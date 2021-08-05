Revival Gold durchteuft auf Beartrack-Arnett in Idaho 3,43 g/t Gold über 131,7 Meter, darunter 6,6 g/t Gold über 42,5 Meter

Toronto, ON / 4. August 2026 / IRW-Press / Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen) freut sich, einen der bislang höchstgradigen und mächtigsten Bohrabschnitte aus dem Gebiet Joss auf dem Projekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett oder das Projekt) des Unternehmens in Idaho, USA, bekannt zu geben.

Das diesjährige 5.500-Meter-Bohrprogramm bei Beartrack-Arnett zielte auf die potenzielle Erweiterung der hochgradigen untertägigen Sulfid-Mineralressourcen ab, die zuletzt im Jahr 2022 bebohrt wurden.

Highlights

· Bohrung BT26-255D durchteufte:

o 3,43 g/t Gold über eine Bohrstrecke von 131,7 Metern1 in 543 Metern Bohrtiefe, einschließlich eines hochgradigen Abschnitts von:

– 6,56 g/t Gold über eine Bohrstrecke von 42,5 Metern1 in 632 Metern Bohrtiefe, einschließlich:

· 11,58 g/t Gold über eine Bohrstrecke von 12,1 Metern1 in 639 Metern Bohrtiefe.

Anmerkung: 1Die wahren Mächtigkeiten werden auf 40-50 % der Bohrstrecke geschätzt.

· Der hochgradige Abschnitt in Bohrung BT26-255D wurde etwa 70 Meter oberhalb von Bohrung BT22-242D (10,1 g/t Gold über 11,4 Meter und 6,0 g/t Gold über 10,2 Meter) und etwa 150 m unterhalb von BT21-240D (8,9 g/t Gold über 11,8 Meter und 12,0 g/t Gold über 13,7 Meter) durchteuft. Weitere Einzelheiten finden Sie im NI 43-101-konformen technischen Bericht der vorläufigen Machbarkeitsstudie über das Haufenlaugungsprojekt Beartrack-Arnett, Lemhi County, Idaho, USA, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates, IMC, KCH und WSP, datiert 2. August 2023.

· Die Zone der zusammenhängenden Mineralisierung in Bohrung BT26-255D ähnelt der in Bohrung BT21-240D und deutet auf den Beginn eines nach Norden einfallenden Erzfalls hin. Weitere Bohrungen in nordöstlicher Richtung sind erforderlich, um die Ausdehnung dieser Zone abzugrenzen.

· Alle fünf Hauptbohrungen und drei Keilbohrungen, die im Rahmen des diesjährigen Programms fertiggestellt wurden, durchteuften die Panther Creek-Scherzone (PCSZ), wobei die Ergebnisse von sechs der insgesamt acht Durchstichpunkte bislang veröffentlicht wurden (siehe Pressemitteilungen von Revival Gold vom 20. April und 25. Juni 2026).

· Joss weist eine bekannte mineralisierte Streichlänge von etwa 1,2 km sowie mehrere hochgradige (+2 g/t Gold) mineralisierte Zonen mit horizontalen (wahren) Mächtigkeiten von 2 bis 20 Metern innerhalb eines größeren, niedriggradigen Halos auf, dessen wahre Mächtigkeit zwischen 5 und 70 Metern liegt und der in Streichrichtung und in der Tiefe weiterhin offen ist.

· Die Ergebnisse für die Keilbohrungen BT26-254DW und BT26-255DW stehen noch aus.

Das Team von Revival Gold bei Beartrack-Arnett hat einen der bislang höchstgradigen und mächtigsten Abschnitte bei Joss erzielt. Die 6,6 g/t Gold über 42,5 Meter in Bohrung BT26-255D liefern einen überzeugenden Beweis für die beeindruckende Stärke der Sulfidmineralisierung bei Beartrack-Arnett. Die Lagerstätte weist in der hochgradigen Mineralisierungszone wahre Mächtigkeiten von 2 bis 20 Metern auf und bleibt in der Tiefe sowie über die derzeit bekannte mineralisierte Streichlänge von 1,2 km hinaus offen, sagte Hugh Agro, President & CEO.

Wir sind dankbar für die hervorragende Arbeit, die unser Team und unsere Bohrunternehmen National und Major Drilling im Rahmen des diesjährigen Programms bei Joss geleistet haben. Weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet, fügte Agro hinzu.

