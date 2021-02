Renforth´s Surimeau Nickel-VMS-Prospekt von Distriktgröße erbringt 0,483% Ni über 1 m innerhalb eines Intervalls von 13 m mit 0,156% Ni ab der Oberfläche

Pickering, ON, 09. Februar 2021. Renforth Resources Inc. (CSE: RFR) (WKN: A2H9TN) (Renforth oder das Unternehmen) freut sich, die Aktionäre darüber zu informieren, dass das Bohrprogramm auf unserem Surimeau Nickel/VMS-Prospekt von Distriktgröße folgendes ergeben hat:

– 0,156% Ni über 13m, darin 0,483% Ni über 1 m in SUR-20-003;

– 0,126% Ni über 20,5 m, darin 0,209% über 2,4 m in Loch SUR-20-002;

– SUR-20-001 ergab 1,16% Zn und 0,132% Cu über 4,03 m von der Oberfläche des Grundgesteins bis in 4,0 m, gefolgt von 0,147% Ni über 7,9 m

Die polymetallische Mineralisierung steht in Zusammenhang mit einer Sulfid-Assemblage, die aus nickelhaltigem Pyrrhotit, Sphalerit und Chalkopyrit besteht.

Dieses Programm hat historische Informationen aus Grabungen und Bohrungen getestet, die als das „Victoria West“ Ziel bekannt sind. Die vorläufigen Oberflächenproben von Renforth und diese 3 Bohrlöcher bilden in Kombination mit den historischen Informationen ein Interessensgebiet mit den meisten verfügbaren Daten des Projekts. Insgesamt umfassen die hier getesteten aussichtsreichen Horizonte etwa 5 km Streichlänge am westlichen Ende der ~20 km langen zentralen Anomalie bei Surimeau. (siehe Surimeau Projektkarte, die im Abschnitt Surimeau unter Projekte auf www.renforthresources.com verfügbar ist)

Renforth interpretiert die zentrale Anomalie bei Surimeau als einen nickelhaltigen, ultramafischen Körper, der neben einer sediment- und vulkanhaltigen Kupfer/Zink-Sichtung mit vulkanogenem Massivsulfid auftritt und mit diesem vermischt ist. Renforth hält dies für eine „Outokumpu-ähnliche“ Sichtung, eine Anspielung auf einen Distrikt in Ostfinnland, der für mehrere unkonventionelle Sulfidlagerstätten bekannt ist, die unterschiedliche wirtschaftliche Gehalte an Cu, Zn, Ni, Co, Ag und Au aufweisen. Wie Surimeau befindet sich der Outokumpu Distrikt in einem deformierten, hochgradigen, metamorphosierten Gelände, in dem vulkanische und ultramafische Einheiten in einer von Sedimenten dominierten Umgebung eingelagerte Linsen bilden.

Bohrungen

Die Bohrlöcher SUR-20-001 und SUR-20-003, die sich entlang des Streichens und in einem Abstand von etwa 200 m voneinander befinden, wurden beide in Mineralisierung niedergebracht. SUR-20-002 wurde über 60 m südlich von SUR-20-003 gebohrt und durchschnitt den nördlichen Kontakt zwischen dem vulkanischen Komplex und den Sedimenten der Pontiac-Gruppe. Das Bohrloch SUR-20-003 endete abrupt aufgrund eines Geräteausfalls bei einer Länge von 32 m, immer noch in Mineralisierung, womit das Programm beendet wurde.

Fast alles von SUR-20-003 wurde beprobt und enthielt erhöhte Nickelgehalte, wie unten dargestellt, was darauf hindeutet, dass sich das Bohrloch vollständig innerhalb einer nickelhaltigen ultramafischen Einheit befand. Im Gegensatz dazu enthält SUR-20-002, das 60 m entfernt gebohrt wurde, erhöhte Nickel-, Kupfer- und Zinkgehalte von 3 bis 70,5 in einem ununterbrochenen Abschnitt. Die Höhepunkte innerhalb dieser mineralisierten Hülle werden weiter unten dargestellt. SUR-20-001, das 220 m weiter östlich abgeteuft wurde, ist durchgehend mit Basismetallen angereichert, wobei die Gehalte an Ni, Zn und Cu ab der Oberfläche auf 22,25 m variieren. Die Höhepunkte werden weiter unten präsentiert.

Die Untersuchungsergebnisse werden im Folgenden als zwei Sätze von Informationen dargestellt: Zunächst wird für jedes Bohrloch die kontinuierlich mineralisierte Zone angegeben, gefolgt von den spezifischen Untersuchungsergebnissen für entweder Nickel, Kupfer oder Zink innerhalb der kontinuierlich mineralisierten Zone.

