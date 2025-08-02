Revimed: TENS Gerät auf Rezept oder zum Kauf – nicht-medikamentöse Schmerztherapie für zuhause

Auf Rezept oder zum Kauf: Als Partner aller Krankenkassen versorgt Revimed Sie mit dem zertifizierten Revi TENS Gerät per Verordnung, als Leihe. Der Kauf im Webshop ist zusätzlich möglich.

Chronische und akute Schmerzen sind für Millionen Menschen ein ständiger Begleiter – und nicht jeder möchte dagegen dauerhaft zu Medikamenten greifen. Die Revimed Vertriebsgesellschaft mbH setzt hier seit rund 30 Jahren auf einen anderen Weg: die transkutane elektrische Nervenstimulation, kurz TENS. Unter der Adresse https://www.revimed.net/ bietet das Unternehmen Patientinnen, Patienten sowie medizinischen Fachkreisen ein durchdachtes Konzept rund um das Revi TENS Gerät. Als Partner aller gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernimmt Revimed dabei den Hauptweg zur Versorgung: die Bereitstellung des Geräts per ärztlichem Rezept, in der Regel zur Leihe über einen festgelegten Zeitraum von zum Beispiel drei Monaten. Wer sein Gerät lieber dauerhaft besitzen möchte, kann es zusätzlich direkt im Webshop kaufen.

TENS ist eine seit Jahrzehnten bewährte, nicht-invasive Methode zur Schmerzlinderung. Über selbstklebende Elektroden werden sanfte elektrische Impulse durch die Haut an die Nerven gesendet. Diese Impulse beeinflussen die Weiterleitung von Schmerzsignalen im zentralen Nervensystem und regen zugleich die Ausschüttung körpereigener Botenstoffe wie Endorphine an, die schmerzlindernd wirken. Gleichzeitig fördert die Stimulation die Durchblutung im behandelten Bereich und unterstützt die Entspannung verspannter Muskulatur. Das Ergebnis ist eine Schmerztherapie, die ohne die typischen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln auskommt – keine Magenbeschwerden, kein Abhängigkeitsrisiko. Die wenigen bekannten Nebenwirkungen beschränken sich in der Regel auf vorübergehende Hautreizungen an den Kontaktstellen.

Die Wirksamkeit spricht für sich: Nach jahrelanger Erfahrung und zahlreichen Studien liegt die Erfolgsquote der TENS-Behandlung bei über 60 Prozent, bei einigen Indikationen und regelmäßiger Anwendung sogar bei über 90 Prozent. Eingesetzt wird die Methode bei einem breiten Spektrum an Beschwerden: bei akuten und chronischen Rückenschmerzen, Nackenverspannungen, Gelenkschmerzen etwa infolge von Arthritis, bei Kopfschmerzen und Migräne, Menstruationsbeschwerden, Sportverletzungen, neuropathischen Schmerzen sowie begleitend nach chirurgischen Eingriffen. Gerade weil die Anwendung schmerzfrei verläuft und selbstständig zu Hause möglich ist, hat sich TENS zu einer beliebten Alternative oder Ergänzung zur klassischen Schmerztherapie entwickelt.

Im Mittelpunkt des Angebots steht das Revi TENS Gerät. Es ist komfortabel, leicht zu bedienen und liefert nach Angaben des Unternehmens verlässliche Ergebnisse. Fünf frei einstellbare Programme decken die gängigen Behandlungsformen ab – von der hochfrequenten und niederfrequenten TENS-Behandlung über Burst und Modulation bis hin zu Tief-TENS und dynamischer Stimulation. Impulsstärke, Impulsdauer und Frequenz sind für jedes Programm bereits hinterlegt, sodass Anwenderinnen und Anwender entweder die voreingestellten Programme nutzen oder eigene Einstellungen vornehmen können. Ein integrierter Therapiezeitspeicher hilft dabei, den Therapieplan einzuhalten, ein übersichtliches LCD-Display und die ergonomische Form sorgen für eine einfache Handhabung. Dank Gürtelclip lässt sich das kompakte Gerät unkompliziert an der Kleidung befestigen und ist so jederzeit einsatzbereit. Jedes von Revimed angebotene TENS Gerät ist medizinisch zertifiziert, wird regelmäßig geprüft und garantiert hohe Sicherheit.

Der Weg zum passenden TENS Gerät ist bei Revimed bewusst einfach gehalten. Der Hauptweg führt über das Rezept: Als Partner aller gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland übernimmt Revimed die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit dem verordneten Gerät, das in der Regel für einen festgelegten Zeitraum zur Leihe bereitgestellt wird, etwa über drei Monate. Ebenso möglich,ist der direkte Kauf: Wer sein Gerät dauerhaft besitzen möchte, bestellt es bequem über den Revimed-Webshop, in dem das TENS Gerät R-C4D ebenso erhältlich ist wie das passende Zubehör. Dazu gehören selbstklebende Elektroden, oft auch als Elektroden-Pads oder Klebe-Pads bezeichnet, die ohne Gel oder Pflaster direkt auf der Haut haften. Ergänzend bietet der Shop Textilelektroden wie Elektrodenhandschuhe und Elektrodensocken an, die mit allen angebotenen TENS-Geräten kompatibel sind und sich für unterschiedlichste Indikationen einsetzen lassen. So erhalten Anwenderinnen und Anwender alles aus einer Hand, vom Gerät bis zum Verschleißteil.