Hintergrund

Das Goldprojekt Beartrack-Arnett ist eine strukturell kontrollierte orogene Goldlagerstätte, die innerhalb der PCSZ in Nord-Süd-Richtung verläuft. Die Lagerstätte ist Gegenstand einer Earn-in-Vereinbarung über 100 % durch Revival Gold und gehört zu den fünf bedeutendsten neuen Goldentdeckungen, die in den letzten fünfzehn Jahren in den Vereinigten Staaten gemacht wurden (S&P Capital IQ Pro. Als Entdeckung gilt eine Zunahme der Gold-Mineralressourcen und -Reserven, ausgehend von keinen Ressourcen im Jahr 2010 bis heute).

Im Gebiet Joss beherbergt das Projekt derzeit eine untertägige Sulfid-Mineralressource der Kategorie vermutet von 6.745.000 Tonnen mit einem Gehalt von 4,05 Gramm Gold pro Tonne, was 877.000 Unzen Gold entspricht; diese Ressource ist nicht in der vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS) von Beartrack-Arnett für die erste Phase des Tagebaus mit Haufenlaugung im Jahr 2023 enthalten (siehe Preliminary Feasibility Study NI 43-101 Technical Report on the Beartrack-Arnett Heap Leach Project, Lemhi County, Idaho, USA, erstellt von Kappes, Cassidy & Associates, IMC, KCH und WSP, datiert 2. August 2023, für weitere Einzelheiten).

Das Bohrprogramm von Revival Gold für das Jahr 2026 im Gebiet Joss wurde konzipiert, um das Gebiet der bekannten Mineralisierung bei Beartrack-Arnett zu erweitern, zu einer künftigen Aktualisierung der Mineralressource beizutragen und möglicherweise eine künftige Wirtschaftlichkeitsstudie für einen Untertagebau zu unterstützen.

Die Bohrungen BT26-255D und BT26-253DW (eine von Bohrung BT26-253D abzweigende Keilbohrung, deren Ergebnisse am 25. Juni 2026 bekannt gegeben wurden) bestätigen die Stärke der Mineralisierung bei Joss und tragen dazu bei, die Tiefe der tertiären Gesteine im Becken oberhalb von Joss zu bestimmen. BT26-253DW durchteufte die nach dem Mineralisierungsereignis entstandene Panther-Creek-Verwerfung (PCF) und drang in nach dem Mineralisierungsereignis abgelagerte tertiäre Gesteine ein, was möglicherweise zu einem geringer mächtigen Abschnitt als erwartet geführt hat.

Webinar

Revival Gold veranstaltet am Donnerstag, dem 6. August, um 11:00 Uhr EST ein technisches Webinar, moderiert von Hugh Agro, President und CEO, sowie Dan Pace, dem Chefgeologen, um weitere Einzelheiten zum laufenden Explorationsprogramm auf dem Projekt Beartrack-Arnett zu präsentieren. Interessierte Teilnehmer können sich hier zur Teilnahme anmelden: us02web.zoom.us/webinar/register/WN_97lfr7ecSL2m-4XpNqKzpg#/registration

Detaillierte Ergebnisse

Die detaillierten Ergebnisse der Bohrungen BT26-255D und BT26-253DW sind nachstehend aufgeführt.

Tabelle 1: Detaillierte Bohrergebnisse

Bohrloch-Nr. Anmerkung1, 2 Azimut Neigung (Grad)Von Bis Erbohrte Mächtigkeit3, Brandprobe

(Grad) (m) (m) 4 Goldgehalt

(m) (g/t)

BT26-253DW5 Letzter Abschnitt im 270 -50 528,2 533,5 5,2 0,65

Wirtsgestein

BT26-255D Mineralisierter Halo 325 -60 543,2 674,9 131,7 3,43

einschließlich 632,4 674,9 42,5 6,56

einschließlich 639,3 651,4 12,1 11,58

Anmerkungen:

1. Die berechneten mineralisierten Halos berücksichtigen die interne Verdünnung zwischen den Scherzonen, in denen die Mineralisierung überwiegend über 0,5 g/t Au lag und vereinzelte Abschnitte mit Werten > 1 g/t Au auftraten. Hochgradige Abschnitte wurden nicht begrenzt.

2. Alle aufgeführten Abschnitte basieren auf einem Cutoff-Gehalt von 2 g/t, wobei eine wahre Mächtigkeit der internen Verdünnung von bis zu 1,8 m zugelassen wird und ein Mindestwert von 7,6 g × m für die wahre Mächtigkeit des Abschnitts bzw. eine Mindestmächtigkeit von 1,8 m vorgeschrieben ist. Externe Verdünnungen wurden ausgeschlossen, wenn der Durchschnittswert des externen Abschnitts einschließlich Verdünnung unter dem Cutoff-Gehalt lag. Für BT26-255D wurden zusätzliche Abschnitte berücksichtigt, bei denen mehrere aufeinanderfolgende Proben 9 g/t Gold überschritten.

