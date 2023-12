Renommierter Fotograf Marcel Sauer präsentiert sein neues Meisterwerk „Urban Faces – New York City“

Der renommierte Fotograf Marcel Sauer freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Fotobuchs „Urban Faces – New York City“ bekannt zu geben.

New York, 11.12.2023 – Der renommierte Fotograf Marcel Sauer freut sich, die Veröffentlichung seines neuesten Fotobuchs „Urban Faces – New York City“ bekannt zu geben. Diese lang erwartete Sammlung präsentiert über 150 Seiten faszinierende Street- und Porträtfotografie und gewährt den Betrachtern einen Einblick in das lebendige Geflecht des Lebens in einer der bekanntesten Städte der Welt.

„Urban Faces – New York City“ entführt die Leser durch die belebten Straßen und fängt die Essenz der Stadt, die niemals schläft, ein. Mit einem geschulten Auge für Details fängt Sauer auf beeindruckende Weise die vielfältigen Menschen ein, die diese Metropole ihr Zuhause nennen. Jedes Foto erzählt eine einzigartige Geschichte und zeigt die Schönheit, Komplexität und Vitalität von New York City.

Mit beeindruckenden Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die die rohen Emotionen und die Persönlichkeit jedes Motivs hervorheben, ist Sauers Arbeit ein Beweis für sein außergewöhnliches Talent. Seine Fähigkeit, eindrucksvolle Momente in einer ständig in Bewegung befindlichen Stadt einzufangen, zeugt von seiner Kunstfertigkeit und Hingabe.

„Ich bin begeistert, ‚Urban Faces – New York City‘ mit der Welt zu teilen“, sagte Sauer. „Diese Stadt diente mir als Muse, und ich hoffe, dass die Betrachter in die belebten Straßen eintauchen und die Energie dieser erstaunlichen Stadt durch meine Fotos spüren können.“

„Urban Faces – New York City“ ist ab sofort im Handel und online erhältlich. Leser finden das Buch bei ausgewählten Händlern bundesweit sowie auf beliebten Online-Plattformen wie Amazon und auf der Urban Faces Webseite www.urban-faces.com.

Für alle, die nach einem einzigartigen und mitreißenden visuellen Erlebnis suchen, ist „Urban Faces – New York City“ eine unverzichtbare Ergänzung für jede Fotosammlung. Mit seinen berührenden Bildern und meisterhaften Erzählungen wird Sauers Fotobuch mit Sicherheit einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Über Marcel Sauer:

Marcel Sauer ist ein international anerkannter Fotograf, der für seine außergewöhnliche Fähigkeit bekannt ist, die Essenz von Städten und den Menschen, die sie bewohnen, einzufangen. Mit Leidenschaft für Street- und Porträtfotografie schafft Sauer Bilder, die die Lücke zwischen Realität und Kunst überbrücken. Seine Arbeiten wurden vielfach in renommierten Kunstgalerien und Publikationen weltweit ausgestellt und veröffentlicht.

Für Presseanfragen oder um ein Interview zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte:

Marcel Sauer

hello@urban-face.com

www.urban-faces.com

+49 (0) 171 974 1410

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Urban Faces

Herr Marcel Sauer

Eisnergutbogen 13

80639 München

Deutschland

fon ..: 01719741410

web ..: https://urban-faces.com

email : hello@urban-face.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

