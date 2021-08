Relay Medical & Fio arbeiten mit dem führenden Anbieter von Selbsttests in den USA zusammen, um landesweite Plattform für Mehrzwecktests und COVID-19 anzubieten

Toronto, Ontario – 20. August 2021 – Relay Medical Corp. (Relay) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) und Fio Corporation – gemeinsam durch ihr Joint Venture die Fionet Rapid Response Group (FRR) – schließen eine Vereinbarung mit dem kalifornischen Marktführer für Selbsttests (dem Partner), um eine verbraucherfreundliche, schnelle, private und sichere Technologieplattform für Selbsttests für den US-Markt zu schaffen.

FRR freut sich, über die Zusammenarbeit mit dem Partner berichten zu können, um die erste landesweite Testplattform für Infektionskrankheiten Zuhause und ein umfassendes Gesundheitsmonitoring zu entwickeln und einzusetzen. Die Plattform wird mehr als 50 von der FDA zugelassene Selbsttests umfassen, darunter COVID-19, Diabetes und einige Krebsformen. Das aktuelle Testpanel wurde von führenden medizinischen Experten in den USA entwickelt und von erstklassigen CLIA-zertifizierten Laborverbänden mit umfangreicher Erfahrung in Infektionskrankheiten validiert.

Die Unternehmen werden gemeinsam die neue Smartphone-basierte, KI-betriebene Echtzeit-Diagnosetestplattform von FRR für den privaten und privaten Konsumgütermarkt entwickeln und vermarkten. Die neue Plattform ist eine Erweiterung der Fionet-Technologie des Unternehmens, die derzeit weltweit für COVID-19, Malaria und andere Infektionskrankheiten eingesetzt wird.

Der Partner von Fionet ist der am längsten agierende landesweite Selbst-Screening-Service in den USA, der die erste medizinische Plattform bereitstellte, die Tests und Behandlungen aus der Ferne in allen 50 Staaten anbietet, einschließlich Testoptionen für Ernährung, Diabetes, Vitaminmangel, Fruchtbarkeit, Geschlechtskrankheiten und zuletzt COVID-19.

Wir haben unsere technologisch starke Plattform auf den Markt gebracht, sie auf Consumer-Home- und Business-Tests ausgeweitet und arbeiten mit bestehenden und leistungsstarken Vertriebskanälen wie unserem neuen US-Partner zusammen, sagte Dr. Michael Greenberg, CEO von FRR. Die Zukunft liegt bei den Selbsttests; dadurch wird nicht nur die Zugänglichkeit durch reduzierte Preise und Anwenderfreundlichkeit verbessert, sie bieten auch Datenschutz und ein verringertes Übertragungsrisiko, wenn der Test zu Hause statt an öffentlichen Orten stattfindet.

Tests zu Hause haben sich zu einer großen und wachsenden Möglichkeit für FRR entwickelt, da unsere Remote-Testplattform Fionet eine robuste und intuitive Cloud-basierte Anwendung mit Funktionen zur Datenaggregation umfasst, sagte Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Aufgrund der jüngsten Pandemie und den explodierenden Kosten für die medizinische Versorgung, war das Interesse nie größer.

Die mobile Fionet-Plattform, eine End-to-End-Test- und Tracking-Lösung für dezentrale Umgebungen, wird zur Unterstützung des wachsenden und sich entwickelnden Marktes für Selbsttests eingesetzt. Fionet bietet schnelle und sichere, qualitätskontrollierte Tests und digitale Echtzeit-Ergebnisse für die elektronische Berichterstellung. Die Cloud-basierte Anwendung, die unterstützende Software und der Datenaggregator werden in das Produktangebot des Partners integriert.

Tests im Heimlabor sind der nächste Schritt in der Entwicklung von Gesundheitstests in Kanada, den USA und weltweit. Mit den Optionen des Heimtests haben Kunden die Möglichkeit, private, kostengünstige und sichere Tests in Laborqualität zu planen. Selbsttests sind viel etwa um die Hälfte kostengünstiger als Alternativen, die in einer Klinik oder Arztpraxis angeboten werden.

Die Heimdiagnostik wird immer beliebter, was zum Teil auf die COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist, die den Fokus auf die präventive Gesundheitsversorgung verlagert hat. Labortests für Zuhause sind kostengünstig, schnell, vertraulich und benutzerfreundlich, was zu einer schnellen Akzeptanz führt. Zum Wachstum dieses Marktes tragen auch die demografischen Entwicklungen und die steigenden Pro-Kopf-Gesundheitsausgaben aufgrund des steigenden Lebensstandards bei.

Futurewise Research schätzt, dass der Markt für Heimdiagnostik bis 2028 auf über 7 Milliarden US-Dollar wachsen wird, was einer CAGR von über 5,4 % entspricht. www.futurewiseresearch.com/healthcare-market-research/At-Home-Diagnostics/181

Diagnostik für Zuhause umfasst Tests an menschlichen Körperproben wie Blut, Speichel und Urin, die zur Erkennung von Krankheiten oder Erkrankungen verwendet werden können. Die USA machen aufgrund der hohen Akzeptanz einen Marktanteil von 90 % aus. Europa, Großbritannien, Deutschland und Frankreich dominierten den Weltmarkt aufgrund der hohen Durchdringung der Gesamtbevölkerung.

Über Fionet

Die Fionet-Plattform ist eine End-to-End-Schnelltest- und Tracking-Lösung für gemeindebasierte oder dezentrale Einrichtungen. Die Fionet-Plattform kombiniert ein schnelles, tragbares Point-of-Need-Gerät, das in Echtzeit mit Cloud-Datendiensten verbunden ist, und übernimmt die Terminplanung und Registrierung über eine Handy-App für universelle schnelle Antigentests von zuhause aus und vor Ort. Die Plattform bietet eine Datenintegration mit anderen Testmethoden und -geräten und unterrichtet gegebenenfalls Patient und die entsprechenden Gesundheitsbehörden über die Ergebnisse. Außerdem werden anonymisierte Daten und Statistiken für Dashboards für autorisierte Stakeholder bereitgestellt.

Internet: www.fionetrapidresponse.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein Technologie-Innovator mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Lösungen in den Bereichen Diagnostik, KI-Datenanalyse und IoT-Cybersicherheit gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

