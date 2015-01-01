reputativ GmbH präsentiert „repraise“: Das Online-Tool für ganzheitliches Reputationsmanagement

KI-getriebenes Bewertungsmanagement: Mit repraise stellt die reputativ ihre neu gebrandete SaaS-Lösung vor – entwickelt, um digitale Reputation messbar, steuerbar und nachhaltig erfolgreich zu machen.

Neuer Name, mehr Funktionen: Die reputativ GmbH stellt ihre intuitive und leistungsstarke SaaS-Lösung „repraise“ vor. Sie vereint Reputationspflege, Community-Management und Feedbackanalyse in einem Tool.

Mit dem Rebranding ihrer eigens entwickelten SaaS-Lösung „repraise“ setzt die Braunschweiger Agentur für Reputationsmanagement ein klares Zeichen für Wachstum und Weiterentwicklung. Der neue Name ist jedoch erst der Anfang: „repraise“ eröffnet ein frisches Kapitel – moderner, klarer und mit echtem Mehrwert für Unternehmen.

Vertrauen beginnt mit einem starken Namen

Die Wortschöpfung „repraise“ kombiniert „rep“ – abgeleitet von Reputation – mit „praise“ (Lob, Anerkennung, Wertschätzung) und steht für die Mission des Tools: Vertrauen und positives Image durch aktives, KI-gestütztes Reputationsmanagement nachhaltig stärken.

„,repraise‘ nimmt Unternehmen die Komplexität des digitalen Reputationsmanagements ab, indem es alle relevanten Prozesse in einer Plattform bündelt und dabei intuitiv bedienbar bleibt“, erklärt Alexander Hundeshagen, Geschäftsführer der reputativ GmbH.

Zugleich ist das Rebranding an die kontinuierliche Weiterentwicklung des Tools geknüpft. Das Ziel: Weitere Märkte und Zielgruppen erschließen und noch passgenauer auf unterschiedliche Kundenbedarfe reagieren. Dafür ist „repraise“ mit einer Vielzahl verschiedener Funktionen ausgestattet, mit denen es möglich ist, die digitale Reputation ganzheitlich zu erfassen, auszuwerten und aktiv zu steuern.

KI-gestützt, nutzerzentriert, vielseitig – Das kann repraise

Als zentrales Feature bietet das Monitoring einen vollständigen Überblick über aktuelle Bewertungen, Score-Entwicklungen und die Performance auf einzelnen Portalen. Über das integrierte Community Management können Unternehmen Bewertungen einsehen und mit KI-Unterstützung direkt beantworten. Ein flexibles Umfrage-Tool ermöglicht es, qualifiziertes Feedback einzuholen, ob von Kunden, Mitarbeitenden oder Patienten. Bei positiver Bewertungslage kann zudem eine Trustpage mit den Top-Portalen die Online-Sichtbarkeit von Unternehmen deutlich erhöhen.

In Vorbereitung befindet sich derzeit eine KI-gestützte Ursachenanalyse, die Zusammenhänge hinter negativem oder neutralem Feedback sichtbar macht. So soll es künftig möglich sein, frühzeitig Muster zu erkennen und Verbesserungen einzuleiten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

reputativ GmbH

Herr Alexander Hundeshagen

Damm 17

38100 Braunschweig

Deutschland

fon ..: 053137960070

web ..: https://repraise.ai/

email : a.hundeshagen@reputativ.com

Die reputativ GmbH mit Hauptsitz in Braunschweig ist im DACH-Raum eine der führenden Full-Service-Dienstleistern im Reputationsmanagements. Seit Gründung engagiert sich reputativ® für die Steigerung und Erhalt des guten Rufes und fördert mit professionellen Maßnahmen das positive Bild Ihrer Kunden im Internet. Die eigenentwickelte SaaS-Lösung „repraise“ ergänzt dabei die branchenübergreifende und ganzheitliche Beratung im Bewertungsmanagement.

