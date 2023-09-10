Ritterfestspiele auf Burg Satzvey im September 2025

Ritterfestspiele am 13. und 14. September sowie 20. und 21. September 2025 +++ Valkyria, die neue Show der Ritter der Burg Satzvey +++ Ritterlager und Mittelaltermarkt

Im September werden auf Burg Satzvey wieder die eindrucksvollen Ritterfestspiele zelebriert: Gleich an zwei Wochenenden – 12./14. sowie 20./21. September 2025 – taucht die mittelalterliche Wasserburg ein in die Zeit der romantischen Minne und aufregende Welt der Ritter. Seit nunmehr 45 Jahren richtet die Familie von Patricia Gräfin Beissel von Gymnich auf ihrem historischen Wohnsitz die spektakulären Ritterfestspiele aus.

Höhepunkt des mittelalterlichen Treibens auf dem malerischen Burggelände und im weitläufigen Park ist die diesjährige Show Valkyria der Ritter der Burg Satzvey. Außergewöhnliche Stunts und ein eindrucksvolles Feuerspektakel mit Ross und Reiter ziehen in der lebendigen historischen Kulisse vergangener Zeiten Groß und Klein in ihren Bann.

Mittelaltermarkt, Gaukler, Spielleute und Ritterlager

Der große Mittelaltermarkt auf dem Burggelände mit rund siebzig Händlern aus verschiedensten alten Zünften zählt zu den eindrucksvollsten des Landes. Hier werden allerlei Waren und handwerkliche Kostbarkeiten feilgeboten – von kunstvoll gefertigtem Schmuck über feine Stoffe bis hin zu traditionellen Holzarbeiten.

Zwischen den Marktständen laden Märchenerzähler, Spielleute und Gaukler zum Staunen und Verweilen ein, darunter Die Irrlichter, Alf der Gaukler, Jolandolo und Spilldeyvel.

Für das leibliche Wohl sorgen hausgemachte Speisen und erfrischende Tränke, die stilecht wie im Mittelalter serviert werden. Ein besonderer Höhepunkt ist das große Ritterlager im Burgpark, das kleine und große Gäste in die Welt der Ritter, Knappen und Edeldamen eintauchen lässt.

Ritterfestspiele 13./14. September und 20./21. September 2025

Ort: Burg Satzvey, An der Burg 3, 53894 Mechernich-Satzvey

Öffnungszeiten Markt:

Samstag und Sonntag 12 bis 20 Uhr

Show der Ritter der Burg Satzvey:

samstags: 17 Uhr

sonntags: 16 Uhr

Eintritt:

Kinder unter 4 Jahren frei

Kinder (4 bis 12 Jahre): 10 Euro VVK/15 Euro TK

Schüler, Studenten, Gruppen ab 20 Personen: 13 Euro VVK/18 Euro TK

Erwachsene: 15 Euro VVK/20 Euro TK

Familienkarte (2 Erwachsene, 2 Kinder bis 12 Jahre): 40 Euro VVK/55 Euro TK

Die Preise verstehen sich ohne Show. Preise mit Showkarten je nach Sitzplatz. Der Kartenvorverkauf wird empfohlen über: https://www.rheinruhrticket.de/rrt/ajax.aspx/shop/b7849a1c-ec99-4a38-8186-51c66de2ab3f/Burg_Satzvey.html

Rollstuhlfahrer wenden sich für den Kartenkauf bitte direkt per E-Mail an info@burgsatzvey.de, damit für die Show die barrierefreien Plätze in der ersten Reihe reserviert werden können.

Weitere Informationen unter: www.burgsatzvey.de

