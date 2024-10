Rekord-Goldpreise! Einsteigen, verkaufen oder die Ruhe vor dem Sturm?

Der Goldpreis erreicht fast täglich ein neues Rekord-Hoch, Experten sind hin- und hergerissen. Setzt sich der Aufwärtstrend fort oder entwickelt sich eine neue gefährliche Blase?

Tatsächlich sprechen viele Argumente für eine Fortsetzung des Trends, z.B. Rekordverschuldung, ansteigende Inflation und zunehmende globale Spannungen.

Besteht jetzt schon die Gefahr einer Übertreibung beim Goldpreis? Eine Hausse stirbt immer in der Euphorie, wenn also die breite Masse sich auf eine Anlage stürzt, und diese ist weder bei der physischen Edelmetallnachfrage, noch bei den Bergbauaktien zu sehen.

Die Chancen stehen gut, dass Gold und auch Silber eine permanente Neubewertung erfahren und von einer möglichen Umschichtung aus anderen Anlageklassen profitieren.

Nutzen Sie das breite Spektrum an Informationen, das Ihnen Forum ONE bietet, um Antworten auf diese Fragen zu finden.

Forum ONE bietet Ihnen die Gelegenheit, hochkarätige Fachvorträge zu hören, die über den Tellerrand hinausgehen, mit den Referenten in direkten Austausch zu treten und sich über ausgewählte Bergbaufirmen zu informieren.

Zu den Ausstellern gehören u.a.: McEwen Mining Inc. (ISIN: US58039P3055), GoldMining Inc. (ISIN: CA38149E1016), GoldRoyalty Corp. (ISIN: CA38071H1064), Aztec Minerals Corp. (ISIN: CA0548271000), Nicola Mining Inc. (ISIN: CA65405R2037), Skyharbour Resources Ltd. (ISIN: CA8308166096) und Matsa Resources Limited (ISIN: AU000000MAT8). Aus dem Bereich der physischen Anlagen sind die Von Greyerz AG und die pro aurum GmbH vertreten.

Als versierte Investoren kennen Sie den Spruch „The trend is your fried“. Der Trend der Edelmetalle ist ungebrochen. Seien Sie dabei!

Das vollständige Programm finden Sie auf der Webseite, wo auch die Registrierung der Teilnehmer erfolgen kann.

Eckdaten:

Datum: 7. und 8. November 2024

Ort: Holiday Inn Hotel, Inselkammerstr. 7-9, 82008 Unterhaching

Zeit: jeweils 9:30 – 17:00 Uhr

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.forum-1.com