Min. Proben-

Zone Höhepun

kt

BohrloVon Bis Länge Von (m)Bis Länge Ni% Cu% Zn%

ch (m) (m) (m)

SUR-200,75 23 22,25 0,75 4,784,03 0,131,16

-001 2

14,1 22 7,9 0,147

14,1 16,22,1 0,94

SUR-203 19 16 9 14 5 0,17

-002 3

9 16,57,5 0,48

1

10 12,52,5 0,121

SUR-2024,5 56,1 31,6 24,5 42,718,25 0,24

-002 5 4

32,55 33,10,55 0,18

4

37 38 1 0,16

7

35,6 56,120,5 0,126

35,6 38 2,4 0,209

42,75 56,113,35 0,135

SUR-202 25 23 2 15 13 0,156

-003

2 3 1 0,483

25,5 28,5 3 27 28,51,5 0,185

31 32 1 31 32 1 0,224

Surimeau Oberflächen-Probenentnahme

Vor diesem Bohrprogramm führte Renforth Erkundungsprospektierungen bei Surimeau in den Bereichen der historischen Arbeiten bei Victoria West (demselben Gebiet wie das Bohrprogramm), der LaLonde Basismetallsichtung, etwa 3,5 km nördlich, in der nördlichen Anomalie bei Surimeau und Colonie, etwa 20 km östlich und auf dem Streichen des Victoria West Gebiets, durch.

Ausgewählte Höhepunkte dieses Oberflächen-Prospektierungsprogramms, bei dem sowohl historische Gräben als auch Aufschlüsse erstmals gefunden und untersucht wurden, sind im Folgenden aufgeführt. Diese Liste ist weder umfassend noch vollständig repräsentativ für das Projekt. Diese Liste enthält die Höhepunkte der Grabprobenprogramme, Grabproben sind selektiver Natur. Darüber hinaus konzentrierte sich dieses Prospektierungsprogramm, Renforths erste Arbeit auf Surimeau, auf Bereiche, zu denen es Aufzeichnungen und Beweise für historische Grabungen gab. Renforth geht derzeit davon aus, dass Surimeau eine nickelhaltige ultramafische Einheit sowie ein Kupfer-Zink-VMS beherbergt, sowie eine tektonisch „gemischte“ Zone zwischen diesen beiden. Wir haben auch festgestellt, dass die historischen Arbeiten nicht gleichmäßig zwischen diesen mineralisierten Zonen aufgeteilt waren und unsere Prospektierungsarbeiten haben sich daher nicht gleichmäßig auf diese Zonen konzentriert.

Ausgewählte Grabproben-Ergebnisse, Surimeau, Sommer 2020

Projekt-Probe # Ni % Cu % Zn %

Areal

Victoria2328 0,495 0,03 0,05

Victoria7061 0,195 0,06

Victoria7093 0,165 0,06 0,08

Victoria2319 0,145 0,05 0,04

Victoria2321 0,139 0,05 0,05

Victoria2339 0,09 0,12 1,79

Victoria2336 0,08 0,12 3,16

VictoriaB567791 0,07 0,05 1,15

Victoria2340 0,06 0,17 1,87

Victoria2337 0,04 0,13 2,29

LaLonde B567800 0,22 0,06

Lalonde 2350 0,2 0,05

Lalonde B567799 0,15

Lalonde 2347 0,14

LaLonde B567798 0,12

Colonie 7072 0,19

Colonie 7073 0,11

Colonie 7076 0,1

Ausblick

Das Surimeau-Bohrprogramm verwendete ein speziell angefertigtes mobiles, raupenmontiertes Bohrgerät und plante, die unterirdische Mineralisierung in der Nähe alter Gräben und Aufschlüsse in der Nähe der Projektzufahrtsstraße zu testen. SUR-20-001 hatte eine Länge von 72 m, wovon 44,6 m beprobt wurden, SUR-20-002 hatte eine Länge von 90 m, wovon 71,25 m beprobt wurden und SUR-20-003 hatte eine Länge von 32 m und wurde über 20,7 m beprobt. Da jede entnommene Probe bei verschiedenen Elementen Werte über dem Hintergrundwert ergab, wurde beschlossen, den gesamten verbleibenden Kern, der während des Parbec-Bohrprogramms gewonnen wurde, zu beproben und zur Untersuchung einzureichen, um die Lücken in der Probenahme zu schließen, die auf beiden Seiten der Lücke Mineralisierungen aufweisen. Zusätzlich dazu wird der Gehalt an Platingruppenelementen untersucht.

Die Bohrproben und ihre Untersuchungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden vor Ort identifiziert, geteilt, in Säcke verpackt und markiert und an die Einrichtungen von AGAT Laboratories in Val d’Or Quebec geliefert, wo sie mittels Natriumperoxid-Fusion – ICP-OES/ICP-MS-Finish verarbeitet wurden. Die Prospektierungs-Grabproben und ihre Auswertungen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden vor Ort ausgewählt, verpackt, markiert und versiegelt. Sie wurden an die Einrichtungen von ALS Canada Ltd. in Val d’Or geliefert, wo sie einem ME-MS41L (Aqua Regia, ICP-MS) unterzogen wurden.

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen technischen Veröffentlichungen wurden von Brian H. Newton, P.Geo, und Martin Demers, P.Geo (ogq), von denen jeder eine „qualifizierte Person“ gemäß der Richtlinien von NI 43-101 ist, überprüft und genehmigt.

