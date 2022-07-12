REV ernennt neuen Chief Operating Officer

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

REV Corporate Video: youtu.be/biOHmBtI8ns

Vancovuer, BC – 30. Juli 2026 – REV Exploration Corp. (REV oder das Unternehmen) (TSXV: REV – WKN: A410MR – OTCQX: REVFF), freut sich, die Ernennung von Herrn Sam Hartmann zum Chief Operating Officer des Unternehmens mit Wirkung zum 1. August 2026 bekannt zu geben.

Herr Hartmann, der seit September 2025 als Vorstandsmitglied bei REV tätig ist, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Projektmanagement und Uranentdeckung im kanadischen Athabasca-Becken. In seiner neuen Funktion als Chief Operating Officer wird Herr Hartmann die operative Umsetzung im gesamten Helium- und Naturwasserstoff-Portfolio von REV in den nördlichen Great Plains der USA und im südlichsten Teil von Alberta leiten.

Herr Jordan Potts, CEO von REV, kommentierte: Sam hat seit seinem Eintritt bei REV einen herausragenden Beitrag zu unserem Vorstand geleistet, und seine fundierten technischen Kenntnisse sowie seine operative Disziplin machen ihn genau zur richtigen Person, um die Umsetzung zu leiten, während wir unsere Helium- und Naturwasserstoff-Programme ausbauen. Die Ernennung von Sam zum COO ermöglicht es REV, bei jedem Projekt in unserem Portfolio schneller und effizienter voranzukommen, und ich freue mich sehr, dass er diese erweiterte Rolle übernimmt.

Herr Hartmann erklärte: Seit meinem Eintritt bei REV als Vorstandsmitglied vor fast einem Jahr habe ich aus erster Hand miterlebt, wie sich REV als aufstrebender Marktführer im Bereich der Helium-Exploration und -Entdeckung positioniert hat, während das Unternehmen gleichzeitig seine Beteiligung von 6 Millionen Aktien an MAX Power (CSE: MAXX) geschickt aufrechterhalten, seine Goldvorkommen in Quebec in 12,4 Millionen Aktien von Major Gold umgewandelt und Eric Sprott als größten Anteilseigner gewonnen hat. Während wir uns auf Bohrungen in Montana und Alberta vorbereiten, stehen wir nun kurz vor einer Phase weiteren explosiven Wachstums, was die Notwendigkeit eines COO erklärt. Ich freue mich sehr darauf, diese Position zu übernehmen, und bin gespannt auf die enge Zusammenarbeit mit Jordan und dem großartigen Team, das wir bei REV zusammengestellt haben.

Über Sam Hartmann

Herr Hartmann verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Mineralexploration, Projektmanagement und Uranentdeckung im kanadischen Athabasca-Becken. Seine Erfolgsbilanz umfasst Explorations- und Entdeckungsbohrungen, die Abgrenzung von Ressourcen, geotechnische Arbeiten sowie die Leitung technischer Teams von der Frühphase bis zur fortgeschrittenen Exploration.

Herr Hartmann war Teil des technischen Teams von Fission Uranium, das die Uranlagerstätte Triple R entdeckte und bis zur Machbarkeitsstudie vorantrieb – ein Projekt, das anschließend von Paladin Energy zu einem impliziten Angebotspreis von 1,14 Milliarden CAD übernommen wurde. Zudem spielte er eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung der JR-Zone im Patterson Lake North (PLN)-Projekt von F3 Uranium im Jahr 2022 und leitete zuletzt das Team, das im April 2025 die Tetra-Zone auf dem Broach Lake-Grundstück entdeckte.

Herr Hartmann verfügt über einen B.Sc. der University of British Columbia und ist als professioneller Geowissenschaftler bei der Association of Professional Engineers and Geoscientists in British Columbia, Alberta und Saskatchewan registriert. Er ist eine qualifizierte Person gemäß den NI 43-101-Standards.

Über REV Exploration Corp.

REV ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio an strategischen Bergbau-Assets sowie einer bedeutenden und wachsenden Präsenz in den Sektoren Helium und natürlicher Wasserstoff in Westkanada und im Westen der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen hat eine 100-prozentige Beteiligung an einer Reihe von PNG-Pachtverträgen entlang der Grenze zwischen Alberta und Montana erworben, darunter das bohrbereite Aden-Dome-Projekt, und hält 6 Millionen Aktien der MAX Power Mining Corp., die kürzlich in Saskatchewan Kanadas erste Bohrentdeckung von natürlichem Wasserstoff überhaupt gemacht hat.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Leser auf der Website des Unternehmens unter www.REVexploration.com sowie in den kanadischen Regulierungsunterlagen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie uns folgen auf

YouTube: www.youtube.com/@REVExploration

Facebook: www.facebook.com/REVexploration

LinkedIn: www.linkedin.com/company/revexploration/

X: x.com/REVexploration

REV Exploration Corp.

Suite 410 – 325 Howe Street

BC, V6C 1Z7

Tel: +1-604-682-7970

info@revexploration.com

www.revexploration.com

Jordan Potts, CEO & Director

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: info@revexploration.com

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des erwarteten Abschlusses der Privatplatzierung, des Zeitpunkts derselben, des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, der erwarteten Verwendung der Erlöse, der Weiterentwicklung der Mineralgrundstücke des Unternehmens sowie der zukünftigen Geschäftspläne und Explorationsaktivitäten des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen durch Wörter wie erwartet, plant, geht davon aus, beabsichtigt, glaubt, schätzt, potenziell, Ziel, Strategie, Budget, geplant, könnte, wird, sollte oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung geltenden vernünftigen Annahmen, Schätzungen, Erwartungen und Meinungen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen, der Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, der fortgesetzten Zusammenarbeit von Joint-Venture-Partnern und Interessengruppen sowie der Fähigkeit des Unternehmens, seine angekündigten Explorations- und Erschließungspläne umzusetzen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung, einschließlich des Risikos, dass die Finanzierung nicht wie derzeit vorgesehen oder überhaupt nicht abgeschlossen werden kann; Risiken im Zusammenhang mit behördlichen Genehmigungen; Schwankungen der Rohstoffpreise und an den Finanzmärkten; Risiken, die mit der Mineralexploration und der frühen Erschließungsphase verbunden sind, einschließlich operativer Risiken, Kostenüberschreitungen, Ausfälle von Ausrüstung, Verzögerungen bei der Genehmigungserteilung und Unfälle; Risiken in Bezug auf Umwelt, Genehmigungen, Eigentumsrechte und die Anrainer; Änderungen von Gesetzen oder Vorschriften; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Marktbedingungen.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche zukunftsgerichteten Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den erwarteten abweichen können.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Zukunftsgerichtete Informationen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REV Exploration Corp.

Info

Suite 410 -325 Howe Street,

V6C 1Z7 Vancouver, BC

Kanada

email : info@revexploration.com

Pressekontakt:

REV Exploration Corp.

Info

Suite 410 -325 Howe Street,

V6C 1Z7 Vancouver, BC

email : info@revexploration.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Moderation ist der Erfolgsfaktor für Events, Messen und hybride Formate Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Juister Braut“ von Sina Jorritsma im Klarant Verlag