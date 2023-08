Researchstudie zählt den mit Jericho Energy Ventures verbundenen HALO Hydrogen Hub zu den Top 10 Hubs mit Aussicht auf Erfolg bei der Sicherung von Fördermitteln

Researchstudie zählt den mit Jericho Energy Ventures verbundenen HALO Hydrogen Hub zu den Top 10 Hubs mit Aussicht auf Erfolg bei der Sicherung von Fördermitteln aus dem Regional Clean Hydrogen Hubs-Programm des US-Energieministeriums

Tulsa, Oklahoma, und Vancouver, British Columbia, den 16. August 2023 – Jericho Energy Ventures Inc. (TSXV:JEV)(OTC: JROOF)(FWB:JLM) (Jericho, JEV oder das Unternehmen) fühlt sich durch eine Analyse, die vor kurzem von Rystad Energy, einer unabhängigen Energieforschungs- und Business-Intelligence-Gesellschaft, durchgeführt wurde, in hohem Maße in seiner Arbeit bekräftigt.

Laut dieser Analyse rangiert der HALO Hydrogen Hub (HALO Hub) auf dem eindrucksvollen zweiten Platz der zehn Wasserstoff-Hubs, von denen prognostiziert wird, dass sie sich im Rahmen des Programms Regional Clean Hydrogen Hubs (H2Hubs) des US-amerikanischen Energieministeriums (Department of Energy, DOE) erfolgreich Finanzmitteln sichern könnten.

Die Initiative H2Hubs umfasst die Zuweisung von bis zu 7 Milliarden US-Dollar an Finanzhilfen zur Förderung der Errichtung von sechs bis zehn regionalen Hubs für sauberen Wasserstoff in den gesamten USA. Es wird erwartet, dass das DOE die Empfänger der Finanzmittel für die H2Hubs im Herbst 2023 bekannt geben wird.

Die Analyseergebnisse der Wasserstoff-Hubs von Rystad Energy wurden von Hydrogen Insight gemeldet und können unter dem folgenden Link abgerufen werden: www.hydrogeninsight.com/analysis/exclusive-the-top-ten-us-hydrogen-hubs-most-likely-to-win-7bn-of-government-funding/2-1-1493421

Wie von JEV bereits in einer früheren Pressemitteilung angekündigt, ist das Unternehmen ein stolzer Anteilseigner am HALO Hub, das ein überparteiliches Konsortium umfasst und sich über Oklahoma, Arkansas und Louisiana erstreckt. Zu den namhaften Partnern des HALO-Hub-Projekts gehören unter anderem Air Products, Baker Hughes, Cherokee Nation, GE, NextEra und Woodside.

Im November 2022 wurde der erste Konzeptvorschlag des HALO Hubs offiziell beim DOE eingereicht. Von insgesamt 79 Wasserstoff-Hubs, die anfängliche Vorschläge eingereicht haben, nahm das DOE 33, unter anderem das HALO Hub, in die engere Auswahl, um vollständige Antragsdokumente einzureichen und so jeweils bis zu 1,25 Milliarden US-Dollar an Bundesmitteln zu erhalten.

Am 6. April 2023 reichte der HALO Hub seinen vollständigen Antrag ein, in dem die vielfältigen Vorzüge der Koalition aus mehreren Bundesstaaten in der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette dargelegt wurde, die Ausgangsmaterialien, Produktion, Transport, Lieferung, Speicherung und Endnutzung umfasst.

Am 3. August 2023 meldete Jericho einen bemerkenswerten Meilenstein: die Entscheidung einer prominenten US-amerikanischen Universität, den hochmodernen, emissionsfreien, durch Wasserstoff angetriebenen Dampfkessel der Marke DCC zu erwerben und in sein Fernwärmesystem zu integrieren. Dieser entscheidende Wechsel bedeutet einen ersten Schritt hin zur Dekarbonisierung des Fernwärmesektors.

Die treibhausgasfreien, mit Wasserstoff angetriebenen DCC-Kessel, die von der hundertprozentigen Tochtergesellschaft von JEV, Hydrogen Technologies (HT), entwickelt wurden, bieten eine hocheffiziente nachhaltige Alternative zu konventionellen Kesseln auf der Basis von fossilem Treibstoff.

