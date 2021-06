Revez Corporation lanciert mit digitaler Out-of-Home-Werbekampagne seine allerersten Web-AR-Erlebnis

Die für ihre digitalen Innovationen bekannte Firma REVEZ beschickt mehr als 600 Bildschirme im YOUTV-Netz von PGK Digital Networks mit von Reisen inspirierten Erlebnissen auf Basis der Augmented Reality (AR)-Technologie

Singapur, 10. Juni 2021 – Der B2B-Technologiemarktführer REVEZ Corporation Ltd (REVEZ) hat inselweit mehr als 600 digitale Out-of-Home-Bildschirme (DOOH), die an das YOUTV-Netz von PGK Digital Network angeschlossen sind, mit seiner allerersten Werbekampagne auf Web-AR-Basis beschickt. Es ist dies die erste digitale Umsetzung dieser Art, mit der REVEZ die reiselustigen Bewohner von Singapur einlädt, einen QR-Code auf dem Bildschirm zu scannen, der sie dann zu einem immersiven Erlebnis in eines der Länder Japan, Korea oder Australien entführt. Die Bevölkerung darf sich auch auf einen Rabattcode des an der Kampagne beteiligten Werbepartners Burpple freuen. Mit Burpple Beyond kommt man in den Genuss einer Restaurant-Mitgliedschaft, mit der man in mehr als 500 kuratierten Restaurants 1+1gratis-Speiseangebote erhält. Die Kampagne wird am 11. Juni 2021 lanciert und wird vier Wochen lang laufen.

Der Begriff Web AR bezieht sich auf Augmented-Reality-Erlebnisse, die über einen Webbrowser und nicht über eine App zugänglich sind. Das bedeutet, dass die Konsumenten nur ein mobiles Gerät mit Internetverbindung benötigen, um immersive Erlebnisse genießen zu können, ohne dafür eine App auf ihr Telefon herunterladen zu müssen.

Web AR bietet Werbefirmen die Möglichkeit, Widerstände gegenüber dem Herunterladen, hohe Entwicklungskosten und langwierige Genehmigungszeiten von App-Stores zu umgehen. Durch die Einbettung der Web-AR-Technologie in einen digitalen Out-of-Home-Bildschirm hat REVEZ die typischerweise mit AR verbundenen Hindernisse aus dem Weg geräumt und ein herkömmliches Medienerlebnis mit einer interaktiven Ebene völlig neu gestaltet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58935/REVEZ_061021_DE_PRcom.001.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58935/REVEZ_061021_DE_PRcom.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58935/REVEZ_061021_DE_PRcom.003.png

Bild: Digitale Inhalte, wie sie inselweit auf den an das YOUTV-Netz angeschlossenen Out-of-Home-Bildschirmen gezeigt werde

Es ist einfach faszinierend, die Führungsrolle bei Innovationen im MediaTech-Sektor zu übernehmen. Web-AR gewinnt zunehmend an Bedeutung. Dafür ist aber nicht nur eine hochmoderne Computervision erforderlich, sondern es werden auch meisterhafte Codierfertigkeiten benötigt, damit das AR-Erlebnis innerhalb der Einschränkungen des standardisierten Web-Scriptings reibungslos ablaufen kann, weiß Victor Neo, Deputy Board Chairman und Group CEO von REVEZ Corporation Ltd. Wir wollen der DOOH-Werbung neues Leben einhauchen, indem wir modernste Technologien einsetzen, um den Anwendern ein tolles Erlebnis zu bieten. Dies ist das perfekte Beispiel um zu zeigen, wie neue Technologien wie Web-AR die Bevölkerung vor allem während einer Pandemie unterstützen können.

Nachdem immer mehr Einwohner von Singapur angehalten sind, von zu Hause aus zu arbeiten, können wir einen rasanten Anstieg bei den Besucherzahlen in unserem YOUTV-Netz beobachten, erklärt Giulio Dorrucci, Gründer und CEO von PGK Digital Networks Pte Ltd, einer Tochtergesellschaft der REVEZ Corporation Ltd. Aufgrund der Pandemie suchen viele Werbefirmen nach innovativen Möglichkeiten um zu zeigen, wie effektiv die DOOH-Werbung an die Bewohner im Landesinneren herangebracht werden kann, die nun mehr Geld in ihrer eigenen Wohnumgebung ausgeben.

REVEZ ist für seine branchenführenden Innovationen und Projekte im immersiven Multimedia-Sektor bekannt. REVEZ wurde im Jahr 2018 vom Singapore Book of Records zum größten Anbieter von maßgeschneiderten Multimedia-Lösungen für Museen und Galerien gekürt und ist der Schöpfer zahlreicher packender und technologisch fortschrittlicher Projekte, zu denen auch die mobile App Coast-to-Coast (C2C), NParks erste Augmented Reality (AR)-fähige mobile Applikation, zählt. Angesichts der boomenden Nachfrage nach digitalen Innovationen konzentriert sich REVEZ auch weiterhin auf die Entwicklung innovativer Plattformen und schlüsselfertiger Lösungen für Unternehmen, um sich im digitalen Zeitalter eine Führungsrolle zu sichern.

-Ende-

Über REVEZ Corporation Ltd.

REVEZ Corporation Ltd. ist eine CreativeTech-Gruppe aus Innovatoren, Technologen und Kreativen, die sich mit ihren sieben Geschäftssegmenten für die Steigerung der Wertschöpfung bei Unternehmen und Konsumenten einsetzen. Das Unternehmen baut auf seinem Netz von Fortune-500-Partnern und Branchenexperten auf und ist bekannt für sein Know-how in den Bereichen Immersive Multimedia, Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT), Cybersicherheit und Deep Tech. Dabei ist es spezialisiert auf Künstliche Intelligenz (KI), das Internet der Dinge (IoT), Smart Integrated Spaces, industrielle Automatisierung und digitale Mediennetzwerke. Seit seiner Gründung im Jahr 2010 hat die Gruppe in über 500 Projekten regional mit mehr als 100 Kunden des privaten und öffentlichen Sektors zusammengearbeitet. REVEZ Corporation Ltd gestaltet weiterhin die digitale Zukunft mit skalierbarer Technologieübernahme und bietet seinen strategischen Partnern die Möglichkeit, ein robustes digitales Ökosystem aufzubauen und im Zuge der sich weiter entwickelnden Trends immer vorne mit dabei zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter: revezcorp.com.

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Marketing & PR Lead – Frau June Lim | june.lim@revez-motion.com | (+65) 8223593

29 Media Circle, Alice@Mediapolis,

#03-13, South Tower, Singapur 138565

+65 6291 2691

enquiry@revezcorp.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

REVEZ Corporation Ltd.

Investor Relations

29 Media Circle, South Tower #03-13

138565 Singapore

Singapur

email : ir@revezcorp.com

Pressekontakt:

REVEZ Corporation Ltd.

Investor Relations

29 Media Circle, South Tower #03-13

138565 Singapore

email : ir@revezcorp.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pillipp Haustechnik gründet Institut für nachhaltige Stromnutzung Troilus kündigt Aufstockung des öffentlichen Angebots auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten auf 42,5 Mio. CAD an