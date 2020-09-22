Renforth Resources erhält erste Analyseergebnisse aus dem Freilegungsprogramm 2026 bei Parbec; herausragende Probe weist 0,567 g/t Gold mit grobkörnigem Gold und Wolframsignatur auf

W-Au-Paragenese in Bohrkernen aus dem Jahr 2019, Schürfgräben aus dem Jahr 2025 und Stichproben aus dem Jahr 2026 bestätigt; systematisches Kartierungs- und Probenahmeprogramm beginnt.

NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

TORONTO, Ontario – 11. Juni 2026 / IRW-Press / Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF | FWB: 9RR) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten sechs an der Oberfläche entnommenen Stichproben bekannt zu geben, die während der Freilegungsarbeiten vor dem Waschen im Rahmen des Freilegungsprogramms 2026 auf der Goldlagerstätte Parbec in der Region Abitibi in Québec, Kanada, entnommen wurden.

HIGHLIGHTS

– 0,567 g/t Au mittels 30-Gramm-Brandprobe (Au-ICP21); die Stichprobe L882915 überschritt die vom Unternehmen festgelegte Wesentlichkeitsgrenze von 0,3 g/t für Probenahmen an der Oberfläche, die innerhalb der Tagebaufläche durchgeführt werden.

– Dieselbe Stichprobe ergab 1,56 g/t Au bei der Analyse mittels 0,5-Gramm-ICP-MS-Methode (ME-MS41, semiquantitativ). Die Abweichung zwischen den beiden Methoden ist ein anerkannter Indikator für grobkörniges Gold – ein Merkmal einer nur durch Zerkleinerung aufschließbaren (free milling), hochwertigen Goldmineralisierung.

– L882915 enthielt zudem 92,6 ppm W und 1,51 ppm Bi mit erhöhtem Borgehalt – was mit einer scheelithaltigen orogenen Goldsignatur übereinstimmt, die im Revier Cadillac-Malartic gut dokumentiert ist.

– Die W-Au-Paragenese ist nun in drei separaten Datensätzen für Parbec bestätigt: Bohrkerne aus dem Jahr 2019, Schlitzproben aus dem Jahr 2025 und Stichproben aus dem Jahr 2026.

– Das Programm geht nun unverzüglich zur systematischen Kartierung und Probenahmen im kürzlich freigelegten Gelände über.

– Die Proben wurden von ALS Laboratories analysiert; Zertifikat SD26189144, fertiggestellt am 9. Juni 2026.

ANALYSEERGEBNISSE – STICHPROBEN IM RAHMEN DES FREILEGUNGSPROGRAMMS 2026 BEI PARBEC*

ALS-Zertifikat SD26189144 | am 9. Juni 2026 fertiggestellt

Probe-Nr. Au (g/t) mittels Au (g/t) mittels W (ppm) Bi (ppm) Anmerkungen

30-g-Brandprobe 0,5-g-ICP-MS-Ver

(Au-ICP21) fahrens

(ME-MS41)

L882913 0,026 – – –

L882914 0,013 – – –

L882915 0,567 1,56 92,6 1,51 Herausragend;

Indikator für

grobkörniges Gold;

erhöhter

B-Wert

L882916 <0,001 - - -

L882917 0,008 – – –

L882918 0,062 – – –

*STICHPROBEN HABEN SELEKTIVEN CHARAKTER UND LASSEN KEINE RÜCKSCHLÜSSE AUF EIN GEBIET ZU, DAS GRÖSSER ALS DIE PROBE IST.

Gelbe Markierung = herausragende Probe.

Roter Wert = Ergebnis der Brandprobe, das den Wesentlichkeitsschwellenwert von 0,3 g/t überschreitet. Die Ergebnisse der ME-MS41-Methode sind semiquantitativ.

