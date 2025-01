Ridgeline Minerals sichert sich hochgradiges Goldprojekt vom Carlin-Typ in Nevada

Eine Zusammenfassung der heutigen Pressemeldung von Chad Peters, CEO von Ridgeline, finden Sie HIER (youtu.be/ayatx9fAHnI)

Vancouver, Kanada, 7. Januar, 2025 / IRW-Press / Ridgeline Minerals Corp. (Ridgeline oder das Unternehmen) (TSX-V: RDG | OTCQB: RDGMF | FWB: 0GC0) freut sich, das Abstecken des Goldprojekts Atlas (Atlas oder das Projekt), eines hochgradigen Oxid-Gold- (Au)-Explorationsprospektionsgebiets in Eureka County (Nevada) (Abbildung 1 – www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Figure-1_Atlas-Project-Location-scaled.jpg) bekannt zu geben. Das Unternehmen erwarb Atlas mittels kostengünstigen Absteckens von 59 Erzgangs-Claims mit 1.219 Acres (5,0 Quadratkilometer) Gesamtfläche. Das Projekt befindet sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens und unterliegt keinen Pachtzahlungen, Arbeitsverpflichtungen oder Royalties.

Das Projekt umfasst eine etwa 3 km lange und 0,5 km breite Gold-in-Boden-Anomalie, die sich auf eine umfangreiche historische Datenbank mit 346 Gesteinssplitterproben, die Höchstgehalte von bis zu 7,7 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) und 3,2 g/t Au lieferten (Abbildung 2 – www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Figure-2__Atlas-Project-Soils-and-Rock-Chip-Map.jpg), stützt. Atlas weist eine für Vorkommen von Carlin-Typ charakteristische Alteration und Goldmineralisierung auf, die an der Oberfläche zutage tritt und in demselben Gestein aus dem Pennsylvanium bis Perm lagert wie die mehrere Millionen Unzen schwere Lagerstätte Dark Star von Orla Mining, die sich im südlichen Teil des Carlin Trend befindet. Das Projekt war noch nie Gegenstand von Bohrungen und bietet die Chance, eine Oxid-Gold-Entdeckung mit großen Tonnagen im Carlin Trend zu machen.

Chad Peters, President und CEO von Ridgeline, sagt dazu: Mit dem Abstecken des Projekts Atlas stellt unser Team seine Fähigkeit unter Beweis, weiterhin hochwertige Explorationsmöglichkeiten in angestammten Bezirken in Nevada auszuloten. Goldlagerstätten vom Carlin-Typ liefern nach wie vor einige der höchsten Werte pro Unze im Boden in ganz Nordamerika, und Atlas bietet eine risikoarme Gelegenheit mit beträchtlichem Explorationspotenzial.

Herr Peters weiter: Darüber hinaus bringt Mike Harp, unser Vice President of Exploration, eine einzigartige Perspektive in die Exploration bei Atlas ein, da er zuvor federführend an der Entdeckung der mehrere Millionen Unzen schweren Lagerstätte North Dark Star beteiligt war, die in demselben Wirtsgestein aus dem Pennsylvanium/Perm lagert und als direktes Analogon zum Goldsystem bei Atlas gilt. Mike hat das Potenzial von Atlas sofort erkannt und unser Team freut sich darauf, in diesem Frühjahr Feldarbeiten zu absolvieren, um eine neue Goldentdeckung zu machen.

Wichtigste Ergebnisse der Gesteinssplitterproben:

– Historische Gesteinssplitter mit bis zu 7,7 g/t Au, 3,2 g/t Au und 2,9 g/t Au (Abbildung 2 – www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Figure-2__Atlas-Project-Soils-and-Rock-Chip-Map.jpg)

o Auf dem gesamten Konzessionsgebiet wurden insgesamt 346 historische Gesteinssplitterproben mit Gehalten von 0,002 bis 7,70 g/t Au (durchschnittlich 0,17 g/t Au) entnommen.

