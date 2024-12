Rekordverkäufe von Elektro- und Plug-in Hybridautos und Rohstoffe

Insgesamt wurden im November weltweit 1,8 Millionen Elektroautos und Plug-in-Hybridfahrzeuge verkauft.

Um rund 32 Prozent ist der Absatz dieser umweltfreundlichen Fahrzeuge im November, damit dem siebten Monat in Folge angestiegen. Das ist der dritte Jahres-Rekord hintereinander. Davon gehen ungefähr 70 Prozent auf das Konto Chinas. Dort sind die alternativen Antriebe gegenüber den Antrieben insgesamt führend. Eine schöne Entwicklung, auch wenn Europa, dort nur Deutschland, für einen kleinen Rückgang gesorgt hat. Weltweit ist 2024 ein Wachstum von 25 Prozent bei den Elektrofahrzeugen gegenüber 2023 zu verzeichnen. Dass elektrisch fahren beliebt ist, zeigt eine Umfrage unter mehr als 23.000 E-Fahrzeug-Fahrern aus 18 Ländern. Immerhin 92 würden bei einem Neukauf auf ihr bewährtes Elektrofahrzeug zurückgreifen. Rund vier Prozent würden einen Plug-in-Hybriden kaufen und nur ein Prozent würde wieder auf einen Diesel oder Benziner zurückgreifen. Die Zufriedenheitsquote liegt bei 97 Prozent.

Was den Befragten am meisten gefällt, sind die niedrigen Gesamtbetriebskosten. Umweltgedanken stehen an zweiter Stelle. Dies zeigt, dass die Elektromobilität sich erfolgreich durchsetzt. Bei der Ladeinfrastruktur läuft es auch immer besser, nur bestimmte Länder wie Indien, Costa Rica und Brasilien müssen da noch Einiges verbessern. Die Batterien brauchen Rohstoffe wie Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Graphit. Auch Kupfer und Seltene Erden gehören dazu. Bei diesen Rohstoffen wird die Nachfrage weiter signifikant ansteigen, so etwa die Weltbank. Allein der Nickelbedarf soll bis 2035 um mehr als 470 Prozent im Vergleich zu 2018 ansteigen.

Um Batterierohstoffe, unter anderem Nickel, kümmert sich Green Bridge Metals – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ -, die Projekte liegen in Manitoba und Ontario. Flaggschiffprojekt ist das Chrome-Puddy-Grundstück in der Thunder Bay Mining Division von Ontario.

In Saskatchewan, Kanada ist Foran Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/foran-mining-corp/ – unterwegs. Die Projekte des Unternehmens enthalten Kupfer und Zink und als Beiprodukte sogar Gold und Silber.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Foran Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/foran-mining-corp/ -) und Green Bridge Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/green-bridge-metals-corp/ -)

