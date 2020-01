Relay Medical schließt Fremdfinanzierung in Höhe von 945.000 $ ab

29. Januar 2020. Relay Medical Corp. (CSE: RELA, OTC: RYMDF, Frankfurt: EIY2) (Relay oder das Unternehmen), ein Entwickler von Medtech-Innovationen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Finanzierung in Höhe von 945.000 Dollar durch die Emission von gesicherten Wandelschuldverschreibungen (die Schuldverschreibungen) abgeschlossen hat. Die Schuldverschreibungen werden am ersten Jahrestag der Emission (das Fälligkeitsdatum) fällig und mit einem Zinssatz von zehn Prozent pro Jahr verzinst, der ab dem Datum der Emission der Schuldverschreibungen bis zum Fälligkeitsdatum anläuft. Jede Schuldverschreibung kann zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Stammaktie zu Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) umgewandelt werden. Der Kreditgeber erhält außerdem für jeden kapitalisierten Betrag von 0,18 Dollar der Schuldverschreibungen einen halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein Schuldverschreibungs-Warrant), sodass insgesamt 2.625.001 Schuldverschreibungs-Warrants emittiert werden. Jeder Schuldverschreibungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,23 Dollar pro Stammaktie zu erwerben.

In Zusammenhang mit dem Angebot haben bestimmte Aktionäre des Unternehmens zugesagt, den Inhabern der Schuldverschreibungen 5.250.000 frei handelbare Stammaktien für einen halben Warrant auf den Erwerb von Stammaktien (jeder ganze Warrant, ein Warrant) für jede Stammaktie zu leihen. Jeder ganze Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,20 Dollar pro Stammaktie zu erwerben.

In Zusammenhang mit dem Angebot wurden Vermittlungsprovisionen in Höhe von acht Prozent der erzielten Einnahmen bezahlt und insgesamt 420.000 Vermittler-Warrants (die Vermittler-Warrants) an den Vermittler emittiert, wobei jeder Vermittler-Warrant seinen Inhaber berechtigt, innerhalb von zwei Jahren nach dem Emissionsdatum eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 0,18 Dollar zu erwerben.

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass es Schuldumwandlungsabkommen mit unabhängigen und nicht unabhängigen Gläubigern abgeschlossen hat, denen zufolge das Unternehmen Schulden in Höhe von insgesamt 797.500 Dollar durch die Emission von 4.430.555 Stammaktien zu einem Preis von 0,18 Dollar pro Stammaktie beglichen hat. Die im Rahmen der Schuldenrückzahlung emittierten Stammaktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist und der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin der endgültigen Annahme durch die Canadian Securities Exchange.

Über Relay Medical Corp.

Relay Medical ist ein sich weiterentwickelnder ganzheitlicher Medtech-Akzelerator mit Sitz in Toronto (Kanada), der Technologien und Erfindungen in frühem Stadium erwirbt, sie weiterentwickelt und für vorkommerzielle Erwerbe auf dem Healthtech-Markt vorbereitet. Durch die Integration des Finanzierungs-, Entwicklungs- und Ausstiegsprozesses in eine Organisation, die von einem Expertenteam geleitet und verwaltet wird, entwickelt Relay Medical die Fähigkeit, Technologien mit hoher Effizienz zu beschleunigen und umzusetzen und zu einem führenden Motor für Medtech-Innovationen auf dem globalen Healthtech-Markt zu wachsen.

Website: www.relaymedical.com

Kontaktperson:

W. Clark Kent

President

Relay Medical Corp. Büro: 647-872-9982 DW 2

TF. 1-844-247-6633 DW 2

investor.relations@relaymedical.com

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@relaymedical.com

Kontakt:

Büro: 647-872-9982

Fax (gebührenfrei): 1-844-247-6633

E-Mail: info@relaymedical.com

Suite 1600-401 Bay St.

Toronto, Ontario M5H 2Y4

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie planen“, erwarten“, prognostizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für das UXD-Produkt tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