§ 136 der Gesteinssplitterproben lieferten Gehalte von 0,10 g/t Au oder höher

· 32 Gesteinssplitterproben lieferten Gehalte von im Schnitt 0,40 g/t Au oder höher

– Ridgeline entnahm während der ersten Erkundungsarbeiten vor Ort 9 Gesteinssplitterproben, die Gehalte von 0,007 bis 0,72 g/t Au (durchschnittlich 0,13 g/t Au) ergaben

Eine Tabelle der bedeutenden Gehalte der Gesteinssplitterproben finden Sie HIER (www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Atlas-Rock-Chip-Table_01-07-2025.pdf)

Wichtigste Ergebnisse der Bodenproben:

– Auf dem gesamten Konzessionsgebiet wurden insgesamt 447 historische Bodenproben entnommen, die Gehalte von Werten unter der Nachweisgrenze (BDL) bis 0,12 g/t Au (durchschnittlich 0,008 g/t Au) enthielten (Abbildung 2 – www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Figure-2__Atlas-Project-Soils-and-Rock-Chip-Map.jpg).

– Die mehrere Kilometer lange Bodenanomalie stimmt gut mit historischen Gesteinssplittern und zutage tretenden Jasperoid-Vorkommen innerhalb des Karbonat-Wirtsgesteins aus dem Pennsylvanium/Perm überein

Explorationsstrategie 2025

Das Team wird sich im ersten Quartal auf die 3D-Modellierung und Genehmigungsinitiativen konzentrieren, um sich auf ein erstes Bohrprogramm (3-5 Löcher) im zweiten Quartal vorzubereiten. Feldkartierungen und zusätzliche Gesteinssplitterprobenahmen sowie Prospektionsarbeiten haben für das Team oberste Priorität. Der Zugang zum Gelände ist jedoch wetterabhängig, weshalb im Januar und Februar nur mit begrenzten Feldarbeiten zu rechnen ist. Das Unternehmen geht davon aus, dass Ende des ersten Quartals beim Bureau of Land Management eine Absichtserklärung (NOI) für eine Explorationsgenehmigung eingereicht wird, um Oberflächenstörungen auf bis zu fünf (5) Acres zu ermöglichen, was für den Bau von Straßen und Platten zur Unterstützung eines ersten Bohrprogramms erforderlich ist.

Abbildung 1: Übersichtskarte mit dem Standort des Oxid-Gold-Projekts Atlas sowie der sechs anderen Explorationsprojekte von Ridgeline in Nevada. Hierbei handelt es sich um eine Mischung aus zu 100 % unternehmenseigenen Projekten sowie Projekten, die Gegenstand von Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines und South32 sind.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77986/RDG_010725_DEPRcom.001.jpeg

Projekt Atlas

Atlas befindet sich in Eureka County (Nevada), etwa 30 Kilometer südwestlich der Stadt Carlin (Nevada). Das Konzessionsgebiet weist eine für Vorkommen vom Carlin-Typ charakteristische Alteration und Goldmineralisierung in zutage tretendem Karbonat- bis siliklastischem Wirtsgestein aus dem Pennsylvanium bis Perm auf. Das primäre Ziel bei Atlas ist eine Oxid-Gold-Entdeckung mit großen Tonnagen des Carlin-Typs ähnlich der nahegelegenen Goldlagerstätte Dark Star (Teil des größeren Bergbaureviers Railroad), die sich derzeit im Besitz von Orla Mining befindet und Fortschritte in Richtung Minenerschließung macht. Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt erstreckt sich über insgesamt fünf Quadratkilometer an äußerst aussichtsreichen Explorationsflächen, die noch nie anhand von Bohrungen erprobt wurden und von dem systematischen, auf die Entdeckung ausgerichteten Ansatzes des Ridgeline-Teams profitieren werden (siehe das Corporate Deck von Ridgeline HIER – www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Ridgeline-Minerals-Corporate-Deck_01-07-2025.pdf)

