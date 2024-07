Resouro Strategic Metals veröffentlicht erste JORC-Ressource für Projekt Tiros

18. Juli 2024 / IRW-Press / Resouro Strategic Metals Inc. (ASX: RAU; TSX-V: RSM; FWB: BU9; OTC: RSGOGF) (Resouro oder das Unternehmen) freut sich, die Veröffentlichung seiner ersten JORC-konformen Mineralressourcenschätzung (MRE) für das Titan- und Seltenerdmetallprojekt Tiros in Brasilien (das Projekt Tiros, Tiros oder das Projekt) bekannt zu geben, die einen bedeutsamen Meilenstein bei der Erschließung des Projekts darstellt.

Höhepunkte

Erste JORC-konforme MRE für Projekt Tiros von 1,7 Mrd. t mit 3.900 Teilen pro Million (ppm) an gesamtem Seltenerdmetalloxid (TREO), 1.100 ppm an magnetischen Seltenerdoxiden (MREO) und 12 % Titandioxid (TiO2) in allen drei Ressourcenkategorien (siehe Tabelle 1 unten).

Von den 1,7 Mrd. t enthält die Lagerstätte einen hochgradigen Bereich von 120.000.000 t mit 9.000 ppm TREO, einschließlich 2.400 ppm MREO und 23 % TiO2.

Die kombinierten nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen belaufen sich auf 1,0 Mrd. t mit 4.050 ppm TREO, einschließlich 1.120 ppm MREO und 12 % TiO2.

Die MRE macht das Projekt Tiros zu einer der größten unerschlossenen Titan- und Seltenerdmetallressourcen der Welt und in Brasilien.

BEREICH CAT TONNEN (t) TiO2 (%) TREO (ppm) MREO (ppm)

Vermutet 42.000.000 23 8.700 2.200

HG (hochgradig)

Angedeutet 55.700.000 23 9.030 2.380

Nachgewiesen 20.800.000 24 9.320 2.530

Summe 120.000.000 23 9.000 2.400

Vermutet 620.000.000 11 3.500 950

MG (mittelgradig)

Angedeutet 704.000.000 11 3.650 1.020

Nachgewiesen 224.000.000 11 3.570 997

Summe 1.500.000.000 11 3.500 930

Gesamt 1.700.000.000 12 3.900 1.100

Tabelle 1: Erste JORC-konforme MRE, Projekt Tiros, Brasilien (Cutoff-Gehalt von 1.000 ppm TREO). Mineralressourcenschätzungen sind keine präzisen Berechnungen, da sie von der Interpretation der eingeschränkten Informationen über den Standort, die Form und die Beständigkeit des Vorkommens sowie von den verfügbaren Probennahmeergebnissen abhängen. Die Tonnage- und Gehaltsangaben in der Ressourcenerklärung sind gerundet, um die relative Unsicherheit der Schätzung widerzuspiegeln. Aus diesem Grund könnte es sein, dass die Summen nicht stimmen.

– Die MRE umfasst 4.766 m an Verifizierungsbohrungen, einschließlich Diamant-, Luftkern- und Schneckenbohrungen in 102 Bohrlöchern, einschließlich 20 historischer Bohrlöcher.

– Die erste MRE stammt von den zentralen Konzessionsgebieten des Projekts Tiros und macht etwa 7 % der Konzessionsgebiete aus, die das gesamte Projektgebiet von Tiros umfassen.

– Der Großteil der Ressource ist seitlich weiterhin offen und weist eine homogene Beschaffenheit auf.

– Die Ressource befindet sich in Brasiliens modernstem Bergbaustaat (Minas Gerais) mit einer gut entwickelten Infrastruktur, vorhandenem Zugang über Straßen, Eisenbahn und Häfen, in einer unterstützenden Gemeinde und einer günstigen Umweltregion, die die Erschließung des Projekts Tiros unterstützen wird.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76287/RSM_PR_ASX_Tiros_DEPRcom.001.png

President, CEO, Director und Founder Chris Eager sagte:

Der Abschluss unserer ersten JORC-konformen Mineralressourcenschätzung für den zentralen Block des Seltenerdmetallprojekts Tiros ist ein entscheidender Moment für Resouro Strategic Metals.

Die 1,7 Milliarden t an nachgewiesenen, angedeuteten und vermuteten Ressourcen sind in einem flach liegenden, durchgehend mächtigen, oberflächennahen und stark verwitterten tonartigen Material enthalten.

Wir sind der Auffassung, dass die durchschnittlichen Ressourcengehalte von 3.900 ppm TREO, 1.100 ppm MREO und 12 % TiO2 weit über dem Durchschnitt für diese Art von Lagerstätte liegen.

Die Ressource umfasst einen verborgenen Bereich mit 120.000.000 t mit 9.000 ppm TREO, 2.400 ppm MREO und 23 % TiO2, was darauf hinweist, dass das Projekt Tiros in den ersten Jahren der Produktion mit einem hohen Gehalt abgebaut werden kann.

