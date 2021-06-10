  • RetterFinanz: Finanzberatung speziell für Einsatzkräfte

    Schichtdienst, Dienstunfälle, Heilfürsorge: Warum Feuerwehr & Rettungsdienst eine spezialisierte Finanzberatung brauchen. Das Konzept dahinter.

    Sie retten Leben. Aber wer kümmert sich um ihre Finanzen?

    Scharbeutz. Feuerwehrleute und Rettungskräfte tragen jeden Tag Verantwortung für andere. Für die eigene finanzielle Absicherung bleibt im Schichtdienst dagegen oft keine Zeit. Genau an diesem Punkt setzt RetterFinanz an. Die Finanzberatung hat sich ausschließlich auf Einsatzkräfte aus Feuerwehr, Rettungsdienst und öffentlichem Dienst spezialisiert. Ihr Konzept stellt die Lebensrealität dieser Berufe konsequent in den Mittelpunkt.
    Dahinter steht eine Beobachtung, die sich immer wieder zeigt. Trotz geregeltem Einkommen kommen viele Einsatzkräfte finanziell kaum voran. Standardisierte Beratungsmodelle berücksichtigen weder Schichtzulagen und Dienstpauschalen noch die besonderen Risiken des Berufs. Am Ende zahlen Betroffene oft zu viel Steuern, haben Versicherungen, die nicht zum Dienstalltag passen, und einen Vermögensaufbau, der nie richtig in Gang kommt.

    Was die Beratung anders macht
    RetterFinanz verfolgt drei Ziele: weniger Steuerlast, weniger unnötige Kosten und einen Vermögensaufbau, der trotz Schichtdienst funktioniert. Komplizierte Produkte spielen dabei keine große Rolle. Wichtiger sind klare Strukturen, eine verständliche Sprache und eine Betreuung, die von der ersten Analyse über die Umsetzung bis in den Alltag reicht.
    Ein gutes Beispiel ist die Absicherung. Im körperlich wie psychisch fordernden Einsatzdienst ist das Risiko einer Dienst- oder Berufsunfähigkeit deutlich höher als in vielen anderen Berufen. Verbeamtete Feuerwehrleute haben im aktiven Dienst zudem meist freie Heilfürsorge. Dieser Vorteil fällt allerdings weg, sobald sie aus dem Dienst ausscheiden, und sollte rechtzeitig eingeplant werden. Solche Feinheiten kennt ein spezialisierter Berater, ein Allround-Vermittler in der Regel nicht.

    „Viele Einsatzkräfte verschenken jedes Jahr Geld, weil ihre Situation in klassischen Finanzkonzepten einfach nicht vorkommt. Wir setzen genau dort an, wo die Standardberatung aufhört.“
    Simon Schöffl, Gründer von RetterFinanz

    Beratung, die in den Dienstplan passt
    Weil Einsatzkräfte selten zu klassischen Bürozeiten erreichbar sind, läuft die Beratung vollständig digital. Gespräche sind per Video, Telefon oder Messenger möglich, und jeder Kunde hat einen festen Ansprechpartner. Teile des Teams stammen selbst aus dem Rettungsdienst und kennen Schichtbelastung und Einsatzrealität aus eigener Erfahrung. Inzwischen vertrauen mehrere tausend Einsatzkräfte auf die Beratung. Der gesamte Prozess orientiert sich an DIN-Standards und an einer rechtssicheren Dokumentation.

    Über RetterFinanz
    RetterFinanz ist eine auf Einsatzkräfte spezialisierte Finanz- und Versicherungsberatung für Feuerwehr, Rettungsdienst und öffentlichen Dienst. Im Mittelpunkt stehen Steueroptimierung, passende Absicherung und ein nachhaltiger Vermögensaufbau, immer verständlich, fair und abgestimmt auf den Berufsalltag von Einsatzkräften. Mehr unter retterfinanz.de.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    RetterFinanz
    Herr Simon Schöffl
    Sandkamp 9
    23684 Scharbeutz
    Deutschland

    fon ..: +49 151 239 410 76
    web ..: https://retterfinanz.de/
    email : kontakt@retterfinanz.de

    Pressekontakt:

    Frewert-Media
    Herr Jonas Frewert
    Leopoldstraße 2-8
    32051 Herford

    fon ..: 052617000503
    email : beyza.bozan@frewert-media.de


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