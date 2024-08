Rellify belegt dritten Platz in der Kategorie KI-Produktinnovationen der Wirtschaftswoche

Deutsch-amerikanisches Startup Rellify belegt bei WiWo Best of Technology Awards Platz 3 in Kategorie KI-Produktinnovation – großartige Bestätigung nach Platz 1 in Kategorie Marketing & Sales 2023.

Köln, den 28.08.24 – Das deutsch-amerikanische Startup Rellify konnte sich bei den diesjährigen Best of Technology Awards der Wirtschaftswoche den dritten Platz in der Kategorie KI-Produktinnovation sichern. Rellify gilt weltweit als führender Entwickler von Enterprise AI-as-a-Service Software-Plattformen, die den gesamten End-to-End-Prozess der Content-Entwicklung abdecken.

Unternehmensspezifische, vertikale KI-Modelle

Das Flaggschiff von Rellify, das Relliverse, nutzt unternehmensspezifische, vertikale KI-Modelle, um seinen Nutzern einzigartige Einblicke in marktspezifische Content-Trends und Performance-Kennzahlen zu ermöglichen. So können Unternehmen den gesamten Content-Entwicklungsprozess, von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung, deutlich beschleunigen – und dabei sicherstellen, dass jeder Inhalt sowohl relevant als auch ansprechend ist.

Peter Kraus, CEO von Rellify, zeigte sich begeistert über die wiederholte Auszeichnung: „Nachdem wir im letzten Jahr den ersten Platz in der Kategorie Marketing & Sales belegt haben, ist der dritte Platz in der Kategorie KI-Produktinnovation eine erneute Bestätigung unserer Arbeit,“ so Kraus. „Unser Team hat intensiv daran gearbeitet, eine Lösung zu schaffen, mit der Marketingverantwortliche KI dort einsetzen können, wo sie den größten Nutzen bringt – bei der Contentstrategie und -kuratierung. So können unsere Kunden die Anfragen ihrer Zielgruppen optimal bedienen. Das Relliverse unterstützt Unternehmen dabei, die Herausforderungen der Content-Erstellung präzise und effizient zu meistern, und hebt sich durch die gewonnenen Erkenntnisse und die hohe Effizienz von der Konkurrenz ab.“

Kombination aus erweiterter Themenanalyse und visuellen Leistungsvergleichen

Das Relliverse vereint tiefgreifende Themenanalysen mit benutzerfreundlichen, visuellen Leistungsvergleichen. Dabei ermöglicht es seinen Anwendern, Ansichten zu filtern und zu speichern, um die Datenanalyse zu optimieren. Dieser umfassende Ansatz verbessert die Content-Strategie und ermöglicht es Marketingexperten, relevante Themen gezielt und effizient zu identifizieren. Zusätzlich bietet die zuverlässige Artikelverwaltung der Plattform eine nahtlose Organisation und Filterung der Inhalte, wodurch der Erstellungs- und Veröffentlichungsprozess weiter vereinfacht wird.

Jürgen Kranz, CTO von Rellify, hebt die praktischen Vorzüge der Plattform hervor: „Das Relliverse wurde entwickelt, um drei zentrale Probleme zu lösen, mit denen sich Content Marketing-Experten heute konfrontiert sehen: Erstens liefert es tief gehende, kundenspezifische Erkenntnisse, die von generischen KI-Modellen wie ChatGPT nicht abgedeckt werden können. Zweitens sind diese Erkenntnisse sofort umsetzbar, so dass sich unsere Kunden auf die relevantesten Themen und Keywords fokussieren können. Drittens stellt unser KI-unterstütztes Relliverse sicher, dass die Content-Erstellung sowohl kosteneffizient als auch markentreu erfolgt.“

Grenzen der digitalen Content-Erstellung neu definieren

Der dritte Platz beim Best of Technology Award in der Kategorie KI-Produktinnovation unterstreicht Rellifys Engagement, die Grenzen der digitalen Content-Erstellung neu zu definieren. Durch den Fokus auf die Bereitstellung hochwertiger und relevanter Inhalte unterstützt das Relliverse Content-Teams darin, Informationsüberflutung und Fehlinformationen zu vermeiden. Gleichzeitig fördert es ein glaubwürdigeres und vertrauenswürdigeres Online-Ökosystem.

Die Erfolge und laufenden Innovationen von Rellify haben signifikante Auswirkungen auf zahlreiche Branchen. Die Lösungen von Rellify helfen Unternehmen nicht nur dabei, besseren Content zu erstellen, sondern sorgen auch dafür, dass dieser bei den Zielgruppen Anklang findet, was letztlich das Engagement und den Erfolg in der digitalen Welt steigert.

Best of Technology in Marketing & Sales

Bereits 2023 konnte Rellify den Best of Technology Award der Wirtschaftswoche in der Kategorie Marketing & Sales gewinnen. Die erneute Auszeichnung in diesem Jahr zeigt, dass Rellify weiterhin führend in der Innovation im Bereich Content Intelligence ist und seinen Kunden sowohl hohen Mehrwert als auch maximale Flexibilität bietet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rellify Deutschland GmbH

Herr Markus Koch

Konrad-Adenauer-Ufer 83

50668 Köln

Deutschland

fon ..: 0152/54236949

web ..: https://rellify.com/de

email : markus@rellify.com

Rellify ist ein deutsch-amerikanisches Startup mit einer starken Entwicklungsabteilung in Deutschland und einer hocheffizienten Sales-Organisation in den USA und Deutschland. Über 30 internationale Mitarbeiter bündeln herausragende Kompetenzen und ermöglichen unseren Kunden die Nutzung einer hoch innovativen, prämierten Technologie, mit denen diese echte Wettbewerbsvorteile erzielen.

?

Basis unseres Angebots ist die auf unserer zum Patent angemeldeten Machine-Learning Technologie basierende Enterprise AI-as-a-Service Plattform, mit der wir AI Models automatisiert erstellen. Diese AI Models oder Relliversen sind unternehmensspezifische Language Models, die, eingebettet in unsere Rellify Plattform, Unternehmen eine vertrauenswürdige Nutzung generativer KI für die gesamte Unternehmenskommunikation ermöglichen.

?

Unternehmen, die ihre Content Produktion komplett outsourcen wollen, bieten wir mit unseren Professional Services den Zugriff auf unsere gesamte Produktpalette plus die Erstellung ihrer Inhalte durch unsere erfahrenen Fachautoren.

?

Rellify bietet seinen Kunden Content Intelligence auf einem neuen Level: Mit unserer selbstentwickelten KI und unseren Enterprise AI Models in Kombination mit unserer Rellify Plattform bieten wir eine neue Erfahrung in der Content Ideation und signifikante Optimierungspotenziale.

Pressekontakt:

Rellify Deutschland GmbH

Markus Koch

Konrad-Adenauer-Ufer 83

50668 Köln

fon ..: 0152/54236949

email : markus@rellify.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Finanzierung von Nebenkosten beim Immobilienkau „Die große Maus-Show“ – Kinder fragen, Erwachsene staunen! Am 31.08., 20:15 Uhr im Ersten.