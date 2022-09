Richmond Minerals Inc. meldet den Erwerb weiterer Explorationslizenzen für Lithium und Grafit in Österreich

TORONTO – Richmond Minerals Inc. (TSXV: RMD) (Richmond oder das Unternehmen) freut sich, den Erwerb (durch Kartenabstecken) von 245 Explorationslizenzen (Freischürfe) mit einer Gesamtfläche von 114,6 km2 bekannt zu geben. Die Freischürfe decken ein Gebiet im Steirischen Bergbaurevier in Österreich ab, das als potenzialreich für die Auffindung von Lithiumvorkommen angesehen wird. Die Freischürfe sind in drei separate Konzessionsgebiete unterteilt (zusammen als Lithiumgruppe von Konzessionsgebieten bezeichnet): das Projekt Wildbachgraben bestehend aus 32 Freischürfen mit einer Fläche von 14,9 km2, das Projekt Klementkogel bestehend aus 22 Freischürfen mit einer Fläche von 10,5 km2 und Projekt das Bretstein bestehend aus 191 Freischürfen mit einer Fläche von 89,2 km2.

Darüber hinaus wurden in Niederösterreich 219 Freischürfe mit einer Fläche von 107,1 km2 erworben. Diese Freischürfe befinden sich innerhalb der Variegated Series des Moldanubikums (Moldanubian Zone) und weisen Potenzial für Grafit auf; dort wurde Aufzeichnungen zufolge in der Vergangenheit Grafit gefördert. Die Freischürfe sind in acht separate Konzessionsgebiete (zusammen als Grafitgruppe bezeichnet) in der Nähe der Ortschaften/Dörfer Fürholz, Hengstberg, Mühldorf, Wurschenaigen, St. Marein, Ranzels, Zettlitz und Rabesreith unterteilt.

Nach dem Erwerb dieser Freischürfe verfügt Richmond nun über eines der größten Explorationskonzessionsgebiete für Au, Ag, Co, Cu, Li, Ni, Pb, Sb, Zn, W und Grafit in Österreich.

Erwerb und Beschreibung der Lizenzen

Lithiumgruppe

Bretstein ist das aussichtsreichste der drei Li-Konzessionsgebiete, nachdem dort Spodumen-Pegmatit-Vorkommen an der Oberfläche kartiert wurden. Mali (2004) beschreibt bei Bretstein Spodumen-Pegmatit-Ausbisse mit Li2O-Gehalten von bis zu 2,93 % und Spodumenkristallgrößen von bis zu 10 cm. Zusätzliche Stichproben wurden von mehreren Pegmatitausbissen auf dem Konzessionsgebiet Bretstein entnommen; die Li2O-Gehalte werden gemeldet, sobald sie vorliegen. Im nächsten Schritt der Exploration ist im Herbst 2022 eine Kartierungs- und Probenahmekampagne geplant.

Aus den Gebieten Wildbachgraben und Klementkogel wurde in der Vergangenheit über spodumenhaltige Pegmatitfunde berichtet, jedoch ist nur wenig über die vorhandenen Ausbisse und die räumliche Verteilung der dortigen Spodumen-Pegmatite bekannt. Die geologische Kartierung und Beprobung dieser Pegmatite ist der nächste geplante Schritt.

Grafitgruppe

Das größte Gebiet ist Mühldorf mit 90 Freischürfen und einer Fläche von 43,7 km2, gefolgt von St. Marein mit 36 Freischürfen und 17,6 km2, Zettlitz mit 30 Freischürfen und 14,7 km2, Wurschenaigen mit 28 Freischürfen und 13,6 km2 und Ranzels mit 14 Freischürfen und 7,0 km2. Die Konzessionsgebiete Führholz, Hengstberg und Rabesreith umfassen jeweils 7 Freischürfe mit einer Fläche von 3,5 km2.

Grafit wird vom Europäischen Komitee als kritischer Rohstoff eingestuft. Österreich produziert 2,5 % des weltweiten Grafits und liegt damit auf Platz 10 weltweit. Österreich ist eine der weltweit größten Quellen für hochwertigen Grafit. Das Gebiet Waldviertel in Niederösterreich ist für seine historischen Grafitminen bekannt. Der Abbau begann dort im 19. Jahrhundert und die letzte Mine wurde 1999 stillgelegt. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 832.000 Tonnen abgebaut, sowohl im Tagebau als auch im Untertagebau. Die Lagerstätten gehören zum Typ der orogen-metamorphen Lagerstätten und bestehen überwiegend aus lamellenförmigem oder kristallinem Grafit. Typischerweise sind diese Grafitlagerstätten brekziös und haben eine kieselige Matrix und können in seitlicher Richtung Ausmaße von 20 bis 60 m bzw. eine Mächtigkeit von bis zu 12 m aufweisen. Der Kohlenstoffgehalt liegt zwischen 25 und 40 % für Flockengrafit und 40 bis 50 % für Hartgrafit, der in verwitterten Abschnitten nahe der Oberfläche auf 60 bis 70 % ansteigt. Der Schwefelgehalt reicht von 0,02 % bis 9,43 %.

Warren Hawkins, P.Eng, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Minerals Projects die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Hawkins gilt nicht als unabhängig vom Unternehmen (im Sinne von National Instrument 43-101), da er Wertpapiere des Unternehmens besitzt.

VORSORGLICHER HINWEIS: Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die keine historischen Fakten beinhalten. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Gelegenheiten wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne von Richmond, einschließlich des erfolgreichen Abschlusses der Transaktion und des Angebots. Es kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion und das Angebot zu den in dieser Pressemeldung angekündigten Bedingungen oder überhaupt abgeschlossen wird. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von zukunftsgerichteten Informationen bewirken können, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage und der Lage der Finanzmärkte; die Fähigkeit von Richmond, Mittel aufzunehmen; Änderungen bei der Nachfrage nach und den Preisen von Mineralien; Entwicklungen in den Bereichen Rechtsstreitigkeiten, Gesetzgebung und Umwelt bzw. andere rechtliche, behördliche, politische und wettbewerbsbezogene Entwicklungen; sowie jene Risiken, die in den von Richmond auf SEDAR eingereichten öffentlichen Unterlagen festgehalten werden. Obwohl Richmond der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemeldung zur Geltung kamen, vernünftig sind, sollte man kein übermäßiges Vertrauen in solche Informationen setzen. Die zukunftsgerichteten Informationen gelten ausschließlich zum Datum dieser Pressemeldung und es kann nicht gewährleistet werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Richmond lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Kontakt

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Warren Hawkins, P. Eng.

Exploration Manager

E: warren@richmondminerals.com

Tel: 416-603-2114

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