ERÖRTERUNG

Das Freilegungsprogramm 2026 bei Parbec wurde konzipiert, um das Grundgebirge im Gebiet des Dioritausläufers südlich des Cadillac Break innerhalb der Pontiac-Sedimente freizulegen, sodass eine direkte Beprobung möglich ist. Im Rahmen des Programms wurde die Deckschicht an der Kontaktzone zwischen dem Cadillac Break und den südlich davon liegenden Pontiac-Sedimenten erfolgreich abgetragen, wodurch der von Renforth identifizierte, bislang nur unzureichend erkundete Dioritausläufer freigelegt wurde. Der freigelegte Untergrund weist einen alterierten und verkieselten Diorit auf, der in der Regel Gold enthält, wenn Sulfide vorhanden sind, wie wir bei früheren Bohrungen und Oberflächenprobenahmen festgestellt haben. Wir wissen, dass diese Mineralisierung entlang der gesamten Länge des Cadillac Break auf dem Konzessionsgebiet vorkommt, subparallel zur Verwerfung und in Linsen. Diese Zone wurde zuvor in Bohrkernen und Schlitzproben als aussichtsreich für den Typ der orogenen Goldmineralisierung identifiziert, der für das gesamte Revier Cadillac-Malartic charakteristisch ist.

Von den sechs an ALS geschickten Stichproben (Proben L882913 bis L882918) lieferte eine Probe – L882915 – signifikante Ergebnisse. Das Ergebnis der 30-Gramm-Brandprobe von 0,567 g/t Au stellt einen bedeutenden Goldgehalt für eine an der Oberfläche entnommene Stichprobe dar und überschreitet die interne Wesentlichkeitsgrenze des Unternehmens von 0,3 g/t. Stichproben haben selektiven Charakter und repräsentieren lediglich das beprobte Material selbst; sie sollten nicht als repräsentativ für die Mineralisierung an anderen Stellen im Konzessionsgebiet angesehen werden.

Bemerkenswert ist die Diskrepanz zwischen dem Ergebnis der Brandprobe (0,567 g/t) und dem Ergebnis der 0,5-Gramm-ICP-MS-Analyse (1,56 g/t). Wenn eine Analysemethode mit kleinerer Probenmenge einen höheren Gehalt liefert als eine Brandprobe mit größerer Probenmenge, ist dies ein in der Goldanalyse gut bekanntes Phänomen, das auf das Vorhandensein grober Goldpartikel hinweist – Gold, das nicht gleichmäßig in der Probenmatrix verteilt ist. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit dem in orogenen Lagerstätten des Reviers Malartic dokumentierten Goldmineralisierungstyps, grobkörniges Freigold und dem zuvor in Malartic beobachteten Nugget-Effekt.

Renforth hat bei Parbec drei kleine Multielement-Untersuchungsprogramme durchgeführt. Dabei handelte es sich um ein ME-Untersuchungsprogramm für pulverisierte Bohrkerne und Bergeklein aus dem Jahr 2019, ein Schlitzprobenprogramm im Frühjahr 2025 und die im Mai im Rahmen des laufenden Programms entnommenen sechs Stichproben. Die Analyse dieser jüngsten Multielement-Probenahme führte zur Identifizierung einer Signatur von Indikatorelementen, die das Goldergebnis begleitet, was die Interpretation eines orogenen Goldsystems bei Parbec weiter untermauert. Die Probe L882915 enthielt 92,6 ppm Wolfram und 1,51 ppm Wismut bei erhöhtem Borgehalt. Diese W-Bi-B-Paragenese steht im Einklang mit scheelithaltigen orogenen Goldsystemen – ein Anzeichen, das Renforth nun bei drei unabhängigen Probenahmen in Parbec bestätigt hat: dem NQ-Bohrkern aus dem Jahr 2019, den Schlitzproben aus dem Jahr 2025 und den hierin beschriebenen Stichproben aus dem Jahr 2026.

Nachdem die Freilegung und das Waschen abgeschlossen sind, geht das Unternehmen nun zur systematischen Kartierung und Schlitzprobenahme des freigelegten Geländes über, um die Geometrie, Kontinuität und Gehaltsverteilung der freigelegten Mineralisierung bei Parbec besser zu charakterisieren. Erste Feldbeobachtungen vor Ort, Drohnenaufnahmen und Luftbildaufnahmen stützen Renforths langjährige Hypothese von Strukturen senkrecht zum Cadillac Break und liefern zusätzliche Belege für unser geologisches Modell der Goldlagerstätte Parbec.

