Rekord-Kupferpreise

Verteidigung, künstliche Intelligenz und Netzmodernisierung treiben den Kupferpreis an.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Arizona Sonoran Copper Company Inc., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.07.2026, 15:40 Uhr Zürich/Berlin

Kupfer hat preislich Allzeithochs erreicht. Es gibt Versorgungsengpässe und ein strukturelles Defizit. Ausfälle in Minenbetrieben, Zollrisiken und knappe Lagerbestände sorgen für einen starken Kupferpreis. So ist der Ausblick für 2026 meist ein positiver, denn es wird allgemein mit einer Verschärfung der Fundamentaldaten gerechnet. In 2025 legte der Preis des rötlichen Metalls um 43,93 Prozent zu. 2025 kam es zu Störungen in der Kamoa-Kakula-Mine und der Grasberg-Mine. Und es dauert geraume Zeit bis das Produktionsniveau sich wieder erholt.

Das Kupferangebot wird knapp bleiben. Nach Silber ist Kupfer immerhin der beste Leiter. In Sachen Verteidigung ist es so, dass die NATO-Mitglieder heute rund doppelt so viel investieren wie vor zehn Jahren. Am meisten investieren die USA, gefolgt von China, Russland und Deutschland. Neben dem Verteidigungsbereich verlangt die fortschreitende Elektrifizierung – erneuerbare Energien wie Windkraft und Solaranlagen sowie Elektromobilität – Kupfer. Mit einem steigenden Bedarf in den nächsten Jahren wird gerechnet. Denn alle diese Sektoren brauchen viel vom rötlichen Metall.

Auch die bereits begonnene Erneuerung der Stromnetze, beispielsweise in den USA und in China werden viel Kupfer verschlingen. Der Grund für diese Erneuerungen liegt klar auf der Hand: die künstliche Intelligenz zwingt zu einem Umbau der Stromversorgung. Denn sie wurde für ganz andere Bedürfnisse gebaut. Dies könnte ein deutliches Kupferdefizit nach sich ziehen und sollte den Preis des Metalls auf längere Sicht stützen und tendenziell zu einem Preisanstieg führen. Da Kupfer zu den wichtigsten Industriemetallen auf der Erde zählt, sind insbesondere Kupferaktien eine Möglichkeit für Investoren.

Die Arizona Sonoran Copper Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/arizona-sonoran-copper-company-inc/ – verfügt über eine 100prozentige Beteiligung am Cactus-Kupferprojekt in Arizona. Es besitzt eine sehr gute wirtschaftlichen Bewertung. Arizona Sonoran Copper wird von Hudbay Minerals übernommen werden. Arizona-Aktionäre erhalten für jede Aktie 0,242 Stammaktien von Hudbay Minerals. Aktionäre, die bei dem sehr aussichtsreichen Projekt und vor allem im zukunftsträchtigen Kupfersegment dabei bleiben wollen, sollten sich überlegen dieses Angebot anzunehmen oder in andere aussichtsreiche Kupferkonzerne zu tauschen.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – befindet sich im Explorations- und Erschließungsstadium und besitzt Projekte mit Kupfer, Silber und Gold im aussichtsreichen Vicuña-Distrikt in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien), wo derzeitig Bohrgeräte im Einsatz sind. Schöne Bohrergebnisse konnten bereits veröffentlicht werden. Bei den jüngsten Bohrergebnissen wurde neben Kupfer, Gold und Silber auch Molybdän gefunden. Im Bohrkern waren die guten Ergebnisse auf einer niedrigen Tiefe von 108 Metern zu erkennen. Der CEO von Mogotes, Allen Sabet, sagte dazu, dass sie nun zwei bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckungen hätten, obwohl sie erst an der Oberfläche eines möglicherweise großen Vorkommens gekratzt hätten. Eine Privatplatzierung hat dem Unternehmen kürzlich neues Geld in die Kasse gespült.

Aktuelle Unternehmensinformationen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und der Arizona Sonoran Copper Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/arizona-sonoran-copper-company-inc/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Quellen: Arizona Sonoran Copper Company, Mogotes Metals,

https://www.kitco.com/opinion/2026-01-27/coppers-momentum-key-catalysts-watch-2026;

https://de.euronews.com/my-europe/2026/05/01/europaische-lander-ausgaben-verteidigung;

https://finanzradar.de/trading/prognosen/kupferpreis-prognose/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

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