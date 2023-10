Richtfest beim neuen Hangar für Rettungsflüge in Norddeich

In einem Kooperationsprojekt von FLN Frisia-Luftverkehr und Northern Helicopter entsteht am Flugplatz Norddeich eine neue Station für Offroad-Rettungsflüge.

Knapp 10 Monate nach dem ersten Spatenstich feierten die FLN Frisia-Luftverkehr

GmbH Norddeich (Inselflieger) und ihr Kooperationspartner Northern Helicopter

GmbH (NHC), Spezialist für Offshore-Luftrettung, Offshore-Notfallevakuierung,

Ambulanzflugbetrieb und Personentransport das Richtfest für den Hangar-Neubau

auf dem Flugplatz Norddeich.

Die Inselflieger sind Eigentümer des Flugplatzgeländes und Bauherr des Hangars,

der auf längere Frist an NHC vermietet wird. Der neue Hangar und die zugehörigen

Betriebsräume werden bis zum Ende dieses Jahres fertiggestellt und ab April 2024

als Station für Rettungsflüge in Betrieb gehen.

Bereits heute operiert NHC vom Flugplatz Norddeich aus, allerdings mit einer

temporären Container-Raumlösung. Künftig wird Northern Helicopter die Luftrettung

für die Offshore-Windindustrie in der Nordsee sowie einen Ambulanzflugbetrieb für

die Ostfriesischen Inseln und das Festland über den neuen Hangar betreiben. Auch

individuelle Flugaufträge sind dann ab Norddeich möglich.

Am Standort Norddeich werden Piloten, Notärzte und Notfallsanitäter die Crew der

Rettungshubschrauber bilden

„Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt im Zeitplan sind und im Frühjahr unsere

Einsätze von der neuen Basis aus fliegen können“, sagt NHC Geschäftsführer Armin

Ortmann.

Auch Olaf Weddermann, Geschäftsführer der Inselflieger, zeigt sich mit dem Verlauf

zufrieden. „Wir können NHC den Hangar zeitgerecht übergeben und NHC damit

weiterhin bei der Versorgung der Inseln und der Windparks unterstützen.“ Das

Leistungsangebot von NHC passe hervorragend zum eigenen Auftrag der Inselflieger

als Inselversorger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland

fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