3. Die tatsächliche Mächtigkeit wird in den gemeldeten Bohrlöchern auf 45-50 % der gebohrten Mächtigkeit geschätzt.

4. Aufgrund von Rundungen stimmen die Summen möglicherweise nicht überein.

5. BT26-253DW durchbohrte die PCF und drang in postminerale Epiklastika vor. Das gemeldete Intervall umfasst die 5,2 Meter, die vor dem Auftreffen auf die postminerale Einheit gebohrt wurden.

Abbildung 1 zeigt einen Längsschnitt des Zielgebiets von Joss bis South Pit bei Beartrack-Arnett.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85345/RevivalGold_NR_04082026_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Längsschnitt von Joss bis South Pit bei Beartrack-Arnett (Blick nach Westen)

Abbildung 2 zeigt einen Profilschnitt der vereinfachten Geologie bei Joss mit den Ergebnissen für BT26-255D sowie allen zuvor gemeldeten Bohrergebnissen in dem dargestellten Abschnitt.

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Abbildung 2: Profilschnitt Joss 11200S

QA/QC-Programm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Probenergebnisse werden unmittelbar nach dem Eingang analysiert, und alle Abweichungen werden untersucht. Die Proben werden an die Probenvorbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, übermittelt. Die Goldanalysen werden in den Laboren von ALS Geochemistry in Reno, Nevada, und Vancouver, British Columbia, durchgeführt. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Goldgehalte werden an halbgesägten PQ- und HQ-Kernen mittels Brandprobe und Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) an einer Probe mit einem Nenngewicht von 30 Gramm (Au-AA23) bestimmt.

Qualifizierte Personen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Herrn John Meyer, P.Eng., einer qualifizierten Person (QP) und Executive Vice President, Engineering and Development des Unternehmens, sowie von Herrn Dan Pace, RM SME, einer qualifizierten Person (QP) und Chefgeologen des Unternehmens, geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold ist einer der größten ausschließlich auf Gold fokussierten Minenentwickler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen treibt die Erschließung des Goldprojekts Mercur in Utah und die laufenden Explorationsarbeiten auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett in Idaho voran. Revival Gold notiert an der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel RVG und am OTCQX-Markt unter dem Kürzel RVLGF. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto (Kanada), sein amerikanisches Explorations- und Erschließungsbüro befindet sich in Salmon (Idaho, USA).

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, Vice President & CFO

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden und sollten nicht als Garantie für künftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise genaue Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erreicht werden oder nicht. Eine Reihe von Faktoren kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit des Unternehmens, die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete zu finanzieren; die Ungewissheit, ob auf den Mineralexplorations- und Erschließungskonzessionsgebieten des Unternehmens jemals eine Produktion stattfinden wird; Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Produktion auf den Projekten aufzunehmen und wesentliche Einnahmen zu erzielen oder eine angemessene Finanzierung für seine geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten zu erhalten; Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen zugrunde liegen; Bergbau- und Erschließungsrisiken, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur, Unfällen, Ausfällen von Ausrüstungen, Arbeitskonflikten, schlechtem Wetter, Nichteinhaltung von Umwelt- und Genehmigungsauflagen oder anderen unvorhergesehenen Schwierigkeiten oder Unterbrechungen bei der Erschließung, dem Bau oder der Produktion; die Geologie, der Gehalt und die Kontinuität der Minerallagerstätten des Unternehmens; Ungewissheiten in Bezug auf den Erfolg von Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten, Genehmigungsfristen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen, Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und geologischen Tests sowie die Schätzung von Reserven und Ressourcen, unerwartete Kostensteigerungen bei den geschätzten Kapital- und Betriebskosten; die Notwendigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen einzuholen; wesentliche nachteilige Änderungen, unerwartete Änderungen von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften oder deren Durchsetzung durch die zuständigen Behörden; das Versäumnis von Vertragspartnern des Unternehmens, vereinbarungsgemäß zu erfüllen; soziale oder arbeitsrechtliche Unruhen; Änderungen der Rohstoffpreise; und das Versäumnis von Explorationsprogrammen oder Studien, die erwarteten Ergebnisse zu liefern oder Ergebnisse, die eine Fortsetzung der Exploration, der Studien, der Entwicklung oder des Betriebs rechtfertigen und unterstützen würden. Eine detailliertere Erörterung solcher Risiken und anderer Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, finden Sie in den Auflistungen anderer Risiken und Ungewissheiten, die in den bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen des Unternehmens offengelegt werden, einschließlich des jüngsten jährlichen Informationsformulars und des Lageberichts (Management Discussion and Analysis), die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Themen zu kommentieren.

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