Relay Medical gratuliert Glow LifeTech Corp. zu seiner Notierung an der CSE unter dem Kürzel „GLOW“

15. März 2021 – Relay Medical Corp. (Relay oder das Unternehmen) (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) möchte Glow LifeTech Corp. (Glow) zu seiner kürzlichen Notierung an der Canadian Securities Exchange (CSE) gratulieren. Glow hat heute den Handel an der CSE unter dem Kürzel GLOW aufgenommen.

Relay ist ein Gründungsaktionär von Glow und baute seine Beteiligung durch die Teilnahme an der RTO-Finanzierung von Glow am 9. Februar 2021 weiter aus. Diese Finanzierung brachte über 5,1 Millionen Dollar ein und war überzeichnet. Glow hat von der Infrastruktur, technischen Expertise und geschäftlichen Führungskompetenzen bei der Erforschung, Prüfung und Produktvalidierung der innovativen Technologie von Glow profitiert.

Glow ist ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Toronto, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung von natürlichen Gesundheitsprodukten mit hochwirksamen, wissenschaftlich fundierten natürlichen Inhaltsstoffen der nächsten Generation gerichtet ist. Glow stellt nutrazeutische und Cannabinoid-basierte Produkte mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit unter Anwendung seiner bahnbrechenden, pflanzlichen MyCellTM-Technologie her.

Relay ist sehr stolz darauf, dass Glow diesen wichtigen Meilenstein erreicht hat und selbst nun ein börsennotiertes Unternehmen ist, meint Yoav Raiter, CEO von Relay Medical Corp. Glow bemüht sich unermüdlich darum, wissenschaftlich validierte Produkte auf den Markt zu bringen, wie etwa das kürzlich angekündigte ArtemiCTM, das im Rahmen klinischer Studien mit COVID-19-Patienten vielversprechende Ergebnisse geliefert hat.

Glow hat vor Kurzem bekannt gegeben, dass es sich die exklusiven Verkaufs- und Vertriebsrechte für ArtemiC, ein natürliches Gesundheitsprodukt auf Basis der MyCell-Technologie von Glow, in Nordamerika und der Karibik sichern konnte. ArtemiC lieferte im Rahmen einer klinischen COVID-19-Phase-II-Studie kürzlich erfolgreiche Ergebnisse (siehe Pressemeldung von Relay vom 14. Januar 2021).

Nähere Informationen zu Glow erhalten Sie unter ir@glowlifetech.com oder tragen Sie sich unter www.glowlifetech.com/news in den Verteiler des Unternehmens ein.

REGISTRIEREN: Für weitere Informationen über Relay oder um sich auf der Mailingliste des Unternehmens registrieren zu lassen, besuchen Sie bitte: www.relaymedical.com/news

Über Glow LifeTech

Glow LifeTech ist ein in Kanada ansässiger Biotechnologiekonzern, der sich auf die Herstellung von nutrazeutischen und Cannabinoid-basierten Produkten mit dramatisch verbesserter Bioverfügbarkeit, Absorption und Wirksamkeit konzentriert. Glow hat Rechte an der bahnbrechenden, pflanzenbasierten MyCellTM-Technologie, die schlecht absorbierte natürliche Verbindungen in verbesserte wasserverträgliche Konzentrate verwandelt, die das volle Heilungspotenzial der natürlichen Wirkstoffverbindungen freisetzen.

Internet: www.glowlifetech.com

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein technologisches Entwicklungs- und Innovationsunternehmen mit Sitz in Toronto (Kanada), dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung neuer Technologien in den Bereichen Diagnostik und KI-Datenanalyse gerichtet ist.

Internet: www.relaymedical.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

