Energy Corp.

Refined Energy Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Identifizierung, Evaluierung und den Erwerb von Beteiligungen an Mineralkonzessionsgebieten in Nordamerika spezialisiert hat. Das Dufferin-Projekt im Athabasca-Becken ist das Vorzeigeprojekt von Refined und für das Frühjahr 2025 ist ein Bohrprogramm geplant. Refined auch eine Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an den Urankonzessionsgebieten Basin und Milner in Saskatchewan. Das Unternehmen prüft weiterhin andere Mineralkonzessionen in Nordamerika für einen möglichen Erwerb in der Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Worte könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten darstellen, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Explorationspläne und -ziele des Unternehmens auf die Konzessionsgebiete Basin und Milner sowie auf das Explorationspotenzial der Konzessionsgebiete Basin und Milner beziehen, einschließlich des Potenzials der Konzessionsgebiete Basin und Milner, eine in der Diskordanz und im Grundgestein lagernde Uranmineralisierung zu beherbergen, sowie der Nutzen früherer historischer Explorationsarbeiten für die Ausrichtung künftiger Explorationsprogramme.

Verschiedene Annahmen oder Faktoren werden üblicherweise angewandt, um Schlussfolgerungen zu ziehen oder Prognosen oder Projektionen zu erstellen, die in zukunftsgerichteten Informationen dargelegt werden, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen seine geplanten Explorationsprogramme in Übereinstimmung mit den aktuellen Erwartungen erfolgreich abschließen wird und dass diese Programme die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse liefern werden, einschließlich der Identifizierung von Strukturen, die von geophysikalischen Anomalien für Bohrziele abgegrenzt werden.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Faktoren beinhalten Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Mineralprojekten verbunden sind, einschließlich Risiken in Bezug auf Änderungen der Projektparameter, da die Pläne weiterhin neu definiert werden, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration möglicherweise nicht auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen und dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte, einschließlich der Identifizierung von Strukturen, die von geophysikalischen Anomalien abgegrenzt werden, um Bohrungen anzuvisieren, und der Entdeckung von Uranmineralisierungen, die nicht an die Konformität gebunden sind oder im Grundgestein liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch missbilligt.