Wichtige ME-Analyseergebnisse der Indikatorelemente für die Programme 2019, 2025 und 2026

*QA/QC-Maßnahmen der Programme sind unten zusammengefasst

Jahr Zone/Standort Probe Au g/t W ppm Bi ppm S % Anmerkungen

2019 Magnetischer Diorit 2474055 15,66 103 0,27 1,63 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-78) magnetischer

Diorit

2019 Magnetischer Diorit 2474054 13,13 66,9 0,29 1,46 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-78) magnetischer

Diorit

2019 Magnetischer Diorit 2474053 6,97 67,2 0,36 1,80 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-78) magnetischer

Diorit

2019 Magnetischer Diorit 2474049 5,27 61,9 0,18 0,56 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-78) Chl-Sch + magnetischer

Diorit

2019 Verkieselter Diorit – 2473678 5,08 366 0,32 1,03 Gesteinspulver,

Zone Partridge verkieselterDiorit +

(PAR-18-84) Quarz

2019 Verkieselter Diorit – 2473679 0,79 57,8 0,24 0,50 Gesteinspulver, verkieselter

Zone Partridge Diorit

(PAR-18-84)

2019 Verkieselter Diorit – 2473682 6,62 23,6 0,30 1,25 Gesteinspulver, verkieselter

Zone Partridge Diorit + K-Feldspat +

(PAR-18-84) Pyrit

2019 Verkieselter Diorit – 2473680 0,61 4,7 0,09 0,31 Gesteinspulver, verkieselter

Zone Partridge Diorit

(PAR-18-84) (Hintergrund)

2019 Zone Partridge Tuffe 2473290 13,10 25,2 0,54 1,40 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-74) gescherter Diorit +

Pyrit

2019 Zone Partridge Tuffe 2473291 6,11 29,9 0,34 0,58 Bergeklein aus Gesamtgestein,

(PAR-18-74) gescherter Diorit +

Py

2019 Hoher Analysewert / 2422254 7,26 6,9 4,28 1,19 Gesteinspulver – Bi-dominanter

Entdeckungszone Typ

(PAR-18-87)

2019 Hoher Analysewert 2473687 17,67 9,2 15,6 0,69 Gesteinspulver – starke Bi-,

(PAR-18-84) W-Hintergrundswerte

2019 Hoher Analysewert 2058 24,62 3,6 14,4 0,53 Gesteinspulver – höchster

(PAR-18-92) Au-Gehalt, starker

Bi-Gehalt

2019 Hoher Analysewert 2472862 10,89 36,2 0,69 1,34 Gesteinspulver, QFP-Gängchen

(PAR-18-70)

2019 Island Trenches – 1408863 9,18 4,3 0,52 1,77 Oberflächenstichprobe*,

nördlich des Cadillac Quarzgang int.

Break Vol.

2019 Island Trenches – 1408864 9,60 3,5 0,39 1,81 Oberflächenstichprobe, int.

nördlich des Cadillac Vol. +

Break Haarriss-Quarzgänge

2025 Dioritausläufer F667563 1,657 33,2 4,05 0,99 Schlitzprobe,

Schürfgraben – südlich K-Feldspat-alterierter Felsit,

des Cadillac Break 1,2-1,9

(PAR-CHNL-25-02) m

2025 Dioritausläufer, F667564 1,836 542,8 5,09 1,14 Schlitzprobe, HÖCHSTER W-Gehalt

Schürfgraben – südlich – Spitzenwert der Anomalie,

des Cadillac Break 1,9-2,4

(PAR-CHNL-25-02) m

2025 Dioritausläufer, F667565 0,784 32,2 1,73 0,49 Schlitzprobe, 2,4-3,2 m –

Schürfgraben – südlich flankierend

des Cadillac Break

(PAR-CHNL-25-02)

2026 Dioritausläufer / L882915 0,567 92,6 1,51 0,59 Stichprobe* – durch

freigelegter Bereich – (FA) FA/ICP-Abweichung angezeigtes

südlich des Cadillac 1,56 grobkörniges

Break (ICP) Gold

1 – * Stichproben haben selektiven Charakter und lassen keine Rückschlüsse auf ein Konzessionsgebiet oder eine Mineralisierung als Ganzes zu

2 – Hintergrund-W-Werte in nicht mineralisierten/goldarmen Proben in allen drei Datensätzen: durchweg 0,4-5 ppm (zwei Größenordnungen unter den Spitzenanomalien).

