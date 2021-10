Revival Gold schließt Bohrprogramm ab und stellt Update zur Exploration bereit

Toronto, ON – 18. Oktober 2021 – Revival Gold Inc. (TSXV: RVG, OTCQX: RVLGF) (Revival Gold oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/revival-gold-inc/) gibt den Abschluss seines Bohrprogramms 2021 auf dem Goldprojekt Beartrack-Arnett (Beartrack-Arnett) in Idaho, USA, bekannt. Im Laufe des Jahres hat Revival Gold 20 Kernbohrungen mit einer Gesamtlänge von 4.900 Metern niedergebracht.

Die ersten Bohrergebnisse, die im August und im September veröffentlicht wurden, bestätigten die Kontinuität der hohen Gehalte innerhalb der mächtigen Zonen mit Goldmineralisierung im Zielgebiet Joss. Joss erstreckt sich über eine Streichlänge von 1 km, wurde bis zu einer Tiefe von etwa 500 Metern abgebohrt und ist in Richtung Norden, Süden und in der Tiefe offen.

– BT21-237D lieferte 11,79 g/t Gold über 2,5 m und 5,36 g/t Gold über 5,8 m innerhalb von 84,6 m mit 2,67 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 5. August 2021).

– BT21-238D lieferte 6,79 g/t Gold über 6,0 m und 12,6 g/t Gold über 1,2 m innerhalb von 50,0 m mit 2,84 g/t Gold (siehe Pressemitteilung vom 7. September 2021).

Jenseits des 1 km langen bekannten mineralisierten Streichens bei Joss durchteufte die Bohrung BT21-239DB, die etwa 400 Meter südlich der südlichsten Bohrung in diesem Gebiet angesetzt wurde, eine Zone mit kluftgesteuerter Serizit-Alteration. Geochemische Analysen bestätigten das Vorhandensein schwach anomaler Gold- und Arsengehalte, bevor die Bohrung auf eine unerwartete nach der Mineralisierung entstandene Verwerfung stieß. Diese Verwerfung könnte in diesem Gebiet die Fortsetzung der Mineralisierung Joss verschoben haben. Obwohl die Richtung und das Ausmaß der Verschiebung zu diesem Zeitpunkt unbekannt sind, ist dies ein ermutigendes Ergebnis, das darauf hindeutet, dass sich die Mineralisierung über die aktuellen Bohrungen hinaus erstrecken könnte.

Zum Abschluss des Joss-Programms in diesem Jahr brachte Revival Gold die Bohrung BT21-240D zur Überprüfung der Kontinuität der Goldmineralisierung zwischen BT-237D und BT-238D nieder. BT21-240D durchteufte die anvisierte Struktur. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Im Zielgebiet Haidee brachte Revival Gold insgesamt fünfzehn technische Bohrungen, Infill-Kernbohrungen und Explorationskernbohrungen im oberflächennahen Oxidmaterial nieder. Vier der Bohrungen wurden für geotechnische und hydrologische Zwecke niedergebracht. Diese Bohrungen werden dazu beitragen, die Parameter der Grubenwände festzulegen und die erforderlichen Grundwasserdaten zur Vorbereitung der ersten Phase der Haufenlaugungs-Vormachbarkeitsstudie im nächsten Jahr zu liefern.

Die restlichen Bohrungen auf Haidee in diesem Jahr dienten dazu, die Ressource in Haidee höherzustufen und möglicherweise zu erweitern. Die Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen. Nachfolgebohrungen zur Überprüfung des Zielgebiets mit einem Durchmesser von vier Kilometern, das die aktuellen Mineralressourcen in Haidee umgibt, befinden sich derzeit im Genehmigungsverfahren für 2022. Die Analyseergebnisse für Haidee aus dem Jahr 2021 stehen noch aus.

Das Explorationsteam von Revival Gold verzeichnete keine Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten und lieferte mit dem diesjährigen Bohrprogramm hervorragende erste Ergebnisse, sagte Hugh Agro, President & CEO. Die verbleibenden Bohrergebnisse des Jahres 2021 werden in den nächsten zwei Monaten veröffentlicht. Unser Team wird sich jetzt auf die Aktualisierung des geologischen Modells von Beartrack-Arnett konzentrieren, um eine Ressourcenaktualisierung vorzubereiten, die für das erste Quartal 2022 erwartet wird, sowie auf den Abschluss der metallurgischen und geotechnischen Arbeiten für die erste Phase der Vormachbarkeitsstudie mit Haufenlaugung, die für Ende nächsten Jahres erwartet wird.

QA/QC-Programm

Die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle umfasst die regelmäßige Einbringung von zertifizierten Referenzmaterialien, Doppelproben und Blindproben in den Probenstrom. Die Kontrollproben werden am Ende des Bohrprogramms an ein Schiedslabor geschickt. Die Probenergebnisse werden sofort nach Erhalt begutachtet und alle Unstimmigkeiten werden untersucht. Die Proben werden an die Probenaufbereitungsanlage von ALS Geochemistry in Twin Falls, Idaho, geschickt. Die Goldanalysen werden im Labor von ALS Geochemistry in Reno (Nevada) oder Vancouver (British Columbia) durchgeführt, während die geochemischen Multi-Element-Analysen im Labor von ALS Minerals in Vancouver (British Columbia) durchgeführt werden. ALS Minerals ist ein nach ISO/IEC 17025:2017 akkreditiertes Labor.

