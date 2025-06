Rektron Group Inc. erweitert seine Marktreichweite mit der innovativen Abteilung für saubere Energie „Rektron Nova“

VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2025 / IRW-Press / Rektron Group Inc. (CSE:REK.U;FRA:F75) (Rektron oder das Unternehmen), ein globaler Rohstoffhandelskonzern und Infrastrukturunternehmen mit Tochtergesellschaften, die sich auf den Handel mit Energie, Metallen und Rohstoffen für die Energiewende spezialisiert haben, freut sich, die offizielle Gründung seiner Abteilung für saubere Energie, Rektron Nova, bekannt zu geben. Dies ist Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, die globale Energiewende und nachhaltigkeitsorientierte Märkte zu unterstützen.

Rektron Nova wird als spezielle Plattform des Unternehmens für erneuerbare Energien, grüne Kraftstoffe, Bio-Assets und kritische Metalle für die Energiewende dienen und die bestehenden Aktivitäten im globalen Energie- und Metallhandel durch die hundertprozentigen Tochtergesellschaften von Rektron ergänzen.

Rektron Nova ist unser Bekenntnis zu einer kohlenstoffarmen Zukunft , sagte Atanas Kolarov, Chief Executive Officer von Rektron. „Es formalisiert die Arbeit, die wir bereits im Bereich saubere Kraftstoffe und Metalle für die Lieferkette von Elektrofahrzeugen begonnen haben, und versetzt uns in die Lage, neue nachhaltige Geschäftsfelder im Einklang mit den globalen Bemühungen zur Dekarbonisierung auszubauen. Indem wir diese neuen Marktchancen nutzen, wollen wir Lösungen der nächsten Generation erschließen, die nicht nur den ökologischen Wert steigern, sondern auch durch höhere Margen und ein stärkeres Ergebnis ein beispielloses Wachstum vorantreiben.

Strategische Ziele von Rektron Nova

Rektron Nova wurde als spezieller Innovations- und Nachhaltigkeitsmotor des Unternehmens konzipiert. Es wird als Plattform dienen, um neue Einnahmequellen zu erschließen, die im Einklang mit den globalen Veränderungen hin zu sauberer Energie, Elektrifizierung und Kreislaufwirtschaftsmodellen stehen. Der Geschäftsbereich wird sich zunächst auf vier wachstumsstarke Branchen konzentrieren:

1. Grüne Kraftstoffe und saubere Rohstoffe

Rektron Nova wird sich auf den Handel mit kohlenstoffarmen Kraftstoffen der nächsten Generation konzentrieren, darunter Euro VI-konformer Diesel, hydriertes Pflanzenöl, das oft als erneuerbarer Diesel bezeichnet wird, Biodiesel, Ethanol und erneuerbares Erdgas. Diese Kraftstoffe sind entscheidend für die Erreichung der Emissionsreduktionsziele in den Bereichen Verkehr, Industrie und Stromerzeugung. Durch die Nutzung der bestehenden Logistikinfrastruktur will Rektron die Einführung sauberer Kraftstoffe bei seinen Kunden in Europa, Asien und dem Nahen Osten beschleunigen.

2. Kritische Mineralien für die Energiewende

Die Abteilung wird die Beschaffung und den Handel mit Metallen beaufsichtigen, die für saubere Technologien und Ökosysteme für Elektrofahrzeuge von entscheidender Bedeutung sind. Diese Materialien sind für die Herstellung von Batterien, Solarmodulen und Windturbinen unerlässlich.

3. Bio-Assets und Waste-to-Energy

In Anbetracht des ungenutzten Wertes biologischer Abfallströme wird Rektron Nova aktiv Investitions- und Partnerschaftsmöglichkeiten bei der Entwicklung von Bio-Assets bewerten, wie z. B. Holzbiomasse, Mist-to-RNG-Projekte und die Verwertung landwirtschaftlicher Abfälle, die sich auf den Prozess der Umwandlung von landwirtschaftlichen Nebenprodukten und Abfallstoffen in Energieressourcen bezieht. Diese Lösungen bieten einen doppelten Nutzen: Sie reduzieren die Methanemissionen und erzeugen gleichzeitig erneuerbare Energien.

