Revolution auf zwei Rädern: Ampler präsentiert Nova & Nova Pro – die ersten USB-C-ladbaren E-Bikes der Welt

Ampler definiert urbane Mobilität neu. Mit den brandneuen Nova & Nova Pro bringt das E-Bike-Label aus Estland die weltweit ersten USB-C-ladbaren E-Bikes mit integrierter Rahmenladung auf den Markt.

Minimalismus trifft auf maximale Freiheit

Kein klobiges Ladegerät mehr. Kein Kabelsalat. Nova & Nova Pro lassen sich direkt mit

einem Standard-USB-C-Laptop-Ladegerät aufladen – dem gleichen, das man für Smartphone oder Tablet nutzt. Ein Quick-Charge in 2,5 Stunden reicht für den täglichen Ride, während ein kompletter Ladevorgang nur 3,5 Stunden dauert. Damit setzt Ampler einen neuen Maßstab in Sachen Flexibilität und Nachhaltigkeit – und schließt sich der EU-Vision an, Elektroschrott drastisch zu reduzieren.

Doch Nova ist mehr als nur eine technische Revolution – es ist ein Lifestyle-Statement. Die minimalistischen Rahmen in urbanem Design, die perfekte Balance aus Leichtigkeit und Performance und eine nahtlose Integration smarter Features machen diese Bikes zu einem Must-Have für alle, die Geschwindigkeit lieben, aber nicht auf Stil verzichten wollen.

Zwei Modelle, unendlich viele Möglichkeiten:

? Nova – der perfekte Einstieg in die Welt der E-Bikes: clean, unkompliziert und gemacht für mühelose City-Rides. Mit breiten 27,5“-Reifen und einem 9-Gang-MicroSHIFT-Getriebe wird jeder Weg zum Flow.

? Nova Pro – für alle, die weiter, schneller, besser fahren wollen. Sportliche 28“-Räder, eine wartungsarme Gates Carbon Riemenantrieb-Technologie und ein hochwertiges 10-Gang-Shimano-Deore-Getriebe sorgen für Power mit Stil.

Beide Modelle sind in High-Step- und Low-Step-Versionen erhältlich, individuell anpassbar und mit einer Vielzahl an Design-Accessoires und Smart Features erweiterbar. Auch neue Colorways wie Pistachio, Soft Plum, Glacier oder Latte White unterstreichen die neue, innovative Ausrichtung von Ampler.

Designed für die Stadt – gebaut für die Zukunft

Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern ein Versprechen. Nova & Nova Pro bestehen aus hochwertigen Standardkomponenten von Shimano, Gates, Panaracer & Co., die sich in jeder Werkstatt Europas reparieren lassen – oder von passionierten Bike-Enthusiasten selbst gewartet werden können.

Handgefertigt in Estland, produziert mit 100 % erneuerbarer Energie und designt, um ein Leben lang zu halten.

Und: E-Bikes sind für alle da. Ampler setzt 2025 einen Fokus auf Frauen, eine oft übersehene Zielgruppe in der Bike-Industrie. CEO Eva Raigo bringt es auf den Punkt:

_“E-Bikes müssen die Vielfalt ihrer Fahrer widerspiegeln, und es ist an der Zeit, dass wir mehr Frauen nicht nur auf den Rädern, sondern auch in der Entwicklung dieser Bikes sehen.“_

Key Facts

? Erstes E-Bike mit USB-C-Rahmenladung

? Ladezeit: 2,5 Std. Quick-Charge, 3,5 Std. Full-Charge

? High-End Komponenten: Shimano, Gates, Panaracer, MicroSHIFT

? Wetterfester Rahmen, GPS-Tracking & Ampler App für individuelle Einstellungen

? Preis: ab 2.990 EUR (Nova) / 3.490 EUR (Nova Pro)

? Handgefertigt in Estland, mit 100 % erneuerbarer Energie

