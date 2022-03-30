Richter erweitert seine Unterstützung nach Afrika – Das erste Jahr des House of Hope in Bamako in Zahlen

Das erste Jahr des House of Hope in Bamako in Zahlen

BUDAPEST, HU / ACCESS Newswire / 26. Januar 2026 / Fast ein Jahr ist vergangen, seit das von Richter Gedeon Plc. gegründete Zentrum House of Hope begonnen hat, Frauen in Bamako Unterkunft und umfassende Unterstützung zu bieten. In dieser Zeit haben fast 120 Frauen und Mädchen von Gesundheitsversorgung, Rechtsbeistand und Bildung profitiert. Das Interesse an dem Zentrum ist nach wie vor groß, und es kommen ständig neue Frauen hinzu. In den kommenden Jahren soll die Initiative mehrere hundert schutzbedürftige Frauen in verschiedenen Regionen Malis erreichen.

Warum wurde das House of Hope gegründet?

Das Zentrum entstand durch die Zusammenarbeit von Richter Gedeon Plc. (Richter), der in Ungarn ansässigen Close to Africa Foundation und der lokalen Sini Sanuman Foundation. Seine Aufgabe ist es, Frauen, die vor Gewalt und Missbrauch fliehen, durch gynäkologische Versorgung, psychologische und rechtliche Beratung sowie Bildungsprogramme Sicherheit und professionelle Unterstützung zu bieten.

Das Gebäude wurde von ungarischen Experten unter Berücksichtigung der lokalen klimatischen und infrastrukturellen Bedingungen entworfen. Richter hat sowohl bei der Finanzierung der Investition als auch beim laufenden Betrieb des Zentrums eine wichtige Rolle gespielt.

Ein Meilenstein in Mali: Gesetzesänderung zum Schutz von Frauen

Das erste Jahr des Zentrums fiel mit einer historischen Gesetzesänderung zusammen: Im Jahr 2025 wurde die weibliche Genitalverstümmelung (FGM), die zuvor im Land weit verbreitet war, in Mali gesetzlich verboten. Das neue Gesetz sieht strenge Strafen für Täter vor und ist das Ergebnis von mehr als einem Jahrzehnt zivilgesellschaftlicher und internationaler Lobbyarbeit. Auch die Arbeit des House of Hope trug zu diesem Fortschritt bei, indem es das Thema dauerhaft auf der Tagesordnung hielt.

Als verantwortungsbewusstes europäisches Unternehmen mit Sitz in Ungarn engagiert sich Richter für die Gesundheit und Sicherheit von Frauen weltweit. Mit der Gründung des House of Hope wollen wir zur sozialen Entwicklung in aufstrebenden Regionen beitragen und Frauen die Möglichkeit geben, ein gesünderes und sichereres Leben zu führen. Unsere Gesundheits- und Bildungsprogramme spiegeln unsere Mission wider, die Lebensqualität zu verbessern und Chancen zu erhöhen, sagte Zsuzsanna Beke, Head of Group-level PR, CSR and Government Relations bei Gedeon Richter.

Bisherige Erfolge in Zahlen

Seit seiner Eröffnung hat das Zentrum House of Hope folgende Ergebnisse erzielt:

– 38 Frauen und Mädchen erhielten gynäkologische Versorgung, darunter die präoperative Vorbereitung und Nachsorge eines schweren Prolapsfalls

– 9 Begünstigte erhielten Rechtsbeistand

– 30 Teilnehmerinnen nahmen an einer Berufsausbildung (Schneider- und Nähkurs) teil

– 40 junge Menschen nahmen an Sensibilisierungsschulungen teil und engagieren sich nun in der Aufklärungsarbeit gegen FGM in ihrer Gemeinde.

Ich reise seit 15 Jahren nach Mali, um die dort lebenden Frauen und Kinder zu unterstützen. Das Jahr 2025 brachte bemerkenswerte und weitreichende Ergebnisse. Neben der lang erwarteten Gesetzesänderung war die Eröffnung des Gedeon Richter House of Hope der größte Erfolg des Jahres. Der bewegendste Moment war, als ein Ehemann und der traditionelle Führer des Bezirks gemeinsam zu Besuch kamen, um ihre Dankbarkeit für die Existenz des Zentrums und für die medizinische Versorgung auszudrücken, die seine Frau geheilt hat, sagte Andrea Morris, Präsidentin der Close to Africa Foundation.

Die bisher erzielten Ergebnisse stellen einen bedeutenden Fortschritt bei der Stärkung der Gesundheit, Sicherheit und sozialen Teilhabe von Frauen in Mali dar. Richter wird die Mission des Zentrums auch in den kommenden Jahren weiter unterstützen und seine Programme ausbauen.

Über Richter

Gedeon Richter Plc. ist ein führendes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Ungarn, das sich durch Innovation und Zugänglichkeit für die Verbesserung der globalen Gesundheit einsetzt. Das 1901 gegründete Unternehmen hatte 2024 eine Marktkapitalisierung von 4,7 Milliarden Euro und einen Umsatz von 2,2 Milliarden Euro. Richter betreibt das größte Forschungs- und Entwicklungszentrum Mitteleuropas und betreibt wegweisende Forschung in den Bereichen Neuropsychiatrie und Gynäkologie, während sein Biotechnologie- und Generika-Portfolio erschwingliche Behandlungsmöglichkeiten stärkt. Richter hat sich nachhaltigem Wachstum verschrieben und investiert in Forschung und Entwicklung, hervorragende Fertigungsqualität und Digitalisierung, um medizinische Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen: www.gedeonrichter.com

