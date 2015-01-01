Richtige Computerschrott Entsorgung in Regensburg – Sicher, umweltfreundlich und sozial dank ProCoReX

Computerschrott Entsorgung in Regensburg wird mit ProCoReX zum Service-Highlight: zertifizierte Datenlöschung, Recycling und Unterstützung sozialer Projekte.

Alte PCs, Monitore, Drucker und Server verursachen nicht nur Platzmangel, sondern bringen auch datenschutzrechtliche Herausforderungen mit sich. Die Computerschrott Entsorgung in Regensburg ist dann optimal, wenn Service, Sicherheit, Ökologie und soziale Verantwortung fest ineinandergreifen – genau darauf ist Regensburg seit Jahren spezialisiert.

Bei jedem Schritt der Computer Schrott Entsorgung in Regensburg steht absolute Kundentransparenz im Mittelpunkt. Auf Wunsch werden alle IT-Geräte und Speicherträger vor Ort abgeholt, von Fachkräften dokumentiert und direkt einer sauberen Wertstofftrennung zugeführt. Festplatten, SSDs und andere Datenträger werden zertifiziert nach DIN 66399 vernichtet; der Kunde erhält für jeden Prozess ein Nachweiszertifikat, das jeglichen Haftungsfragen vorbeugt und Audits erleichtert.

Nicht nur Datensicherheit, auch Umweltbewusstsein und Gemeinwohl werden groß geschrieben. Die Computer Schrott Entsorgung in Regensburg ermöglicht einerseits ein effizientes Recycling, andererseits werden soziale Projekte finanziell unterstützt und Umweltschutzaktionen wie regionales Bäume pflanzen verwirklicht.

Damit hat ProCoReX ein Konzept geschaffen, bei dem Computerschrott Entsorgung in Regensburg zur runden Dienstleistung für moderne Betriebe und verantwortungsvolle Institutionen wird – von der Beratung bis zur Nachweispflicht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ProCoReX Europe GmbH

Herr Aleksander Jan Jakubowski

Rudolf-Diesel-Straße 2

59425 Unna

Deutschland

fon ..: 023139757743

web ..: https://www.computerschrott-deutschland.de/

email : info@procorex.de

Die Firma ProCoReX Europe GmbH bietet Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in Deutschland, Niederlande, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg und Schweiz verfügbar.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

