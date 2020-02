Reporting für LucaNet leicht gemacht, mit unserer BI Integration!

Mit diesem Reportingtool können Sie in Echtzeit auf Ihre LucaNet Daten aus der Planung und Konsolidierung zugreifen & erstellen mit geringem Aufwand betriebswirtschaftlich hochwertige Berichte!

Sie arbeiten mit der Software LucaNet und möchten Ihre Daten aus dem LucaNet.Planner und der LucaNet.Consolidation in einem Analyse- & Reportingtool auswerten, wissen aber nicht, wie Sie das anstellen sollen? Dann haben wir von consultnetwork die Lösung für Sie!

Wir bieten Ihnen eine Lösung, mit der Sie in Echtzeit auf Ihre LucaNet Daten aus der Planung und Konsolidierung zugreifen und mit wenigen Mausklicks hochwertige tabellarische und grafische Auswertungen erstellen können. Ihre Berichte können Sie nach dem ONE PAGE Prinzip und/oder den IBCS®-Standards (Hichert SUCCESS-Regeln) designen. Die Berichte können nicht nur am PC oder via Web angesehen werden, sondern sind auch vom i-Pad oder Ihrem Smartphone abrufbar. Wenn Sie in LucaNet bereits Berechtigungen gepflegt haben, sind diese natürlich auch für unsere BI Lösung gültig. Selbstverständlich wird die automatisierte Berichtsverteilung unterstützt, d. h. Sie können einen monatlichen Plan-Ist-Vergleich automatisiert ganz einfach per Mail direkt an die Geschäftsführer oder Kostenstellenleiter versenden.

Das klingt interessant?

Dann sollten Sie unser Webinar „BI Integration LucaNet“ auf keinen Fall verpassen!

Dort sehen Sie in einer LIVE DEMO, wie Sie mit dem Cubeware Cockpit C8 auf Ihre LucaNet Daten zugreifen können. Das kostenlose Webinar findet am 10. März 2020 um 14:00 Uhr statt!

Melden Sie sich jetzt dafür an!

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter https://www.controlling-strategy.com/bi-frontend-lucanet.html oder in unserem kostenlosen Whitepaper „Reporting für LucaNet“.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

consultnetwork Controllingberatung und -dienstleistung GmbH

Herr Mario Rosenfelder

Bahnhofstraße 49

9020 Klagenfurt

Österreich

fon ..: +43463219095

web ..: http://www.consultnetwork.com

email : mario.rosenfelder@consultnetwork.com

consultnetwork beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit dem Thema Unternehmenssteuerung. Unsere Trainer und Berater können auf Erfahrungen aus über 100 Controlling-Einführungsprojekten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und in Slowenien zurückgreifen.

Wir verbinden Controllingberatung mit hochwertigen Softwarelösungen für das Controlling und unterstützen Sie bei der Mitarbeiterentwicklung im Fachbereich Controlling! Neben unseren Beratungsleistungen bieten wir unseren Kunden auch Services und Dienstleistungen rund um das Thema Controlling an. Zielsetzung ist es Unternehmen, die einen personellen Engpass im Controlling haben oder sich für das Outsourcing des Controllings entscheiden, optimal zu unterstützen!

Durch unser Leistungsspektrum ist es uns möglich, unsere Kunden von der Entwicklung eines ganzheitlichen Controllingkonzeptes bis hin zur Umsetzung der Konzepte und deren Verwendung im betrieblichen Alltag zu unterstützen und auch entsprechende Ergebnisverantwortung in den Entwicklungsprojekten zu übernehmen.

Es würde uns freuen, auch Sie bei der Entwicklung Ihres Controllings begleiten zu dürfen!