Abbildung 2 (www.ridgelineminerals.com/wp-content/uploads/2025/01/Figure-2__Atlas-Project-Soils-and-Rock-Chip-Map.jpg): Übersichtskarte des Konzessionsgebiet Atlas mit der noch nicht erprobten, anhand von Boden- und Gesteinssplitterproben angezeigten Goldanomalie über 3 Kilometer, die durch flachen Alluvialboden, der die nördlichen und südlichen Claim-Blöcke trennt, kurz unterbrochen wird

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/77986/RDG_010725_DEPRcom.002.jpeg

QA/QC-Verfahren

Die Proben werden bei American Assay Laboratories (AAL) in Sparks (Nevada) – ein zertifiziertes und akkreditiertes Labor, das vom Unternehmen unabhängig ist – eingereicht. Unabhängige Kontrollproben werden an Paragon Geochemical Labs (PAL) in Sparks (Nevada) gesandt. Die Proben werden mit branchenüblichen Vorbereitungsmethoden aufbereitet und mit den Methoden FA-PB30-ICP (Au; 30-g-Brandprobe) und ICP-5AM48 (48 Elemente; 5-Säurenaufschluss/ICP-MS an 0,5 g) analysiert. AAL führt auch seine eigenen internen Duplikatanalysen an grobkörnigem Material und Gesteinspulver durch, um eine ordnungsgemäße Probenvorbereitung und Gerätekalibrierung sicherzustellen. Das QA/QC-Programm von Ridgeline umfasst das regelmäßige Einbringen von CRM-Standards, Duplikaten und Blindproben in den Probenstrom sowie eine strenge Überprüfung aller Ergebnisse durch den qualifizierten Sachverständigen des Unternehmens, Michael T. Harp, seines Zeichens Vice President, Exploration.

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Michael T. Harp, CPG, Vice President, Exploration des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Er zeichnet für die technischen Aspekte dieser Pressemeldung verantwortlich. Herr Harp hat alle verfügbaren historischen Daten geprüft und die Ergebnisse mit den Proben von Ridgeline und den Feldbeobachtungen abgeglichen und hält die historischen Daten für angemessen. Das Unternehmen hat zu Erkundungszwecken bisher jedoch nur neun Gesteinssplitterproben entnommen und es sind weitere Feldarbeiten erforderlich, um die Ergebnisse der historischen geochemischen Datenbank zu bestätigen. Der qualifizierte Sachverständige ist der Ansicht, dass die historischen Daten als historisch zu betrachten sind, bis das Unternehmen die Ergebnisse im Zuge eines eigenen geochemischen Bestätigungsprogramms an der Oberfläche verifizieren kann.

Über Ridgeline Minerals Corp.

Ridgeline Minerals ist ein entdeckungsorientiertes Edel- und Basismetallexplorationsunternehmen mit einem bewährten Managementteam und einem 200 km2 umfassenden Explorationsportfolio mit sieben Projekten in Nevada, USA. Das Unternehmen verfolgt bei der Exploration einen Hybridansatz mit einer Mischung aus Explorationsprojekten, die sich zu 100 % in seinem Besitz befinden (Big Blue, Atlas, Bell Creek und Coyote), sowie zwei Earn-in-Explorationsvereinbarungen mit Nevada Gold Mines für seine Projekte Swift und Black Ridge und eine dritte Earn-in-Vereinbarung mit South32 für sein Projekt Selena. Weitere Informationen über Ridgeline finden Sie unter www.ridgelineminerals.com.

Für das Board

Chad Peters

President & CEO

Weitere Informationen:

Chad Peters, P.Geo.

President, CEO & Direktor

Ridgeline Minerals Corp.

+1 775 304 9773

cpeters@ridgelineminerals.com

