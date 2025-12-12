  • Rio Silver schließt Erwerb von 100 % des hochgradigen Silberprojekts Maria Norte im historischen Revier Huachocolpa in Peru ab

    Die Übernahme stellt einen transformativen Schritt in Richtung einer kurzfristigen Silbererschließung dar, während die weltweite Nachfrage auf den Märkten für KI, Elektronik und erneuerbare Energien stark ansteigt

    Vancouver, British Columbia – 15. Dezember 2025 / IRW-Press / Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) (Rio Silver oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die TSX Venture Exchange den Erwerb von 100 % des Silber-Gold-Blei-Projekts Maria Norte, das sich im ergiebigen Bergbaurevier Huachocolpa in der Provinz Huancavelica in Peru befindet, durch das Unternehmen genehmigt hat.

    Highlights

    – Rio Silver hält damit 100 % des Eigentums an dem hochgradigen Projekt Maria Norte in einer der traditionsreichsten silberproduzierenden Regionen Perus.
    – Der technische Bericht gemäß dem NI 43-101 mit dem Titel Maria Norte Au-Ag-Pb-Zn Project von James A. McCrea, P.Geo., bestätigt die Ergebnisse der Verifizierungsprobenahme mit Gehalten von bis zu 6,26 g/t Au und 991 g/t Ag.
    – Die historischen Abbauarbeiten und die Probenahme aus Abraumhalden belegen eine umfangreiche, intakte Mineralisierung aus der früheren Erkundung durch Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., einem der erfolgreichsten Bergbauunternehmen Südamerikas.
    – Projekt mit niedrigem Kapitalaufwand, Infrastrukturnähe und mehreren Verarbeitungsanlagen im Umkreis von 11 km, was einen raschen Weg hin zu einer potenziellen Produktion unterstützt.
    – Baut auf der durch Royalties gedeckten finanziellen Grundlage von Rio Silver auf und schafft eine starke Plattform für eine großflächige Expansion.

    Eine neue Ära für Maria Norte

    Der Erwerb von Maria Norte ist ein prägender Moment für Rio Silver, erklärte Chris Verrico, President und CEO. Wir erschließen das Potenzial eines hochgradigen Systems, das jahrzehntelang unberührt blieb, als Silber bei 1,50 $ pro Unze gehandelt wurde. Heute, da die Preise fast 40-mal höher sind und die weltweite Nachfrage durch KI, Elektronik und erneuerbare Technologien steigt, birgt dieselbe Mineralisierung nunmehr transformatives Potenzial. Maria Norte bietet uns nicht nur eine Grundlage, um in Richtung Produktion voranzukommen, sondern auch, um eine breitere Silberplattform in einem der legendärsten Reviere Perus aufzubauen.

    Offenlegung technischer Informationen gemäß dem NI 43-101

    Ein geologischer Bericht gemäß dem National Instrument 43-101, Maria Norte Au-Ag-Pb-Zn Project von James A. McCrea, P.Geo., wurde zur Veröffentlichung freigegeben und wird auf der Website von Rio Silver abrufbar sein (www.riosilver.com).

    Die Verifizierungsproben, die aus Oberflächenausbissen und historischem Abraummaterial entnommen wurden, bestätigen eine hochgradige Silber-Gold-Mineralisierung:

    Proben-Nr. Typ Mächtigkeit (m) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) Ort
    9623 Mengenprobe – 2,19 396 0,28 1,43 0,57 Abraumhalde
    9624 Splitterprobe 0,5 1,68 869 0,31 17,31 10,17 Ausbiss
    9625 Splitterprobe 0,4 0,87 68,8 0,30 0,56 0,82 Ausbiss
    9626 Splitterprobe 0,7 6,26 991 0,61 2,35 0,36 Ausbiss

    Diese Daten bestätigen das Vorhandensein eines soliden Multi-Metall-Systems mit bedeutendem Silber-Gold-Potenzial in mehreren Gängen innerhalb des Konzessionsgebiets. Geplant sind weitere Kartierungen und Untertage-Probenahmen, um die Ziele für spätere Bohrphasen zu verfeinern.

