  • Resin Solutions LLC führt die Markenarchitektur „Stratix(TM)“ für Produkte im Bereich Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung ein

    EXTON, PA / ACCESS Newswire / 1. Juni 2026 / Resin Solutions LLC, ein führender Anbieter fortschrittlicher Materiallösungen, gab heute die Einführung von Stratix bekannt, einer neuen Markenidentität, die die verstärkte strategische Ausrichtung des Unternehmens auf den Luft- und Raumfahrt- sowie den Verteidigungssektor widerspiegelt.
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    Diese neue Bezeichnung unterstreicht das langfristige Engagement des Unternehmens, die einzigartigen und anspruchsvollen Anforderungen von Kunden aus der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigungsindustrie zu erfüllen. Durch die klare Zusammenführung sowohl bestehender als auch in der Entwicklung befindlicher Produkte für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie unter dem Markennamen Stratix, möchte Resin Solutions das Vertrauen der Kunden stärken, die Produktauswahl vereinfachen und seine Partnerschaften innerhalb des Sektors weiter festigen.

    Das Markenzeichen Stratix wird für ein wachsendes Portfolio an Materialien verwendet, die speziell entwickelt wurden, um die strengen Anforderungen an Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit zu erfüllen, die für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie der Verteidigung entscheidend sind. Zu den ersten Produkten, die diese Bezeichnung tragen, gehören die Flaggschiff- und hoch spezifizierten Bindemittel R45 M und R45 HTLO von Resin Solutions für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigung, die beide für hohe Leistung in anspruchsvollen Einsatzumgebungen ausgelegt sind.

    Unsere Stratix-Markenarchitektur ist mehr als nur ein Label – sie ist ein klares Zeichen für unser Engagement im Luft- und Raumfahrt- sowie im Verteidigungsmarkt, sagte Joan Braca, CEO von Resin Solutions. Wenn Kunden den Namen Stratix sehen, können sie dieselbe fundierte Anwendungskompetenz und dieselben Hochleistungsprodukte erwarten, auf die sie sich seit über sechzig Jahren verlassen, sowie neue, innovative Produkte, die derzeit in der Entwicklung sind – alles unter einer einheitlichen Markenidentität, die ausschließlich unter Berücksichtigung ihrer Anforderungen geschaffen wurde.

    Die Einführung von Stratix baut auf dem umfassenderen strategischen Engagement von Resin Solutions im Luft- und Raumfahrt- sowie im Verteidigungssektor auf, das durch die kürzlich angekündigte Kapazitätserweiterungsinitiative des Unternehmens für Produkte auf Basis von hydroxylterminiertem Polybutadien unterstrichen wird. Resin Solutions ist stolz darauf, weiterhin in seine Anlagen, seine Mitarbeiter und seine Innovationspipeline zu investieren, um Kunden aus dem Luft- und Raumfahrt- sowie dem Verteidigungssektor weltweit noch besser bedienen zu können.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.ResinSolutions.com oder wenden Sie sich an Joan Corrado (Joan.Corrado@ResinSolutions.com).

    QUELLE: Resin Solutions LLC

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