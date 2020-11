Restaurant Prezioso im Castel Fragsburg ausgezeichnet

Das Relais & Châteaux Hotel Castel Fragsburg bei Meran in Südtirol wurde vom renommierten Reiseguide Condé Nast Johansens für das einzigartige Dinnererlebnis prämiert.

Condé Nast Johansens ist seit über 38 Jahren der internationale Anbieter für Reisen im Luxussegment und prämiert jährlich außergewöhnliche und erstklassige Häuser weltweit. Das 5 Sterne Luxury Hideaway & Soul Retreat Castel Fragsburg hatte die Ehre die Auszeichnung „Best Dining Experience“ 2021 für den europäischen Markt entgegenzunehmen.

„Nicht nur die kreativen Gerichte mit heimischen Genüssen, sondern auch eine kompetente und zugleich herzliche Begleitung bei Tisch, bis hin zum einmaligen Blick auf die Lichter Merans, machen ein Abendessen bei uns auf der Fragsburg zum Erlebnis, welches in Erinnerung bleibt.“, erzählt der Südtiroler Küchenchef Egon Heiss.

Bereits im dritten Jahr führt der Sarntaler „Tüftler und Zauberer“, wie er von den Gastrokritikern des Gault Millau Führers bezeichnet wird, die Küche der Fragsburg. So wie die Fragsburg selbst, zeichnet sich die Küchenphilosophie durch die Verwurzelung in den Traditionen Südtirols aus, eng verbunden mit alpin-mediterraner Sinnlichkeit.

Ganz besonders stolz ist die Fragsburg auf den eigenen Soul Garden. Das Gemüse, die Kräuter und Früchte für das Gourmet Restaurant Prezioso und das Fragsburger Orangerie Restaurant erntet Chefkoch Egon Heiss mit seinen Köchen direkt aus der Erde dieses Gartens. Geführt von einer Frauen-geleiteten Flüchtlingsinitiative werden auf einem 2000 m² großem Areal exklusiv für die Hotel- und Restaurantgäste ausgewählte Zutaten, ohne jegliche Verwendung von Chemie, angebaut.