Neben der reinen Schmerzlinderung durch TENS deckt Revimed mit dem Revi-Gerät auch die elektrische Muskelstimulation (EMS) ab, die besonders in der Rehabilitation, im Muskelaufbau und in der Prävention gefragt ist. Während TENS gezielt auf die Nerven und das Schmerzempfinden wirkt, aktiviert EMS die Muskulatur und unterstützt deren Kräftigung und Regeneration. Für Anwenderinnen und Anwender bedeutet das ein Gerät, das mit dem eigenen Bedarf mitwächst.

Ein wichtiger Punkt für viele Betroffene: die Kostenfrage. Genau hier liegt der Schwerpunkt des Angebots. TENS-Geräte können vom Haus- oder Facharzt verordnet werden, und die Kosten für die TENS-Behandlung werden in der Regel von der Krankenkasse übernommen. Bereits seit den 1980er Jahren erstatten viele Kassen ärztlich verordnete Anwendungen. Da Revimed mit allen gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland zusammenarbeitet, läuft die Versorgung für Patientinnen und Patienten unkompliziert: Sie erhalten von ihrem Arzt eine TENS-Verordnung, also ein Rezept, und leiten dieses an Revimed weiter, bequem auch über die Rezept-Upload-Funktion auf der Website. Anschließend wird das verordnete Gerät umgehend zugeschickt und in der Regel für einen festgelegten Zeitraum, zum Beispiel drei Monate, zur Leihe bereitgestellt. Weil die genauen Voraussetzungen und möglichen Einschränkungen der Kostenübernahme je nach Krankenkasse variieren, empfiehlt Revimed, die Details vorab direkt mit der eigenen Kasse zu klären.

Rund um Auswahl, Anwendung und Abwicklung steht Revimed bundesweit mit Service, Beratung und Lieferung zur Seite. Kompetente Fachberaterinnen und Fachberater beantworten Fragen zu Medizingeräten und medizinischen Hilfsmitteln und unterstützen bei Bedarf auch vor Ort. Wer ein TENS- oder EMS-Gerät direkt erwerben möchte, kann dies telefonisch oder über den Webshop tun. Für die Anwendung zu Hause gibt das Unternehmen praktische Hinweise mit auf den Weg: Empfohlen werden Sitzungen von etwa 20 bis 30 Minuten, die je nach Beschwerdebild zwei- bis dreimal täglich wiederholt werden können. Wichtig sind die richtige Platzierung der Elektroden, ein ausreichender Abstand zwischen ihnen sowie eine saubere, trockene Haut für optimalen Kontakt. Bei bestimmten Vorerkrankungen – etwa in der Schwangerschaft, bei Epilepsie, Herzerkrankungen, elektronischen Implantaten wie Herzschrittmachern oder bei Tumorerkrankungen – ist vor der Anwendung ärztlicher Rat einzuholen.

Mit der unkomplizierten Versorgung per Rezept und dem zusätzlichen Kaufangebot trifft Revimed den Nerv der Zeit. Die meisten Patientinnen und Patienten erhalten ihr Gerät bequem auf Kassenrezept, in der Regel zur Leihe; wer sein Gerät dauerhaft besitzen möchte, kauft es direkt im Webshop. In beiden Fällen erhalten Anwenderinnen und Anwender eine medizinisch zertifizierte, nicht-medikamentöse Schmerztherapie, die sie eigenständig und ohne Termindruck zu Hause durchführen können. Damit positioniert sich Revimed als verlässlicher Partner für moderne Schmerztherapie – mit einem Angebot, das sich an den tatsächlichen Bedürfnissen von Patientinnen, Patienten und behandelnden Ärzten orientiert. Wer ein TENS Gerät auf Rezept oder zum Kauf sucht, findet alle Informationen, den Webshop sowie den Rezept-Service gebündelt auf der Website des Unternehmens.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Revimed Vertriebsgesellschaft mbH

Herr Mico Wintgens

Karl-Arnold-Straße 1

47877 Willich

Deutschland

fon ..: +49 2154 95 4949

fax ..: +49 2154 95 4959

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email : team@revimed.net

Die Revimed Vertriebsgesellschaft mbH ist seit rund 30 Jahren Partner von Ärzten und Patienten, wenn es um Vorbeugung, Therapie von Beschwerden und Rehabilitation geht. Nach dem Prinzip der „Open Innovation“ entwickelt das Unternehmen seine Produkte gemeinsam mit namhaften, teils internationalen Herstellern gemäß dem Standard des deutschen Marktes. Das Portfolio umfasst Lösungen für die Schmerztherapie – von TENS und EMS über Induktions-, Cryo- und Lasertherapie bis hin zu PRP/ACP-Therapie und Hyaluronsäure.

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