Die Goldgehalte werden an aus der Hälfte des Bohrkerns entnommenen Proben mittels Brandprobe und AAS anhand einer 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA23) für Beartrack und mittels Brandprobe und AAS anhand einer 50-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA24) für Arnett bestimmt. Bei Flachbohrungen, die auf eine auslaugbare Mineralisierung abzielen, wird das Gold auch mittels Zyanidlaugung mit anschließendem AAS-Verfahren anhand einer nominalen 30-Gramm-Nominalprobeneinwaage (Au-AA13) bestimmt. Geochemische Multi-Element-Analysen werden an ausgewählten Bohrungen mittels der ME-MS 61M-Methode durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration von Revival Gold Inc., Rodney A. Cooper, P.Eng., ist der vom Unternehmen benannte qualifizierte Sachverständige für diese Pressemitteilung gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat ihren wissenschaftlichen und technischen Inhalt geprüft und genehmigt.

Über Revival Gold Inc.

Revival Gold Inc. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und -erschließungsunternehmen. Das Unternehmen baut das Goldprojekt Beartrack-Arnett im US-Bundesstaat Idaho aus.

Beartrack-Arnett ist der größte ehemalige Goldproduktionsbetrieb in Idaho. Eine wirtschaftliche Erstbewertung (PEA) im Hinblick auf eine erste Phase der Wiederaufnahme eines Haufenlaugungsbetriebs zur Produktion von 72.000 Unzen Gold pro Jahr für eine Lebensdauer von zunächst sieben Jahren (nachhaltige Gesamtkosten von 1.057 Dollar pro Unze) durchgeführt. Zwischenzeitlich sind Explorationen, die auf die Erweiterung der Mineralressourcen – aktuell 36,6 Millionen Tonnen angedeutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,15 g/t, in denen 1,36 Millionen Unzen Gold enthalten sind, sowie 47,1 Millionen Tonnen vermutete Ressourcen mit einem Goldgehalt von 1,08 g/t bzw. 1,64 Millionen Unzen Gold – im Gange. Der Mineralisierungstrend bei Beartrack hat eine Länge von mehr als fünf Kilometer und ist in Streichrichtung und in der Tiefe offen. Die Mineralisierung bei Arnett ist in allen Richtungen offen.

Nähere Einzelheiten, einschließlich der wesentlichen Annahmen, Parameter und Methoden, die bei der Schätzung der Mineralressourcen und der Datenverifizierung zum Einsatz kamen, entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel Preliminary Economic Assessment of the Heap Leach Operation on the Beartrack Arnett Gold Project Lemhi County, Idaho, USA – NI 43-101 Technical Report, datiert mit 17. Dezember 2020.

Revival Gold hat etwa 71,2 Millionen ausstehende Aktien und verfügte zum 30. September 2021 über einen Barmittelbestand von rund 3 Million CAD. Zusätzliche Veröffentlichungen, einschließlich der Geschäftsberichte, technischen Berichte, Pressemitteilungen, sowie andere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie über www.revival-gold.com oder bei SEDAR unter www.sedar.com.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Hugh Agro, President & CEO oder Lisa Ross, CFO –

Telefon: (416) 366-4100 oder E-Mail: info@revival-gold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsorglicher Hinweis

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Steven T. Priesmeyer, C.P.G., Vice President Exploration von Revival Gold Inc., welcher ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects ist, geprüft und genehmigt.

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Schätzungen und Angaben, die die zukünftigen Pläne, Zielsetzungen oder Ziele des Unternehmens beschreiben, einschließlich von Aussagen, wonach das Unternehmen oder das Management bestimmte Bedingungen oder Ergebnisse erwartet. Zukunftsgerichtete Aussagen können anhand von Begriffen wie z.B. glaubt, erwartet, schätzt, kann, könnte, würde, wird oder plant erkannt werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen auf Annahmen basieren und sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände beziehen, sind sie typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Obwohl diese Aussagen auf den Informationen beruhen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, kann das Unternehmen nicht gewährleisten, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren im Zusammenhang mit zukunftsgerichteten Informationen können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf die Absichten des Unternehmens im Hinblick auf seine Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne und Aussagen. Zu den Faktoren, die eine deutliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, gehören unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die potenziellen Auswirkungen des COVID-19-Coronavirus auf Faktoren, die für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens relevant sind, vorherzusagen oder ihnen entgegenzuwirken; die Unfähigkeit, zusätzliche Mineralressourcen zu identifizieren; die Unfähigkeit, im Rahmen fortgeschrittener Studien die geschätzten Mineralressourcen in Reserven umzuwandeln; die Unfähigkeit, eines Tages eine Machbarkeitsstudie durchzuführen, die eine Produktionsentscheidung unterstützen könnte; dass der vorläufige Charakter der metallurgischen Testergebnisse nicht repräsentativ für die gesamte Lagerstätte ist; Verzögerungen bei der Einholung bzw. die Unfähigkeit, die erforderlichen Regierungs-, Umwelt- oder sonstige Projektgenehmigungen einzuholen; politische Risiken; Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von Finanzierungen, die in Zukunft erforderlich sind; Veränderungen auf den Kapitalmärkten; Inflation; Wechselkursänderungen; Rohstoffpreisschwankungen; Verzögerungen bei der Erschließung des Projekts; eine bedeutende Abweichung der Kapital-, Betriebs- und Sanierungskosten von den Schätzungen sowie andere Risiken in Zusammenhang mit der Mineralexplorations- und -erschließungsbranche und diejenigen Risiken, die in den auf SEDAR veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens angeführt sind. Obwohl das Unternehmen die Annahmen und Faktoren, die zur Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, für angemessen hält, sind diese Informationen nicht zuverlässig und gelten nur ab dem Datum dieser Pressemeldung. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Ereignisse im zeitlich vorgegebenen Rahmen bzw. überhaupt eintreten. Das Unternehmen hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

