Reply auf der OMR 2025: Den Mehrwert von KI erleben

Auch in diesem Jahr ist Reply auf dem OMR Festival vertreten.

Reply präsentiert auf dem OMR Festival 2025 konkrete Fortschritte und Einsatzmöglichkeiten von generativer KI. Praxisnah zeigt das Unternehmen auf dem renommierten Event für Online-Marketing in den Hamburger Messehallen, wie Organisationen ihre KI-basierten Anwendungen kontinuierlich ausbauen: von der Verbesserung von Entscheidungen, über die automatisierte Erstellung personalisierter Inhalte bis hin zur Unterstützung natürlicher Interaktionen zwischen Mensch und Maschine.

Ein Highlight erwartet die Besucher am Stand von Vodafone (Halle B5, L09/L10/A01), wo die Unternehmen der Reply Gruppe ihre KI-Lösungen vorstellen. Frank Reply zeigt den humanoiden Roboter Ameca, der mithilfe von Affective Computing Mimik, Stimmlage und Körpersprache analysiert und nahezu menschlich darauf reagiert. Diese Fähigkeit macht den Roboter zum perfekten Concierge oder Verkaufsassistenten. Nur wenige Schritte entfernt können die Besucher bei Machine Learning Reply erleben, wie KI den Menschen nicht nur verstehen, sondern aktiv unterstützen kann. Eine Live-Demonstration eines KI-gestützten Qualitätskontrollsystems direkt am Produkt zeigt, wie moderne Computer Vision-Technologie die Qualität in Echtzeit überprüft, Fehler erkennt, die dem menschlichen Auge entgehen würden, und so eine präzise sowie effiziente Entscheidungsfindung unterstützt. Doch mit den Chancen wachsen auch die Risiken. Generative KI macht es für Mitarbeiter immer schwieriger, Phishing-Angriffe zu erkennen. Deshalb zeigt Spike Reply in einer Live-Hacking-Demo am 07. Mai um 13:00 Uhr, wie sie ihre Daten effektiv vor aufkommenden Bedrohungen schützen können.

Am Stand von Adobe (Halle A4, D06) dreht sich ebenfalls alles um generative KI, insbesondere im digitalen Marketing. Up Reply veranschaulicht, wie Adobe Analytics und Target mit dieser Technologie datengetriebene, personalisierte Kundenerlebnisse ermöglichen. Dabei geht es nicht nur um Automatisierung, sondern um maßgeschneiderte Inhalte, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen – kanalübergreifend und in Echtzeit. Wie sich solche Lösungen auch im globalen B2B-Bereich einsetzen lassen, zeigt Comwrap Reply am 07. Mai um 15:15 Uhr in einer Masterclass gemeinsam mit Adobe und Siemens Healthineers. Die Partner geben Einblicke in ein Projekt, bei dem Cloud-native Plattformen und KI als Grundlage für datenbasiertes internationales Marketing dienen.

Abgerundet wird das Ganze durch eine Perspektive auf den Mittelstand: WM Reply thematisiert in einem Vortrag am 06. Mai um 14:30 Uhr den praxisnahen Einsatz von generativer KI mit Microsoft Copilot. Die Session beleuchtet, wie Unternehmen die Technologie strategisch integrieren können, um ihre Mitarbeiter zielgerichtet zu befähigen – unter Berücksichtigung von Datenschutz, Change Management und konkretem Nutzen im Tagesgeschäft.

Ob Marketing, Produktion, Cybersecurity oder Unternehmensstrategie: Auf dem OMR Festival 2025 zeigt Reply, wie generative KI branchenübergreifend konkreten Mehrwert schafft – und dabei Technologie, Menschen und kreative Ansätze miteinander verbindet.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