3 – Hervorgehobene Zeilen (gelb) kennzeichnen W-Werte 50 ppm

KOMMENTAR DES MANAGEMENTS

Der Indikator für grobkörniges Gold aus der Probe L882915 ist ein frühes Ergebnis des Freilegungsprogramms, das von erheblicher Bedeutung ist, sagte Nicole Brewster, President und CEO von Renforth Resources. Grobkörniges Gold in einer Stichprobe aus einem Gebiet, das wir systematisch erschließen, zeigt uns, dass das mineralisierte System real und an der Oberfläche vorhanden ist und auf dieselben strukturellen und geochemischen Faktoren reagiert, die wir in Bohrkernen und Schlitzproben verfolgt haben. Die Wolfram-Gold-Paragenese, die sich über drei Jahre der Probenahme bei Parbec hinweg konsistent zeigt, ist kein Zufall – es handelt sich um eine reproduzierbare orogene Signatur. Wir haben nun noch mehr Arbeit vor uns, darunter weitere Multielementanalysen, und da das Vorkommen von Indikatormineralen bei Parbec nachgewiesen wurde, verfügen wir nun über mehr Werkzeuge, die wir bei der Erschließung unserer Goldlagerstätte einsetzen können.

QA/QC NACH PROGRAMM

2019 – Die Proben wurden aus sicher gelagerten Gesteinspulvern und Bergeklein ausgewählt, die im Labor nach der Aufbereitung im Rahmen der zuvor in Pressemitteilungen bekannt gegebenen Prospektions- und Bohrprogramme in den Jahren 2017 und 2018 von einem qualifizierten Sachverständigen versiegelt worden waren. Die versiegelten Gesteinspulverproben und Bergekleinproben wurden von einem qualifizierten Sachverständigen verpackt, versiegelt und per Kurier an die Einrichtungen von ALS Geochemistry geschickt, wo sie mit ME-ICP106 und ME-MS61 analysiert wurden.

2025 – Die Proben wurden vor Ort vom qualifizierten Sachverständigen ausgewählt und in Form von Schlitzproben entnommen, verpackt, gekennzeichnet und versiegelt. Sie wurden persönlich an die MSALABS-Niederlassung in Val dOr geliefert, wo sie einer Gammastrahlenanalyse auf Gold mittels Photonenmessgerät sowie nach dem 4-Säuren-Aufschluss einer 0,25-g-Probeneinwaage mittels ICP-Verfahrens und anschließender ICP-MS-Methode (Ultratrace) auf 48 Elemente analysiert wurden.

2026 – Stichproben wurden vor Ort von einem qualifizierten Sachverständigen ausgewählt, verpackt, gekennzeichnet und versiegelt. Sie wurden per Kurier an die Einrichtungen von ALS Geochemistry geliefert und mittels Ultratrace-Aqua-Regia-ICP-MS-Verfahrens sowie auf Gold mittels Brandprobe an einer 30-g-Probeneinwaage und anschließender ICP-AES-Methode analysiert.

QUALIFIZIERTER SACHVERSTÄNDIGER

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Francis Newton, P.Geo., OGQ, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

ÜBER RENFORTH RESOURCES INC.

Renforth Resources Inc. (CSE: RFR | OTC: RFHRF) ist ein kanadisches Junior-Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau der Goldlagerstätte Parbec in der ertragreichen Region Abitibi in Québec gerichtet ist. Parbec befindet sich in strategisch günstiger Lage direkt neben dem Komplex Canadian Malartic von Agnico Eagle Mines Limited, einem der größten Goldtagebaubetriebe in Kanada. Das Unternehmen hält überdies die polymetallische Ni-/Cu-/Co-Lagerstätte Victoria. Renforth ist einer disziplinierten systematischen Exploration und Transparenz im Rahmen seiner Bemühungen um die Erschließung des Werts seines Portfolios in der Region Abitibi verpflichtet.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu geplanten Explorationsprogrammen, zum Zeitplan der Bohrungen, zu den erwarteten Ergebnissen von Kartierungs- und Probenahmeaktivitäten sowie zu den strategischen Plänen des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen des Managements und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem Schwankungen der Rohstoffpreise, die Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen sowie die allgemeine Wirtschaftslage. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE ÜBER:

Nicole Brewster

President & CEO, Renforth Resources Inc.

nicole@renforthresources.com

(416)818-1393

CSE: RFR | OTC: RFHRF

Die Canadian Securities Exchange oder ihr Regulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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