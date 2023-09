REPLY bringt Quantum Computing in die Praxis

Reply hat die Rolle des Konsortialführers des Forschungsprojektes „Bench-QC“ inne, das für anwendungsgetriebenes Benchmarking von Quantencomputing steht.

Reply ist Teil des Forschungsprojekts „Bench-QC“, das für anwendungsgetriebenes Benchmarking von Quantencomputing steht. Die praktische Nutzbarkeit von Quantum Computing in industriellen Anwendungen steht im Mittelpunkt des vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie geförderten Projekts. Die Initiative aus Industriepartnern und Fraunhofer-Instituten ermittelt konkret, für welche Anwendungen Quantum Computing Unternehmen einen Vorteil verschaffen.

Reply hat die Rolle des Konsortialführers inne und bringt bereits umgesetzte Use Cases in verschiedenen Branchen im Bereich der quanteninspirierten Optimierung ein. So hat Reply den effizienten klassischen Solver für QUBO (Quadratic unconstrained binary optimization)-Probleme entwickelt: Das Reply Tool „MegaQUBO“ findet sekundenschnell Lösungen für zehntausende Variablen. Auch die von Reply erstellte Referenzimplementierung für hybride Neuronale Netzwerke geht in das Benchmarking-Projekt ein.

Filippo Rizzante, CTO von Reply kommentiert: „Wir freuen uns sehr, Quantum Computing in die Praxis zu bringen. Mit der Initiative wollen wir die akademische Diskussion in die Wirtschaft tragen und Unternehmen aufzeigen, wie sie Quantum Computing kommerziell einsetzen und welchen Nutzen sie daraus ziehen können. Darum haben wir quanteninspirierte Algorithmen entwickelt, die es erlauben, komplexe Situationen zu beschreiben, zu optimieren und so Unternehmen Zeit- sowie Kosteneinsparungen zu verschaffen.“

Als Projektpartner sind neben Reply u.a. BMW sowie die beiden Fraunhofer-Institute für Integrierte Schaltungen IIS und für Kognitive Systeme IKS an Bord. Das auf drei Jahre angesetzte Leuchtturmprojekt findet im Rahmen des Munich Quantum Valley der Bayerischen Staatsregierung statt und zielt darauf ab, eine Expertise rund um Quantum Computing und Quantentechnologien in Bayern zu etablieren.

