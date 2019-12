Reifenlagerung passgenau zum Firmenkonzept

LagerTechnik-West erweitert Regalanlage von Quick Reifendiscount in Hamburg-Allermöhe

„Professionelle Einfachheit“ lautet das Konzept von Quick Reifendiscount – und ganz in diesem Sinne hat LagerTechnik-West die Intralogistik der Filiale Hamburg-Allermöhe den neuesten Kundenanforderungen entsprechend angepasst.

Im Hamburger Stadtteil Allermöhe bietet die Quick-Filiale der Ronny Hanusch GmbH den kompletten Service rund um das Thema Reifen. Im Jahr 2012 konzipierte LagerTechnik-West für das seit Jahrzehnten erfolgreich am Markt tätige Unternehmen eine Regalanlage vom System TS. Mit dem stetigen Wachstum des Reifenspezialisten erreichte die vorgesehene Lagerkapazität aber nunmehr ihre Grenzen.

Ausgerichtet auf die Konstruktion von Mehrgeschossanlagen, hat sich das System TS als Reifenregal bereits vielfach bewährt und wird auch in den anderen Filialen der Ronny Hanusch GmbH eingesetzt. Regale vom System TS lassen sich problemlos mit unterschiedlichsten Lagervorrichtungen kombinieren oder auf einfache Weise ergänzen. Zur Erweiterung der Lagerkapazitäten setzte die Ronny Hanusch GmbH nun erneut auf das Team von LagerTechnik-West: Noch vorhandene Freiräume in einer Halle mit 238 qm Grundfläche sollten so effizient wie möglich zur Reifenlagerung genutzt werden können, ohne den nötigen Platz für Arbeiten an der installierten Hebebühne einzuschränken.

LagerTechnik-West realisierte die Kundenanforderung über die Integration einer insgesamt 17.800 mm langen Flächenbühne, die mit Breiten von 2.500 und 6.500 mm L-förmig angelegt ist und direkt mit der bestehenden Regalanlage vom System TS verbunden wurde. Auf der 3.000 mm hohen Flächenbühne und ebenso unterhalb der Konstruktion wurden weitere Reifenregale vom System TS aufgestellt. Eine spezielle Stützenstellung erlaubt maximale Freiräume im Bereich des Sektionaltores und an der Durchfahrt zur Hebebühne. Arbeitsgang und Fahrweg bleiben uneingeschränkt zugänglich, während die Konstruktion der Lagerbühne wie ein Balkon in den Raum hinein ragt. Über die Treppe der Bestandsanlage ist gleichzeitig auch die neue Lagerbühne erreichbar.

Planung und Installation der Lagerbühne mit einer Belastbarkeit von 350 kg/ m² konnten innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden. Von den 238 qm an Hallengrundfläche stehen nun 192 qm für die Lagerung von bis zu 4.500 Reifen bereit. Die Quick-Filiale der Ronny Hanusch GmbH am Rungedamm 18 in Hamburg-Allermöhe ist damit auf weiteres Wachstum gut vorbereitet und kann der Kundschaft neben einer großen Auswahl an neuen Reifen auch viel Platz für die vorübergehende Einlagerung der Pneus zwischen Sommer- und Wintersaison bieten.

Angesiedelt in Kamp-Lintfort am unteren Niederrhein, konzipiert und realisiert LagerTechnik-West seit mehr als 20 Jahren individuelle Lager- und Betriebseinrichtungen für Unternehmen aller Art und Größe. Das Kundenspektrum reicht vom Handwerk bis hin zur Industrie, wobei die Automobilbranche einen besonderen Stellenwert einnimmt: LagerTechnik-West ist Systemhandelspartner der Goodyear-Dunlop-Handelssysteme GDHS und gehört dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk an. Darüber hinaus übernimmt LagerTechnik-West auch die gesetzlich vorgeschriebenen, jährlichen Leiter- und Regalinspektionen nach DIN EN 131, DGUV Vorschrift 208-016 bzw. DIN EN 15635, DGUV Regel 108-007.

