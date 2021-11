repecon: Markus Göbel zum TOP-Tagungshotelier 2021 gewählt

Sie gilt als der „Oscar der deutschen Tagungsindustrie“: Die Auszeichnung „TOP-Tagungshotelier“. 2021 geht diese an Markus Göbel, Geschäftsführer der Göbel Hotelgruppe.

Traditionell wird der Branchen-Award im Rahmen der Preisverleihungsveranstaltung der „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ verliehen, die in diesem Jahr im Würzburger Best Western Premier Hotel Rebstock stattgefunden hat. Markus Göbel erhielt die Auszeichnung im Kreis von etwa 90 Hoteliers, die Laudatio hielten die Vorjahres-Preisträger Claudia und Jörg Bachmann vom ARCADEON in Hagen. Bei der Wahl zum „TOP-Tagungshotelier“ geht es um die Auszeichnung einer Hoteliers-Persönlichkeit mit Vorbildfunktion, die sich in besonderer Weise um den deutschen Tagungsmarkt verdient gemacht hat. „Dies trifft auf Markus Göbel vollumfänglich zu“, sagt Reinhard Peter, Gründer und Geschäftsführer von repecon, der Agentur, die auch das Buch „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“ veröffentlicht.

Über den Preisträger Markus Göbel

Aufgewachsen im elterlichen Hotelbetrieb im sauerländischen Willingen, stand Markus Göbel bereits als Kind in der Hotelküche und an der Spülmaschine. Es war der Grundstein für den künftigen Berufswunsch, der zunächst in eine Lehre als Koch und daraufhin in eine Ausbildung zum Hotelkaufmann mündete. Nach einer Zeit im Bereich Sales und Marketingsupport beim Frankfurter IFH-Institut für Hotelmanagement nahm Göbel weitere Qualifikationen in Angriff, darunter Train-the-Trainer-Weiterbildungen und Masterkurse in Sachen Führung und Leadership. Erste Sporen in der Geschäftsführung verdiente er sich dann ab 1999 im Sophienhotel in Eisenach, das damals das zweite Hotel der Familie Göbel war. Seit 2002 und bis heute hat Göbel die Leitung des Schlosshotels „Prinz von Hessen“ in Friedewald inne. Im Laufe des vergangenen Jahrzehnts bewegte sich die Göbel Hotelgruppe auf starkem Wachstumskurs: Aktuell gehören 15 Hotels und sieben Gastronomiebetriebe mit 1.200 Mitarbeitern dazu. Markus und Schwester Stephanie Göbel führen als CEOs den Betrieb der Hotels gemeinsam in zweiter Generation.

Die Auszeichnung „TOP-Tagungshotelier“

Die im Projekt „TOP 250 Germany – Die besten Tagungshotels in Deutschland“, dem größten Qualitätsverbund deutscher Tagungshotels, zusammengeschlossenen Hoteliers sind jährlich aufgerufen, auszeichnungswürdige Vorbilder aus ihrer Branche vorzuschlagen. Aus den eingereichten Vorschlägen wählt eine Jury, bestehend aus dem Autorenteam des Buches „TOP 250 Germany“ Norbert Völkner, Uta Müller und Katrin Nauber-Happel, Projektleiter Reinhard Peter sowie dem Vorjahrespreisträger, den neuen TOP-Tagungshotelier.

repecon

repecon ist eine der führenden Dienstleistungsagenturen für die Tagungshotellerie und Eventlocations im D-A-CH-Raum. Das 2002 von Reinhard Peter gegründete und breit aufgestellte Unternehmen stellt über Printmedien, Online-Kanäle, bei Messeauftritten und eigenen Veranstaltungen den direkten Kontakt zwischen Hotels und Locations sowie MICE-Planern und Tagungsentscheidern her. repecon vereint Marken wie „TOP 250 Germany“ – Deutschlands größte Qualitätskooperation individuell geführter Tagungshotels, „Exzellente Lernorte“ oder „Besondere Tagungs- und Eventlocations“ unter seinem Dach. Von diesen Kooperationen wird unter anderem auch der „TOP-Tagungshotelier“ gekürt. Mit dem Magazin für die Tagungshotellerie „TOP 250 inside“ wird die Branche mit einem eigenen Titel versorgt, für den Tagungsplaner-Markt erscheint zudem das Magazin „MICE Start“. Inzwischen hat das repecon-Team zusammen mit externen Experten das Angebot auch auf Beratung, Weiterbildung und Austauschplattformen für Hoteliers ausgebaut. Fast 400 individuell geführte Tagungshotels (drei bis fünf Sterne) sowie Tagungs- und Eventlocations zählen aktuell zum Kundenstamm. Sie werden nachhaltig darin unterstützt, die Qualität ihrer Angebote zu steigern und sich durch Professionalisierung sowie Individualisierung eine optimierte Marktpositionierung zu verschaffen. Unter dem Label „Hotel-Helden“ entwickelt repecon mit kreativen Köpfen der Tagungshotellerie Lösungen zur Steigerung der Attraktivität der Hospitality-Branche als Arbeitgeber.

