Revolution am Wickeltisch: StoffOS ersetzt Einweg-Feuchttücher durch nachhaltige Premium-Bio-Baumwolle

Sanfte Babypflege mit Doppelnutzen: Die wiederverwendbaren Pflegetücher aus Bad Iburg sind hautfreundlich, umweltbewusst und begleiten Familien ein Leben lang.

Bad Iburg, September 2025 – Der Wunsch nach natürlicher, nachhaltiger und hautschonender Babypflege wächst bei jungen Familien stetig. Das Unternehmen StoffOS aus Bad Iburg bietet hierfür eine innovative und konsequente Lösung: Babypflegetücher aus 100 % Bio-Baumwoll-Interlockjersey in Premium-Qualität. Sie sind eine chemiefreie, wiederverwendbare Alternative zu herkömmlichen Einweg-Feuchttüchern und entlasten so nicht nur die empfindliche Babyhaut, sondern auch die Umwelt.

Gründerin Silke Kretzing fasst die Philosophie zusammen: „Wir geben Eltern ein Material, das sie gern berühren und mit gutem Gewissen einsetzen können – hautfreundlich, nachhaltig und von bester Qualität. Noch nie war es so weich, die Welt zu retten.“

Nachhaltig gepflegt von Geburt an:

Die StoffOS Babypflegetücher bestehen aus Bio-Baumwolle, die durch eine aufwendige, tägliche Handernte besonders weich und hautfreundlich ist. Sie sind frei von Chemikalien, Duft- oder Konservierungsstoffen und lassen Eltern die volle Kontrolle darüber, was die Haut ihres Babys berührt.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

– Hautfreundlich: 100 % handgeerntete Bio-Baumwolle, atmungsaktiv und hypoallergen.

– Hygienisch & Langlebig: Waschbar bis 95°C und trocknergeeignet.

– Zertifiziert: Die Produkte sind GOTS- und Fair Trade zertifiziert.

– Ökonomisch: Trotz höherer Anschaffungskosten und laufender Waschkosten sind die StoffOS Tücher über eine Wickelzeit von etwa drei Jahren gerechnet wesentlich günstiger als Tausende Einweg-Feuchttücher.

Der Doppelnutzen – Vom Wickeltisch bis ins Erwachsenenalter:

Einzigartig ist der Doppelnutzen der Pflegetücher: Sie dienen zunächst als sanftes Reinigungstuch am Wickeltisch, das dank des feinen Materials mühelos in die zartesten Hautfalten gelangt. Nach der Wickelzeit können die Tücher einfach als hochwertige Stofftaschentücher weiterverwendet werden – ein nachhaltiges Geschenk zur Geburt, das die Familie ein Leben lang begleitet.

Mit insgesamt zwölf Produkten deckt das StoffOS-Sortiment alle Bereiche des Babyalltags ab, von der Pflege über das Baden bis hin zu Stilltüchern. „Unsere StoffOS Tücher sind so etwas wie der Best Buddy for your Baby’s Body – immer sanft, immer da, und niemals belastend für Haut oder Umwelt“, erklärt Silke Kretzing.

Die Alternative zur Wegwerfgesellschaft:

Herkömmliche Feuchttücher enthalten oft synthetische Fasern, Duftstoffe oder Konservierungsmittel, die Babys empfindliche Haut reizen können. Hinzu kommt das massive Müllproblem: Pro Baby werden täglich 20 bis 30 Einweg-Feuchttücher verbraucht, was in der Summe Millionen Familien zu einer enormen Umweltbelastung führt. Die wiederverwendbaren StoffOS-Tücher ersetzen Tausende dieser Wegwerfprodukte.

Die Produkte und das Konzept von StoffOS sind daher nicht nur für Eltern, sondern auch für Hebammen, Doulas, Kinderärzte und Fachkreise interessant, die nachhaltige, hautfreundliche Lösungen suchen.