Resouro hat eine äußerst bedeutsame Ressource auf nur 7 % der Landfläche des Projekts definiert. Erweiterungsbohrungen in Richtung Norden und Süden ergaben konsistente Mächtigkeiten und Gehalte bis zu 35 km vom zentralen Block entfernt.

Wir haben ausreichende Ressourcenbohrungen bei Tiros durchgeführt und die enorme Größe der ersten JORC-Ressource bedeutet, dass Resouro keine weiteren Ressourcen-Tonnen hinzufügen muss. Die Ergänzungsbohrungen werden für die Minenplanung sowie zu Machbarkeits- und Umweltzwecken fortgesetzt.

Resouro setzt sich weiterhin für nachhaltige Praktiken und ein positives Engagement in den Gemeinden ein, um sicherzustellen, dass sein Wachstum zum Wohl der Regionen beiträgt, in denen es tätig ist.

Ich möchte unserem technischen Team und unserem Community-Relations-Team vor Ort bei Tiros zu der Arbeit gratulieren, die sie geleistet haben, um innerhalb kurzer Zeit eine Ressource von 1,7 Milliarden t zu erschließen.

Ich freue mich darauf, den Markt über die Fortschritte von Resouro beim Abschluss unserer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung, einschließlich der laufenden metallurgischen Testprogramme, auf dem Laufenden zu halten.

Link zur vollständigen englischen Originalnews:

cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02829043-6A1216226&v=4015c7b87631faf94ecd96975272ff9ad5cb14c3

Erklärung der kompetenten Person

Die Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Explorationsziele, Explorationsergebnisse und Mineralressourcen beziehen, basieren auf Informationen, die von Simon Mortimer, einer kompetenten und qualifizierten Person und einem registrierten professionellen Geologen (FAIG Nr. 4083) mit Erfahrung in den Bereichen Geologie, Mineralexploration, geologische Modellierung, Mineralressourcenschätzung und -klassifizierung sowie Datenbankmanagement, zusammengestellt wurden, und stellen diese angemessen dar. Herr Mortimer hat mit Luis Oviedo zusammengearbeitet, einer kompetenten und qualifizierten Person und einem registrierten professionellen Geologen (chilenische Bergbaukommission, Nr. 013) mit Erfahrung im Bereich Seltenerdmetalllagerstätten. Herr Oviedo und Simon Mortimer sind als Berater für Atticus Geoscience tätig und verfügen gemeinsam über eine ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und die Art der Lagerstätte, die in Erwägung gezogen werden, sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um sie als kompetente Personen gemäß der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves sowie als qualifizierte Personen gemäß den National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects zu qualifizieren. Herr Luis Oviedo und Herr Simon Mortimer erklären sich damit einverstanden, dass diese auf ihren Informationen basierenden Informationen in der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese Bekanntmachung der Angelegenheiten aufgenommen werden.

Diese Mitteilung wurde vom Board of Directors zur Veröffentlichung freigegeben.

Kontaktinformation:

Chris Eager, CEO

chris.eager@resouro.com

+44 7388 0579809

Justin Clyne, Direktor

justin.clyne@resouro.com

+61 407 123 143

Melissa Hamilton, Medien,

melissa.hamilton@mcpartners.com.au

+61 417 750 274

Über das Unternehmen

Resouro ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Weiterentwicklung wirtschaftlicher Mineralprojekte in Brasilien konzentriert, einschließlich des Tiros-Projekts in Minas Gerais und des Goldprojekts Novo Mundo in Mato Grosso. Das Projekt Tiros umfasst 25 Mineralkonzessionen mit einer Größe von insgesamt 477 km² im Bundesstaat Minas Gerais, einem der infrastrukturell am besten entwickelten Bundesstaaten Brasiliens, 350 km von Belo Horizonte, der Hauptstadt des Bundesstaats, entfernt.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des geltenden Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Obwohl wir der Meinung sind, dass die Erwartungen, die sich in den zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Wir können keine Garantie für zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge geben. Folglich kann nicht zugesichert werden, dass die tatsächlich erzielten Ergebnisse ganz oder teilweise mit den in den zukunftsgerichteten Informationen dargelegten übereinstimmen.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen. Zu den Risiken und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden, gehören unter anderem: allgemeine wirtschaftliche Bedingungen in Kanada und weltweit; Bedingungen in der Branche, einschließlich staatlicher Regulierung und Umweltvorschriften; das Versäumnis, die Zustimmung von Branchenpartnern und anderen Dritten zu erhalten, falls und wann dies erforderlich ist; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von den Regulierungsbehörden zu erhalten; die Volatilität der Aktienmärkte; mit der Bergbaubranche verbundene Haftungen; der Wettbewerb um u.a. qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Wertes von Akquisitionen; geologische, technische, Verarbeitungs- und Transportprobleme; Änderungen der Steuergesetze und Incentive-Programme; das Versäumnis, die erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen zu realisieren; und die anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese Liste von Risikofaktoren nicht als erschöpfend angesehen werden sollte.

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse oder an Änderungen unserer Erwartungen anzupassen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Weder die ASX, TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

