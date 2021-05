Renommierter Verlag sucht Mitarbeiter

Wir stellen ein: Journalisten und Fotoreporter

Bewerbung als Journalist bei Augusta Presse

Wer sind wir:

o Wir sind ein Verlag, der seit über 30 Jahren in der Region Berlin und Brandenburg die beliebte Broschürenreihe „kompakt“ erstellt. Derzeit sind speziell diese Orte sehr gefragt: Ahrensfelde, Berlin-Buch, Berlin-Karow, Bernau bei Berlin, Blankenfelde-Mahlow, Brieselang, Erkner, Falkensee, Hohen Neuendorf, Kleinmachnow, Königs Wusterhausen Schenkenländchen, Wandlitz, Werder, Wildau, Zeuthen

o Unser Kundenkreis geht vom kleinen Friseurladen bis hin zu großen Unternehmen wie Autohäusern oder Bauprojekten.

o Wir sind ein seriöses Unternehmen mit einem großen Kundenbestand. Wir zeichnen uns durch Zuverlässigkeit und Qualität aus.

o Die Hefte werden generell kostenlos in alle Haushalte des Ortes verteilt. Sie erfreuen sich immenser Beliebtheit.

o Wir sind in der Region der Marktführer was die Broschüre betrifft. Es handelt sich um Jahreshefte, die regelmäßig erscheinen.

o Die Besonderheit ist, dass Unternehmen mit Text und Foto, also in PR-Artikeln vorgestellt werden. Diese werden nach journalistischen Kriterien erarbeitet.

Dafür suchen wir Sie!

Was suchen wir:

o Wir suchen für unsere Verlagsreihe „Bürger- und Besucher-Information“ Journalisten und Fotoreporter als redaktionelle Verstärkung für den Einsatz rund um Berlin.

Was sind die Aufgaben:

o Sie besuchen Unternehmen aller Art, erstellen attraktive Fotos und dazu einen Text entsprechend des vorher bei uns gebuchten Platzes. Die Firmen haben die Größe des Beitrags also bereits festgelegt.

o Gerne können Sie zusätzlich weitere redaktionelle Aufgaben übernehmen.

o Ebenso sind Einzelprojekte möglich.

Was wird benötigt:

o Sie benötigen einen Führerschein, Auto und Sinn für ästhetisch-ansprechende Fotos.

o Sie sollten flexibel sein und sich gut auf andere Menschen einstellen können.

o Wichtig ist ein seriöses Erscheinungsbild und sicheres Auftreten.

Was bieten wir:

o Wir bieten regelmäßigen Einsatz als fester freier Mitarbeiter und damit kalkulierbare Honorareinnahmen.

o Die Termine werden durch uns vorbereitet. Es ist also keine weitere Terminabsprache nötig.

o Arbeitsbeginn ist sofort möglich.

o Bei uns läuft alles digital. Fotos und Daten werden direkt auf einen Server hochgeladen. Lästige Büroarbeit entfällt somit weitgehend und ein effektives Arbeiten ist möglich.

Wir freuen uns sehr über neue Mitarbeiter und eine gute Zusammenarbeit.

Für Fragen sind wir immer erreichbar.

Ihre Augusta Presse

Tel. 0 30/6 92 02 10 51

www.Augusta-Presse.de

Hier geht es nochmal zu den Details:

www.Augusta-Presse.de/Bewerbung

Für weitere Fragen nutzen Sie bitte hier den Link:

www.Augusta-Presse.de/Kontaktformular

Bewerbungen können Sie per E-Mail an info@augusta-presse.de senden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

Deutschland

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Pressekontakt:

Augusta Presse & Verlags GmbH

Frau Katalin Ehrig

Bucher Straße 23

13125 Berlin

fon ..: 030692021051

web ..: http://www.Leseschau.de

email : ehrig@augusta-presse.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Uran hilft bei der Dekarbonisierung