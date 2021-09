Reyna informiert über Neuigkeiten zu den Bohrfortschritten, virtuellen Standortbesuchen und aus dem Unternehmen

7. September 2021 – Vancouver und Hong Kong. Reyna Silver Corp. (TSXV: RSLV; OTCQX: RSNVF; FWB: 4ZC) (Reyna or the Company) freut sich über die aktuellen Fortschritte seiner zwei laufenden Bohrkampagnen in den Projekten Guigui und Batopilas im mexikanischen Chihuahua sowie anderer Unternehmensinitiativen zu informieren.

Eckdaten

– Bei Guigui wurden Phase-I-Bohrungen über 12.000 Meter absolviert; Reyna wartet nun auf die Analyseergebnisse der letzten paar hundert Bohrmeter. Eine Pressemeldung mit den Ergebnissen der gesamten Bohrkampagne wird zu gegebener Zeit veröffentlicht, sobald alle Analyseergebnisse aus dem Labor vorliegen.

– Bei Batopilas wurden bisher rund 2.500 Bohrmeter der geplanten 10.000 Meter umfassenden Phase-I-Bohrungen absolviert. Die Analyseergebnisse der ersten 1.000 Meter liegen bereits vor und die Bohrergebnisse werden diese Woche in einer Pressemeldung mitgeteilt.

– Bei Medicine Springs und La Reyna macht Reyna weitere Fortschritte in Richtung Bohrungen. Bei Medicine Springs wurde ein großes Probenahme- und Kartierungsprogramm abgeschlossen; eine Lidar-Messung ist in den nächsten Wochen geplant.

Projekt Guigui, Mexiko

Die ersten im Rahmen der Phase-I-Bohrungen geplanten 12.000 Bohrmeter wurden absolviert. Reyna wartet nun auf die Analyseergebnisse der letzten paar hundert Bohrmeter. Die Ergebnisse des gesamten Programms werden in den kommenden Wochen in einer Pressemeldung veröffentlicht werden.

Reyna hat mit den Phase-II-Bohrungen begonnen. Einzelheiten zu den Phase-II-Bohrungen werden zusammen mit den Ergebnissen der Phase-I-Bohrungen bekannt gegeben. Das Board hat bereits einen Mindestumfang von weiteren 10.000 Bohrmeter für Phase II genehmigt (zusammen mit Phase I 22.000 Meter).

Eine virtuelle Standortbesichtigung von Guigui können Sie hier und auf der Website des Unternehmens, www.reynasilver.com, einsehen. Das Video bietet einen Überblick über die Strategie, die Aktivitäten und das Ziel des Explorationsprogramms im berühmten Bergbaugebiet Santa Eulalia, aus dem in der Vergangenheit mehr als 500 Millionen Unzen Silber gefördert wurden.

Das Video können Sie über diesen Link anschauen

Projekt Batopilas, Mexiko

Die Phase-I-Bohrungen durch Reyna bei Batopilas umfassen 10.000 Bohrmeter und wurden im Juni 2021 eingeleitet. Das Bohrprogramm konzentriert sich auf Zielgebiete, die das technische Team von Reyna während der Explorationskampagne im Frühjahr ermittelt hat. Im Rahmen dieses Explorationsprogramms wurden mehrere Erweiterungen von 30 bekannten Erzgängen im Bezirk sowie zwei neue Erzgänge mit mehreren hochgradigen Silber- und Goldwerten von bis zu 42.306 g/t Ag und 21,4 g/t Au entdeckt.

Die ersten 2.500 Bohrmeter wurden absolviert und die Analyseergebnisse der ersten rund 1.000 Meter liegen bereits vor. Reyna wird diese Ergebnisse diese Wochen veröffentlichen.

Eine virtuelle Standortbesichtigung von Batopilas können Sie hier und auf der Website des Unternehmens, www.reynasilver.com, einsehen.

Das Video können Sie über diesen Link anschauen

Projekt Medicine Springs, USA

Reyna führte im Frühjahr umfassende Probenahmen durch und vervierfachte seinen Grundbesitz beim Projekt Medicine Springs. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es nun den gesamten Bezirk kontrolliert. Im Sommer wurde eine umfangreiche Probenahme- und Kartierungskampagne absolviert, die letzte Woche abgeschlossen wurde. Als letzter Schritt zur Ermittlung der Bohrziele ist eine Lidar-Messung geplant. Sobald die Bohrziele identifiziert wurden, wird das Unternehmen die Bohrgenehmigungen beantragen. Einige Bereiche des Konzessionsgebiets verfügen über Bohrgenehmigungen, die problemlos reaktiviert werden können; in den neuen abgesteckten Gebieten könnte dieser Prozess etwas länger dauern. Das Board hat ein Budget für zunächst 7.000 Bohrmeter genehmigt; die Bohrungen sollen im zweiten Quartal 2022 durchgeführt werden.

Eine virtuelle Standortbesichtigung von Medicine Springs können Sie hier und auf der Website des Unternehmens, www.reynasilver.com, einsehen.

Das Video können Sie über diesen Link anschauen

La Reyna, Mexiko

Bei La Reyna wurde ein kleines Probenahmeprogramm absolviert und das Unternehmen prüft derzeit Möglichkeiten zur weiteren Konsolidierung des Grundbesitzes. Reyna bemüht sich auch um Zugangsgenehmigungen und plant ein Probenahme- und Kartierungsprogramm für Herbst 2021, um das Projekt auf Bohrungen vorzubereiten. Eine 5.000 Meter umfassende Bohrkampagne wurde bereits genehmigt.

reynasilver.com/projects/lareyna

Jahreshauptversammlung

Reyna hielt seine Jahreshauptversammlung am 28. Juni 2021 ab. Die Aktionäre stimmten für die Wiederwahl aller Board-Mitglieder bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, darunter Peter Jones, Jorge Ramiro Monroy, Michael Wood, Alexander Langer und Evaristo Trevino. Die Aktionäre bestellten außerdem DeVisser Gray LLP erneut zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr und genehmigten die Fortführung des rollierenden Aktienoptionsplans des Unternehmens. Nach der Versammlung ernannte das Board die Herren Alex Langer, Peter Jones und Evaristo erneut in seinen Prüfungs- bzw. seinen Vergütungs-/Compliance-Ausschuss.

Für das Board of Directors von Reyna Silver Corp.

Jorge Ramiro Monroy

Chief Executive Officer

Über Reyna Silver Corp.

Reyna Silver Corp. ist ein Silber-Explorationsunternehmen mit einem robusten Portfolio an Silberprojekten in Mexiko und den USA. Das Unternehmen wurde um die Projekte Guigui und Batopilas herum aufgebaut, die Teil des ursprünglichen Portfolios von MAG Silver, mit dem dieses Unternehmen seinen Börsengang machte, waren. Das Unternehmen bemüht sich auch aktiv um die Exploration des Projekts Medicine Springs in Nevada, eines weiteren CRD-Ziels, und des Projekts La Reyna im mexikanischen Chihuahua, eines epithermalen Erzgangprojekts im historischen Bezirk Cusihuiriachi. Reynas Strategie konzentriert sich darauf, seine Fachkenntnisse in Mexiko zur Erkundung von Projekten wirksam einzusetzen, die das Potenzial für hochwertige Entdeckungen im Bezirksmaßstab haben.

