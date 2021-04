RESI Responsible Ethics and Sustainability Index – Wirtschaftsbezogener Essay

Rudolf Einsiedel entwirft in „RESI Responsible Ethics and Sustainability Index“ die pragmatische Vision eines ethisch geläuterten globalen Kapitalismus.

Das fiktive Unternehmen RESI ist den den Interessen von Beschäftigten und Bürgern der Weltgesellschaft verpflichtet. Es definiert in diesem neuen Buch den ethischen Wert als ökonomischen Leistungsparameter und als Wirtschaftsgut. Das erdachte Unternehmen RESI entwickelt hier einen Ethikmanagementsystemstandard und bietet Industrie- und Dienstleistungsunternehmen weltweit hierauf basierende Zertifizierungen und Kommunikationsdienstleistungen an. International verfügbare quantitative RESI-Bewertungen des nachhaltigen Werts von Produkten und Dienstleistungen erweisen sich als wirkmächtig: Globale Lieferketten werden humanisiert, Gerechtigkeitslücken aufgeklärter Gesellschaften geschlossen und Umwelt- wie Klimaschutz erhalten in den Zielkatalogen von Unternehmen die Priorität, die ihnen im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Lebensbedingungen kommender Generationen zukommt.

Die Versöhnung von Ethik und Kapitalismus verheißt in dem Essay „RESI Responsible Ethics and Sustainability Index“ von Rudolf Einsiedel eine Erneuerung der Strahlkraft der Gedanken der Aufklärung und des freiheitlichen, westlichen Gesellschaftsmodells. Der Autor selbst ist Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Agrarwirtschaft. Seine berufliche Vita ist mit dem Faden nachhaltiger Innovation durchwebt. Diesen spinnt er nun auch als Autor weiter, indem er ein Sachbuch vorlegt, das als Skizze einer globalen ethischen Marktwirtschaft angelegt ist und hierfür unverhofft greifbare Perspektiven aufzeigt.

„RESI Responsible Ethics and Sustainability Index“ von Rudolf Einsiedel ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23577-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