4. Kreislaufwirtschaft und Recycling

Rektron Nova wird die wachsende Präsenz von Rektron im Bereich recycelter Metalle weiter ausbauen und die Integration der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in die gesamte Wertschöpfungskette des Unternehmens vorantreiben. Dazu gehören die Skalierung, Beschaffung und der Handel mit recycelten Metallen sowie die Erschließung von Investitionsmöglichkeiten in die Infrastruktur, um die Effizienz der Wiederaufbereitung und den Zugang zum Endmarkt zu verbessern. Die Strategie von Rektron Nova unterstützt sowohl die ESG-Ziele der Kunden als auch die interne Emissionsreduzierung und trägt gleichzeitig zur Bewältigung der globalen Rohstoffknappheit und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette bei.

Marktchance

In einer sich schnell entwickelnden globalen Energielandschaft führt die Einbeziehung kohlenstoffarmer und erneuerbarer Lösungen zu beispiellosen Investitionen. BloombergNEF verzeichnete Ausgaben für die weltweite Energiewende, die im Jahr 2023 1,8 Billionen US-Dollar überstiegen und bis 2030 voraussichtlich 4,8 Billionen US-Dollar pro Jahr übersteigen werden. about.bnef.com/blog/global-clean-energy-investment-jumps-17-hits-1-8-trillion-in-2023-according-to-bloombergnef-report/

Rektron positioniert sich strategisch als physischer Rohstoff-Enabler und Infrastrukturunternehmen, um die steigende Nachfrage nach kritischen Ressourcen zu befriedigen. Durch die Anpassung an den regulatorischen Rückenwind und den steigenden globalen Appetit auf Nachhaltigkeit zielt das Unternehmen darauf ab, sich auf dem transformativen Markt zu etablieren und gleichzeitig allen Stakeholdern einen langfristigen Mehrwert zu bieten.

Über Rektron Group Inc.

Rektron Group Inc. (CSE: REK. U | FRA: F75) ist über seine Tochtergesellschaften ein weltweit tätiges Handels- und Infrastrukturunternehmen für physische Rohstoffe. Fokussiert auf die Bereitstellung nachhaltiger Lieferketten auf den Energie- und Metallrohstoffmärkten.

Das vertikal integrierte Modell des Unternehmens kombiniert physischen Rohstoffhandel, Logistik, strukturierte Finanzierung und Risikomanagement auf einer Plattform und ermöglicht so einen effizienten und sicheren globalen Handel. Mit seinen Kerngeschäftsbereichen positioniert sich das Unternehmen an der Schnittstelle von industriellem Wachstum und der globalen Energiewende.

Rektron hat es sich zur Aufgabe gemacht, durch Innovation, verantwortungsvolles Ressourcenmanagement und einen strategischen Fokus auf die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft und kohlenstoffarme Lösungen langfristige Werte zu schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.rektrongroup.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Ansichten von Rektron über zukünftige Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Phrasen wie „wird wahrscheinlich resultieren“, „wird erwartet“, „erwartet“, „wird fortgesetzt“, „wird erwartet“, „antizipiert“, „glaubt“, „schätzt“, „beabsichtigt“, „plant“, „prognostiziert“, „Prognose“, „Strategie“, „Ziel“ und „Ausblick“) sind keine historischen Fakten und könnenzukunftsgerichtete Aussagen und können Schätzungen, Annahmen und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Rektron liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem andere Faktoren, die unter „Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen“ und „Risikofaktoren“ im Jahresbericht des Unternehmens für das am 31. Juli 2024 endende Jahr und vom 25. November 2024 sowie in anderen fortlaufenden Offenlegungsdokumenten, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sind, aufgeführt sind. Rektron übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Faktoren auf, und es ist Rektron nicht möglich, alle von ihnen vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes dieser Faktoren zu beurteilen oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt.

Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt oder abgelehnt.

