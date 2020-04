Rheologische Messungen an Baustoffen 2020 – Tagungsband zum 29. Workshop und Kolloquium

Markus Greim und seine Coautoren machen mit ihren Beiträgen in dem Band „Rheologische Messungen an Baustoffen 2020“ den Zugang zu rheologischen Messungen einfacher.

Die Kunst der rheologischen Messung von Baumaterialien war bis vor 50 Jahren ein völlig unbekanntes Gebiet. Nur Experten auf dem Gebiet kennen sich wirklich aus. Es gibt viele Leute, welche die teure Ausrüstung für rheologische Messungen kaufen, aber dann mit dem Ausführen der Messungen Probleme haben. Die Ausrüstung liegt dann nur noch in den Ecken der Labore und sammelt Staub. Die Konferenz und Workshop zur „Rheologie der Baustoffe“ in Regensburg kann zwar viele der damit verbundenen Probleme nicht lösen, aber bietet interessierten Menschen eine Plattform für Präsentationen aktueller Forschungsarbeiten sowie Demonstrationen nützlicher Geräte und Ideenaustausch. Die Beiträge werden in diesem Sammelband in schriftlicher Form vorgelegt.

Es geht in dem englischsprachigen Tagungsband „Rheologische Messungen an Baustoffen 2020“ u.a. um die ordnungsgemäße Verarbeitbarkeit von Materialien, Inline-Steuerung von Transportbeton, Tests an Beton und Mörtel für verschiedene Zwecke und den Einfluss von Fasern auf das Einspritzen von Mörtel. Die Arbeiten zu Mineralstoffen werden um einen besonderen Beitrag zum Verhalten von körnigem Frazil-Eis erweitert. Die Artikel sollen die Leser inspirieren und ihnen auch neue Ideen für eigene Arbeiten geben.

„Rheologische Messungen an Baustoffen 2020" von Helena Keller, Doru C. Lupascu, Tommy Mielke, Felix Paul, Chafika Djelal, Yannick Vanhove, Klaus Holschemacher, Ludwig Hertwig, Jürgen Quarg-Vonscheidt, Marcel Ramler, Agathe Robisson, Maurizio Bellotto, Teresa Liberto,, Malgorzata Golaszewska, Jacek Golaszewski und Markus Greim ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-02886-9 zu bestellen.