    Warum dies für Anleger von Bedeutung ist

    Silber befindet sich in einem strukturellen globalen Defizit – die Nachfrage aus den Bereichen KI-Infrastruktur, Rechenzentren, Solarenergie und Elektrofahrzeugproduktion übersteigt mittlerweile bei weitem das Angebot aus dem Bergbau. Die Lagerbestände befinden sich auf dem tiefsten Stand seit Jahrzehnten, und die institutionelle und private Nachfrage nach Edelmetallen steigt weiterhin rasant an. Maria Norte kann von diesem Trend profitieren durch:

    – Großflächiges Entdeckungspotenzial in einer Jurisdiktion, die zu den weltweit führenden Silberproduzenten zählt;
    – Bestehende Infrastruktur und einen kostengünstigen Entwicklungsweg;
    – 100 % Eigentum ohne zugrunde liegende Royalties auf das Konzessionsgebiet; und
    – Straffe Kapitalstruktur und Insider-Ausrichtung, was die Hebelwirkung auf Explorationserfolge und Metallpreise maximiert.

    Für Investoren, die ein fokussiertes, hochwirksames Investment in Silber suchen, stellt Rio Silver einen frühen Einstieg in ein Projekt mit kurzfristigen Katalysatoren, einem erstklassigen Geologenteam und einem starken geologischen Kontext dar.

    Qualifizierter Sachverständiger

    Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jeffrey Reeder, P.Geo., einem gemäß National Instrument 43-101 qualifizierten Sachverständigen, geprüft und genehmigt. Herr Reeder ist als unabhängiger Berater und Konsulent für Rio Silver Inc. tätig.

    Über Rio Silver Inc.

    Rio Silver Inc. (TSX-V: RYO | OTC: RYOOF) ist ein kanadisches Rohstoffunternehmen, das in Peru, dem zweitgrößten Silberproduzenten der Welt, hochgradige silberdominante Projekte entwickelt. Das Unternehmen konzentriert sich auf kurzfristige Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich bewährter Mineralgürtel und wird von einem erfahrenen technischen und operativen Team mit umfassender Erfahrung in der peruanischen Geologie, im Untertagebau und in der Exploration großflächiger Gebiete unterstützt. Mit einer klaren Entwicklungsstrategie und einem wachsenden Portfolio an sehr vielversprechenden Silberprojekten schafft sich Rio Silver die Grundlage, um zu einem der nächsten aufstrebenden Silberproduzenten Perus zu avancieren.

    Weitere Informationen finden Sie unter www.riosilverinc.com.

    IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS VON RIO SILVER INC.

    Chris Verrico
    Direktor, President und Chief Executive Officer

    Um mehr zu erfahren oder direkt mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten, wenden Sie sich bitte an:

    Christopher Verrico, President und CEO
    Tel: (604) 762-4448
    E-Mail: chris.verrico@riosilverinc.com
    Website: www.riosilverinc.com

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

    Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen und Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und umfassen unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorations- und Erschließungsaktivitäten des Unternehmens im Maria Norte-Projekt, den erwarteten Zeitplänen für behördliche Genehmigungen, zukünftigen Arbeitsprogrammen, der Zusammenarbeit mit lokalen Interessengruppen, geologischen Interpretationen und der Fähigkeit des Unternehmens, seine Vermögenswerte in Richtung einer potenziellen Erschließung voranzubringen.

    Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem operative Risiken, regulatorische Risiken, geologische Unsicherheiten, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln, gesellschaftliche und soziale Risiken, Schwankungen der Rohstoffpreise und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen. Weitere Risiken sind in den Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

    Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Rio Silver verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

    Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Rio Silver Inc.
    Investor Relations
    534 San Remo
    V3H 4K4 Dr. Port Moody, BC
    Kanada

    email : info@riosilverinc.com

