Refined Metals Corp veröffentlicht 2023 Explorationsprogramm auf Simard

30. Januar 2023 – Vancouver, British Columbia, Kanada / IRW-Press / – Refined Metals Corp. (CSE: RMC) (OTC: RFMCF) (FWB: CWA0) (das Unternehmen oder Refined) veröffentlicht seinen Plan für ein Explorationsprogramm für 2023 (das Programm) auf seinem zu 100% unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Lac Simard. Das Konzessionsgebiet Lac Simard umfasst 5.571 Hektar Land im Westen von Quebec und liegt 85 Kilometer von der Stadt Val dOr entfernt. Das Programm soll die zuvor berichteten mineralisierten Gebiete bestätigen und Pegmatite und andere interessante Gebiete explorieren. Das Unternehmen möchte die bei diesem Programm gesammelten Daten nutzen, um weitere, spätere Explorationsarbeiten im Jahr 2023 zu planen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69066/01-30-23RMC-SimardWorkProgram_V2-DE_Prcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Lage des Konzessionsgebiets Simard

Das Programm wird aus Bodenproben bekannter Pegmatite, Prospektion und Schürfgrabungen sowie geophysikalischen Bodenmessungen bestehen. Die bekannten Pegmatite wurden auf mehreren Inseln beim Simard Lake, an den Seeufern und im südöstlichen Bereich des Konzessionsgebiets dokumentiert. Der südöstliche Bereich des Konzessionsgebiets hat eine günstige Geologie für die Entdeckung von Lithiumpegmatiten, die bei den Prospektionsarbeiten und Schürfgrabungen weiter exploriert werden. Eine geophysikalische Vermessung, die zuvor im Jahr 2022 durchgeführt wurde, identifizierte stark magnetische Ziele. Die Vermessung wird ausgeweitet, um weitere Zielgebiete zu identifizieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69066/01-30-23RMC-SimardWorkProgram_V2-DE_Prcom.002.png

Abbildung 2 – Explorationsbereich für 2023 des Konzessionsgebiets Simard

Aman Parmar, Chief Executive Officer von Refined, sagte: Wir freuen uns schon sehr, im Februar mit unserem ersten Explorationsprogramm auf diesem Konzessionsgebiet zu beginnen. Durch das Programm wird das Unternehmen wertvolle Daten sammeln können, und es wird eine solide Grundlage für ein umfangreiches Bohrprogramm zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres bieten. Mit den historischen Ergebnissen sowie den Ergebnissen aus angrenzenden Konzessionsgebieten können dieses und zukünftige Programme effektiver interessante Zielgebiete ausmachen.

Über Refined Metals Corp.

Refined Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich auf die Auffindung, Bewertung und den Erwerb von Beteiligungen an Rohstoffkonzessionen in Nordamerika spezialisiert hat. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens konzentriert sich derzeit auf die Exploration und Erschließung des Konzessionsgebiets Rose. Es handelt sich dabei um ein vielversprechendes Konzessionsgebiet mit Aussicht auf Silber-, Gold-, Kupfer- und Zinkvorkommen im Explorationsstadium in der Nähe von Kamloops (British Columbia). Darüber hinaus verfügt das Unternehmen im Rahmen der Optionsvereinbarung auch über eine Option auf den Erwerb einer aussichtsreichen Lithiumkonzession im Explorationsstadium in der Region Lac Simard in Quebec. Das Unternehmen sondiert weiterhin auch andere Rohstoffkonzessionen in Nordamerika, die für einen möglichen zukünftigen Erwerb in Frage kommen.