Die DCC-Kessel erzeugen keine Treibhausgasemissionen und bieten somit eine saubere und umweltfreundliche Dampfquelle für verschiedene Branchen und Anwendungen. Der DCC, der auf eine exotherme Reaktion setzt, die reines Wasserstoffgas (H2-Gas) mit reinem Sauerstoffgas (O2-Gas) kombiniert, erreicht eine unabhängig überprüfte Kraftstoffeffizienz von über 97 Prozent mit null Treibhausgasemissionen.¹ Im Dezember 2022 erhielt der DCC das prestigereiche Label Solar Impulse Efficient Solution von der Solar Impulse Foundation, mit dem profitable Lösungen zum Schutz der Umwelt anerkannt werden.

ÜBER JERICHO ENERGY VENTURES

Jericho Energy Ventures (JEV) ist ein Energieunternehmen, das sich für die aktuelle Energiewende positioniert hat. Das Unternehmen besitzt, betreibt und entwickelt traditionelle Kohlenwasserstoff-Aktiva im Rahmen von JV, aber treibt ebenfalls den Übergang zu kohlenstoffarmer Energie an und investiert dazu aktiv in Wasserstoff.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft, Hydrogen Technologies, stellt der kommerziellen und industriellen Wärme- und Dampfindustrie eine bahnbrechende patentierte, emissionsfreie Kesseltechnologie bereit.

JEV hält zudem strategische Investments und Board-Positionen bei H2U Technologies (eine Plattform für bahnbrechende Elektrokatalysatoren und kostengünstige Elektrolyseure) und Supercritical Solutions (eine Firma, die den weltweit ersten ultraeffizienten Hochdruck-Elektrolyseur entwickelt). Jericho besitzt und betreibt außerdem seit längerem Erdöl- und Erdgas-Projekte im Rahmen von Joint Ventures in Oklahoma, die derzeit aus dem Cashflow entwickelt werden, um die Produktion im derzeitigen Umfeld hoher Rohstoffpreise weiter zu steigern.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammen zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht repräsentativ für historische Fakten oder Informationen oder den aktuellen Zustand, sondern stellen lediglich Jerichos Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, Pläne oder Ziele dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und außerhalb der Kontrolle von Jericho liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, vorhersehen, schätzen und ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden bzw. nicht eintreten. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Aussagen, die sich unter anderem auf den Erfolg bei der Umsetzung und Finanzierung des HALO Hydrogen Hub und die zukünftige Nachfrage nach DCC-Kesseln beziehen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, darunter unter anderem: regulatorische Änderungen; Änderungen der Definition oder Auslegung des Status eines ausländischen privaten Emittenten; die Auswirkungen von COVID-19 und anderen Infektionskrankheiten; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; Branchenbedingungen; aktuelle und zukünftige Rohstoffpreise und Preisvolatilität; erhebliche und anhaltende Aktienmarktvolatilität; Währungs- und Zinsschwankungen; staatliche Regulierung der Energiebranche, einschließlich Umweltvorschriften; geologische, technische und bohrtechnische Probleme; unvorhergesehene betriebliche Ereignisse; die Verfügbarkeit von Kapital zu annehmbaren Bedingungen; die Notwendigkeit, erforderliche Genehmigungen von Regulierungsbehörden zu erhalten; Verbindlichkeiten und Risiken, die mit der Öl- und Gasexploration, -erschließung und -produktion verbunden sind; Verbindlichkeiten und Risiken, die mit Wasserstofftechnologieprojekten im Frühstadium, Energiespeicherung, Kohlendioxidabscheidung und neuen Energiesystemen verbunden sind; Änderungen von Umweltzielen oder -plänen der Regierung; und die anderen Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen von Jericho beschrieben sind, die unter www.sedarplus.ca abgerufen werden können.

Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Jericho in Bezug auf die erwartete finanzielle Performance, Geschäftsaussichten, Strategien, behördliche Regelungen, die Angemessenheit der geplanten Kapitalausgaben für die Durchführung geplanter Aktivitäten, die Fähigkeit, Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen zu erhalten, die Ausweitung der Verbraucherakzeptanz der Technologien und Produkte des Unternehmens (oder seiner Tochtergesellschaften), die Ergebnisse der DCC-Durchführbarkeitsstudien und den Erfolg von Investitionen, die sich alle aufgrund von Marktbedingungen, möglichen zeitlichen Verzögerungen und anderen Risikofaktoren ändern können. Obwohl Jericho davon ausgeht, dass diese Annahmen und Erwartungen auf der Grundlage der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Anleger sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehenden Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Jericho verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind oder auf die verwiesen wird, zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

¹ Process Engineering Associates, LLC, DCC Efficiency Test Report, von Chris Muntean, August 2022

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite.

