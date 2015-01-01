  • Reply erweitert die „Prebuilt AI Apps“ um neue agentenbasierte Systeme

    Für den effizienten Einsatz von generativer KI

    BildReply [EXM, STAR: REY] stellt eine Reihe neuer „Prebuilt AI Apps“ vor: praxiserprobte generative KI-Agenten, die Unternehmen den Einstieg in die KI-Nutzung vereinfachen und deren Einsatz nachhaltig vorantreiben. Die Anwendungen erleichtern den Zugang zu Informationen, unterstützen fundierte Entscheidungen und steigern die Effizienz durch dialogorientierte Interfaces, strukturierte Wissensbasen und orchestrierte KI-Agenten. So lassen sich manuelle Tätigkeiten reduzieren, Ergebnisse schneller verfügbar machen und messbare Vorteile bereits ab dem ersten Einsatz erzielen.

    Die neuen „Prebuilt AI Apps“ von Reply sind sofort einsatzbereite, agentenbasierte Systeme, die für verschiedenste Anwendungsbereiche entwickelt wurden. So unterstützen sie beispielsweise Marketingteams, indem sie Kampagnenbriefings mit Markttrends, Kundendaten und Wettbewerbsanalysen anreichern. Dadurch lassen sich gezieltere, wirkungsvollere und wettbewerbsfähigere Botschaften entwickeln. Im Personalwesen vereinfachen sie die Aktualisierung von Lebensläufen und erstellen eine dynamische Skill Map, die Fähigkeiten identifiziert, abbildet und miteinander verknüpft. Auf diese Weise helfen sie HR-Teams, Talente sichtbarer zu machen und deren berufliche Weiterentwicklung zu fördern.

    Bei der Entwicklung der „Prebuilt AI Apps“ kombiniert Reply tiefgreifendes Prozesswissen, kuratierte Datensätze und orchestrierte KI-Agenten. Das Ergebnis sind robuste, sichere und produktionsreife Lösungen, die sich individuell anpassen und durch die Anbindung an Unternehmenssysteme sowie interne Wissensbasen erweitern lassen. Unternehmen behalten dabei die volle Kontrolle über Governance und Compliance.

    Die „Prebuilt AI Apps“ integrieren KI direkt in wertschöpfende Prozesse und schaffen damit einen praxisnahen und nachhaltigen Weg von der Erprobung bis zur breiten Einführung – mit nachweisbarem Nutzen von Beginn an.

    Zum Überblick über die „Prebuilt AI Apps“.

    Reply
    Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

    Pressekontakt:
    Reply
    Fabio Zappelli
    f.zappelli@reply.com
    Tel. +390117711594

    Irene Caia
    i.caia@reply.com
    Tel. +39 02 535761

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reply Deutschland SE
    Frau Sandra Dennhardt
    Uhlandstraße 2
    60314 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: +49 170 4546229
    web ..: http://www.reply.com
    email : s.dennhardt@reply.de

