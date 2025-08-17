Reply präsentiert die diesjährige Edition des Reply AI Music Contest und des Reply AI Film Festival

Das Motto lautet: „Imaginatio Nova“

Auch in diesem Jahr treten die besten Teilnehmer des Musikwettbewerbs live auf der Bühne des Kappa FuturFestival in Turin auf. Die Finalisten des Filmwettbewerbs werden zu einer Veranstaltung eingeladen, die Reply und Mastercard im September in Venedig organisieren.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] fördert 2026 wieder den Dialog zwischen Kreativität, Technologie und Künstlicher Intelligenz. Dazu richtet das Unternehmen erneut den Reply AI Music Contest und das Reply AI Film Festival aus. Beide internationalen KI-Wettbewerbe stehen jeweils Kreativen, Innovationsprofis, Filmemachern oder Musikern aus der ganzen Welt offen.

Unter dem Motto „Imaginatio Nova“ erkunden die Teilnehmer eine neue Ära künstlerischen Schaffens. Dabei versteht Reply KI nicht als Ersatz für künstlerisches Talent, sondern als Katalysator: Die Technologie dient als Werkzeug, um neue Visionen und Ausdrucksformen zu finden, die zuvor nicht existierten.

Filippo Rizzante, CTO von Reply, kommentiert: „KI-Technologien zur Generierung audiovisueller und musikalischer Inhalte erreichen heute ein beeindruckendes Niveau an Qualität und Realismus. Was jedoch entscheidend bleibt, ist die Vision: die schöpferische Idee und die Gabe, sich neue Geschichten und Welten vorzustellen. Mit dem Reply AI Music Contest und dem Reply AI Film Festival möchten wir Talenten weltweit einen Raum für Experimente bieten. Gleichzeitig gewinnen wir dadurch eine besondere Perspektive darauf, wie menschliche Kreativität und KI gemeinsam wachsen und neue künstlerische Wege eröffnen.“

In Kooperation mit dem Kappa FuturFestival, einem führenden europäischen Festival für elektronische Musik und digitale Kunst, widmet sich der Reply AI Music Contest dem Sound der Zukunft. Musiker und Produzenten sind eingeladen, neue Wege der Komposition, Produktion und Performance zu erkunden und dabei Kreativität, Technologie und zeitgenössische Kultur miteinander zu verbinden.

Das Reply AI Film Festival stellt filmische Ausdrucksformen und audiovisuelles Storytelling in den Mittelpunkt. Das Event erreicht seinen Höhepunkt mit der offiziellen Premiere der nominierten Kurzfilme bei einer Veranstaltung, die Reply und Mastercard im September in Venedig ausrichten. Eine hochkarätige Jury aus Film, Musik, Kreativwirtschaft und technologischer Innovation bewertet die eingereichten Arbeiten.

Neben dem „AI for Good Award“, der gemeinsam mit der International Telecommunication Union (ITU) verliehen wird und den besten Kurzfilm ehrt, der die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen thematisiert, führt die dritte Ausgabe des Reply AI Film Festival einen weiteren Sonderpreis ein: den „Reply AI Studios Grand Prix“. Dieser Preis wird auch im Rahmen der zweiten Ausgabe des Reply AI Music Contest ausgelobt. Er prämiert Künstler, die mutiges Storytelling am überzeugendsten mit KI-Engineering verbinden und dabei höchste professionelle Qualität sowie Produktionsgeschwindigkeit durch transparente, verantwortungsvolle Arbeitsprozesse erzielen.

Kreative Talente weltweit können am Reply AI Music Contest und am Reply AI Film Festival teilnehmen, indem sie ihre Beiträge bis zum 1. Juni 2026 über die Plattformen aimc.reply.com und aiff.reply.com einreichen.

Diese Initiativen sind fester Bestandteil der Reply Challenges – einem Programm aus Technologie- und Kreativwettbewerben, mit dem Reply innovative Bildungsmodelle fördert und junge Generationen begeistert. Die mittlerweile über 150.000 Mitglieder starke Community wächst stetig durch neue Formate wie die jüngste AI Agent Challenge: Am 16. April haben Teilnehmer hierbei sechs Stunden Zeit, kollaborative KI-Agenten für einen realen Anwendungsfall zu entwickeln. Die Anmeldung ist ab sofort auf der zugehörigen Plattform möglich, die zur Vorbereitung zusätzlich Schulungsinhalte und Simulationen bereithält.

Reply

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

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Fabio Zappelli

f.zappelli@reply.com

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Irene Caia

i.caia@reply.com

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Frau Sandra Dennhardt

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