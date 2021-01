Requirements Engineering – Der neue IREB Lehrplan in der Version 3.0

Ausbildung Certified Professional for Requirements Engineering des IREB® International Requirements Engineering Board nach Lehrplan v3.0

Business Analyse und Requirements Engineering gemäß internationaler Standards

Das IREB® International Requirements Engineering Board verantwortet das Ausbildungsschema Certified Professional for Requirements Engineering. Die British Computer Society bietet neben einem mehrstufigen und modularen Zertifizierungsprogramm für Business Analysten auch ein „International Diploma in Business Analysis“.

IREB hat am 1. September 2020 einen neuen Lehrplan V3.0 für den Certified Professional for Requirements Engineering Foundation Level (CPRE-FL) veröffentlicht.

Prüfungen nach dem neuen Lehrplan sind ab dem 1. Oktober 2020 möglich. Prüfungen nach dem alten Lehrplan (Version 2.2) sind noch bis zum 31. März 2021 möglich.

Der grundsätzliche Ansatz des CPRE-FL ist unverändert:

CPRE-FL spricht alle Personen an, die mit Anforderungen befasst sind in Rollen wie z.B. Business Analyst, Systemanalytiker, Product Owner, Produktmanager, Entwickler, Tester, Projektmanager, Domänenexperte.

CPRE-FL bietet den Teilnehmenden bewährte Techniken, um Anforderungen zu ermitteln, zu dokumentieren, zu validieren und zu verwalten.

CPRE-FL setzt keinen speziellen Entwicklungsansatz voraus, das heißt, die vermittelten Techniken eignen sich sowohl für planbasierte als auch für agile Entwicklungsansätze.

Was ist neu?

Im Sommer 2017 sammelte IREB in einer Umfrage Feedback von zertifizierten RE-Praktikern zur Praxisrelevanz der CPRE-FL Zertifizierung (Version 2.2).

Obwohl die CPRE-FL Zertifizierung durch das Feedback generell als weiterhin praxisrelevant und bedarfsgerecht bestätigt wurde, gab es auch kritische Rückmeldungen:

Einige traditionelle Requirements Engineering (RE-) Techniken des alten Lehrplans werden in der Praxis kaum noch verwendet.

Dafür fehlen andere RE-Techniken, die sich insbesondere bei iterativen und agilen Entwicklungsansätzen bewährt haben.

IREB hat dieses Feedback mit dem neuen Lehrplan umgesetzt und erfüllt so den Anspruch, ein zeitgemäßes Requirements Engineering zu präsentieren, welches in agilen und planbasierten Projekten gleichermaßen funktioniert.

Im Zuge der inhaltlichen Überarbeitung wurde auch die Struktur des Lehrplans angepasst:

Zwei Lerneinheiten sind inhaltlich neu:

Lerneinheit 2 fasst grundlegende Prinzipien des Requirements Engineering zusammen.

Lerneinheit 5 beschreibt, wie der Requirements Engineering -Prozess an einen gegebenen System- und Entwicklungsprozess (z.B. agile Entwicklung) angepasst werden kann.

Link zur Originalmeldung: https://expleoacademy.com/dach/der-neue-ireb-lehrplan-in-der-version-3-0/

Alle ,Requirements Engineering‘ Schulungen

https://expleoacademy.com/dach/training/ireb-cpre-advanced-level-elicitation/

https://expleoacademy.com/dach/training/ireb-cpre-advanced-level-reagile/

https://expleoacademy.com/dach/training/ireb-cpre-foundation-level/

https://expleoacademy.com/dach/training/reagile-primer-ireb-certified-professional-for-requirements-engineering/

Weitere Schulungen im Agilen Umfeld:

https://expleoacademy.com/dach/training/isqi-certified-agile-essentials/

https://expleoacademy.com/dach/training/leading-safe-certified-safe-agilist-sa/

https://expleoacademy.com/dach/training/professional-scrum-master-level-psm-i/

https://expleoacademy.com/dach/training/professional-scrum-product-owner/

https://expleoacademy.com/dach/training/safe-agile-software-engineering-ase/

https://expleoacademy.com/dach/training/safe-devops-practitioner-sdp/

https://expleoacademy.com/dach/training/safe-for-teams-certified-safe-practitioner-sp/

https://expleoacademy.com/dach/training/safe-product-owner-product-manager/

https://expleoacademy.com/dach/training/safe-scrum-master-ssm/

Weitere Schulungen und Trainings:

Neben den IREB Schulungen bietet die Expleo Academy alle ISTQB Kurse wie Certified Automotive Software Tester (CTFL-AuT), Agile Tester, Test Automation Engineer, Test Manager, Security Tester, Technical Test Analyst , Test Analyst sowie ISTQB® Certified Tester – Foundation Level, Model Based Tester und Usability-Testing. Alle ,Agile‘ Schulungen wie Agile Requirements Engineering, iSQI® Certified Agile Essentials, Leading SAFe, Professional Scrum Master, Scrum Product Owner, Agile Software Engineering, DevOps Practitioner , Product Owner / Product Manager, SAFe® Scrum Master, Alle ,Requirements Engineering‘ Schulungen wie IREB CPRE Advanced Level, IREB CPRE RE@Agile, Foundation Level und RE@Agile Primer, Alle ,QA & Testing‘ Schulungen wie Aufwandsschätzung für Tester und Testmanager, Effizientes Testen & Testprozessoptimierung, IT-Effizienz steigern: Produkte, Prozesse, Kosten, Kennzahlen für Testmanager, Performance Testing, Testkonzepte schreiben, Abnahmetest, Testoutsourcing, Testumgebung, ,Project Management‘ Schulungen wie ASQF® Certified Professional, Project Management mit Microsoft Project, Tools & Automation Schulungen wie A4Q Selenium, Automatisierung mit Selenium, Confluence, Jira Essentials, Jira Software für agile Projekte, Jira Xray Agile Testing, Jira Server, Projekte organisieren mit Kanban, Tricentis Tosca Tester . Weitere ,Fundamentals‘ Schulungen wie Anforderungen prüfen, Fundamentale Testtechniken, Grundlagen des Software-Qualitätsmanagement, Grundlagen des Testens, Kennzahlen in IT-Projekten, Testautomatisierung oder Process Quality Schulungen wie Automotive Spice – Engineering, Management Prozesse, Unterstützende Prozesse, Automotive-Prozesse für Führungskräfte, den ECQA – Certified Software Process Improvement (SPI) Manager oder iNTACS Certified Competent Assessor (auch Competent Assessor (Automotive Spice), Provisional Assessor für Automotive Spice oder Test Spice, sowie ,Risk Management‘ Schulungen wie Reviews mit Erfolg: Fehler früh finden und vermeiden, Risikobasiertes Testen, Risikomanagement im Programm.

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®) und Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen.

Kontakt

Expleo Technology Germany GmbH

Stollwerckstraße 11

51149 Köln

Tel: +49 2203 91 54 – 17

Fax: +49 2203 91 54 – 15

E-Mail: academy-dach@expleogroup.com

Web: https://expleoacademy.com/dach/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Expleo Academy

Herr Ralph Elster

Stollwerckstraße 11

51149 Köln

Deutschland

fon ..: +49 2203 91 54 – 17

fax ..: +49 2203 91 54 – 15

web ..: https://expleoacademy.com/dach/

email : academy-dach@expleogroup.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®) und Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen.



Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Es warten spannende Controlling-Webinare auf Sie!